Ben Barnes est une star des années 2000, qui nous avait époustouflés grâce à ses talents de chanteur et d’acteur. Né le 20 août 1981 à Londres, il se fait d’abord un nom dans l’industrie de la musique en tant que batteur dans l’adaptation musicale de Bugsy Malone, puis en tant que chanteur dans le groupe de pop Hyrise. Mais c’est dans le milieu cinématographique qu’il a fait une percée, en interprétant le rôle de Caspian dans le 2e et dans le 3e opus du Monde de Narnia. Il a également intégré le casting d’autres films et séries TV à succès, dont nous allons vous présenter dans ce top 10 dédié à Ben Barnes.

Mais avant cela, sachez que Ben Barnes a commencé sa carrière au théâtre. Il a joué dans des pièces telles que « The History Boys » et « The Beauty Queen of Leenane ». En 2007, il entame sa carrière cinématographique en intégrant la distribution du film Stardust, le mystère de l’étoile. Il y incarne le rôle du jeune Dunstan Thorn. En plus d’être acteur, Barnes est aussi un musicien hors pair. Il a déjà participé à divers concerts et festivals de musique, et sorti quelques morceaux à succès, dont « By Your Side » et « Still Life ».

Ceci étant dit, découvrons sans plus tarder les 10 meilleurs films et séries TV de Ben Barnes à travers ce top 10 !

Le Monde de Narnia : L’Odyssée du Passeur d’aurore

Basé sur le cinquième tome de la série littéraire du même nom de C. S. Lewis, Le Voyage du Passeur d’Aurore est le troisième volet de la série de films Narnia. Elle succède à Le Lion, la Sorcière Blanche et l’Armoire Magique (2005) et Le Prince Caspian (2008). Ben Barnes incarne le Prince Caspian, devenu le protagoniste du film aux côtés de Georgie Henley et Skandar Keynes.

Le Monde de Narnia : L’Odyssée du Passeur d’aurore se déroule 13 ans après les événements du deuxième film, Le Voyage suit les aventures de Lucy, d’Edmund et de leur cousin Eustace (incarné par Will Poulter). En traversant un mystérieux tableau comme par magie, ils se retrouvent sur majestueux vaisseau Le Passeur d’aurore. À bord se trouve le prince Caspian, devenu roi après les événements dans le deuxième volet.

Le film est considéré comme le moins bon de la trilogie, mais l’interprétation de Caspian par Barnes reste quand même parmi les points forts du film.

Si vous avez le temps, nous vous incitons vivement à regarder d’une traite les trois films. Vous serez transportés dans un monde magique dont vous allez vous souvenir pour toute la vie !

Voici la bande-annonce du Monde de Narnia : L’Odyssée du Passeur d’aurore :

Killing Bono

Cette comédie réalisée par Nick Hamm, sortie en 2011, recrée la vie du rocker irlandais Neil McCormick (Ben Barnes) et de son jeune frère Ivan (Robert Sheehan). Les deux jeunes stars en herbe veulent percer dans l’industrie musicale avec leur groupe de rock Shook Up. Leur objectif : devenir le plus grand groupe de rock du monde. Malheureusement, ils seront mis à l’ombre par le groupe de leur camarade de lycée Paul Hewson. Ce groupe, c’est le fameux U2, qui deviendra plus tard l’un des plus grands groupes au monde. Paul Hewson est alors propulsé au rang de star mondiale, et se fera surnommer « Bono ».

Il y a beaucoup d’armes, de violences et de drogues dans Killing Bono. Néanmoins, c’est une biographie musicale divertissante et légère. Mieux : il s’agit d’une comédie qui tire étonnamment bien parti d’une histoire d’échec. De plus, il contient de nombreuses performances excellentes, en particulier celles des acteurs principaux. Normal s’il se place en huitième place dans notre top 10 des films et séries avec Ben Barnes !

Ci-dessous la bande-annonce :

Sons of Liberty

Il s’agit d’une minisérie télévisée historique créée par Stephen David et David C. White. Elle se déroule entre 1765 et 1776, juste avant le début de la guerre d’Indépendance américaine. Sons of Liberty met en vedette Samuel Adams, John Adams, Paul Revere, John Hancock et Joseph Warren, les pères fondateurs des États-Unis d’Amérique. Il y a également tous les événements historiques importants se produisant entre les treize colonies et la Grande-Bretagne. La plupart de ces derniers ont déclenché la fameuse rébellion contre le roi, donnant ainsi naissance aux Fils de la Liberté.

Dans la série, Ben Barnes incarne Samuel Adams. Il évolue aux côtés de Marton Csokas (General Thomas Gage), Ryan Eggold (Joseph Warren), Michael Raymond-James (Paul Revere), Rafe Spall (John Hancock) et Henry Thomas (John Adams).

Voici la bande-annonce de Sons of Liberty :

Bigga than Ben

Sorti en 2008, Bigga than Ben raconte l’histoire de deux jeunes voyageurs russes irresponsables, Spiker (incarné par Andrei Chadov) et Cobakka (incarné par Ben Barnes). Rêvant de faire fortune outremers, les deux compères se rendent à Londres. Mais une fois sur place, ils se rendent vite compte qu’ils ne réussiront pas facilement, à moins de faire les choses… illégalement. Avec l’aide d’Artash (Ovidiu Matesan), ils commencent donc à braquer des banques, à faire des vols à la tire dans le métro londonien et à trafiquer de la drogue.

Bien qu’il soit britannique, notre acteur nous offre une excellente prouesse en incarnant le rôle d’un Russe. Ajoutez à cela une intrigue hilarante, et vous aurez un film méritant sa sixième place dans notre top 10 des films et séries TV avec Ben Barnes.

À regarder absolument !

Par ici la bande-annonce :

Jackie & Ryan

Ce film de romance/drame met en vedette Jackie, une mère célibataire interprétée par Katherine Heigl. Cette dernière, ancien interprète de country, est en train de se battre pour obtenir la garde de sa fille. De son côté, Jackie, un chanteur folk des temps modernes incarné par Ben Barnes, tente de percer en tant que musicien. Bientôt, leurs chemins se croisent, formant ainsi une romance qui pourrait changer à jamais la vie de l’un et l’autre.

Jackie & Ryan est une histoire d’amour touchante, saupoudrée de musique entre deux moments romantiques. La simplicité de l’histoire, la narration directe et les émotions authentiques s’entremêlent pour créer un ensemble agréable, combiné aux belles performances et à l’alchimie de Katherine Heigl et Ben Barnes.

Appréciez la bande-annonce du film :

VOIR AUSSI : Top 10 des films et séries TV avec Tom Hardy

Marvel’s The Punisher

Spin-off à la première série Netflix de Marvel, Daredevil, The Punisher arrive à la quatrième place de notre top 10 des films et séries avec Ben Barnes. La série se base et met en vedette le personnage de Marvel Comic Frank Castle, incarné par Jon Bernthal. C’est un ancien de la Force Recon Marine, populairement connu sous le nom de « The Punisher » dans la ville de New York. Tout en se vengeant des personnes responsables de la mort de sa famille, il découvre un complot sérieux, menaçant la paix dans sa ville…

Dans The Punisher, Ben Barnes joue le rôle de Billy Russo, le meilleur ami de Castle et propriétaire d’Anvil, une société militaire privée.

The Punisher est un chef-d’œuvre en termes de série Marvel. Sertie de violence graphique et une intrigue centrale captivante, la série explore les facettes de chaque personnage principal jusqu’à ce qu’elle trouve une conclusion satisfaisante. De plus, Barnes convient parfaitement au rôle de Billy Russo : il a pu se débarrasser de son personnage de gentil et se préparer en même temps pour son rôle de Darkling dans Shadow and Bone.

Shadow and Bone : La Saga Grisha

Nous arrivons à la quatrième place de ce top 10 des films et séries TV avec Ben Barnes, occupée par Shadow and Bone : La Saga Grisha. Cette série, disponible sur Netflix, est l’adaptation de la trilogie littéraire Grisha de Leigh Bardugo. Elle met en vedette Alina Starkov, une cartographe orpheline. Lors d’une expédition avec son ami Malyen Oretsev, elle a accidentellement libéré des pouvoirs surnaturels, sauvant le royaume de Ravka d’un éventuel chaos.

Mais des forces maléfiques convoitent également ce pouvoir extraordinaire qui pourrait changer le destin de son monde déchiré par la guerre…

Dans Shadow and Bone, Ben Barnes incarne le Général Aleksander Kirigan, alias le Darkling. Voici la bande-annonce :

Westworld

Inspiré du film éponyme de Michael Crichton (1973), Westworld se déroule dans un parc futuriste sur le thème du Far West. Au sein de ce parc se trouvent des androïdes à l’apparence humaine, où les visiteurs sont invités à assouvir leurs fantasmes et leurs désirs. Barnes y incarne le rôle de Logan Delos. Il s’agit d’un invité régulier dans la saison 1 et un rôle récurrent dans la saison 2. L’acteur apparait dans une seule saison, mais s’illustre avec excellence une nouvelle fois dans son rôle de méchant.

Par ici la bande-annonce de la dernière saison de la série :

VOIR AUSSI : Top 10 films et séries TV avec Orlando Bloom

Le cabinet de curiosités de Guillermo del Toro

Cet incroyable (et horrifique !) chef-d’œuvre cinématographique de Guillermo del Toro arrive en deuxième place de notre top 10 des films et séries avec Ben Barnes. Il s’agit d’une série télévisée d’anthologies d’horreur, disponible sur Netflix. Elle comprend huit histoires d’horreur contemporaines écrites dans les styles gothiques et Grand Guignol. Barnes apparaît dans le cinquième épisode de la série, « Pickman’s Model ». Il joue le rôle de Will, un étudiant en art. En faisant la rencontre de Richard, un artiste introverti, la perception de Will de la réalité sera à jamais bouleversée. Et ce, grâce aux œuvres d’art horrifiantes de Richard…

La série propose plusieurs mécanismes qui intrigueront à la fois les personnes inexpérimentées et raviront les fans d’horreur. En voici un aperçu :

Le Monde de Narnia : Le Prince Caspian

Deuxième opus de la trilogie des films Narnia, Le Monde de Narnia : Le Prince Caspian a vu émerger le fameux prince joué par Ben Barnes. L’acteur y est charismatique, et a su imposer de sa personne pour faire ressortir son personnage dans le lot. Sa performance, appréciée des fans de la licence, l’a propulsé de simple acteur à célébrité en quelques années. Normal s’il occupe la première place de notre top 10 des films et séries avec Ben Barnes !

Voici le synopsis officiel du film :

En 1941, après leur aventure dans le premier film, les quatre enfants de Narnia reviennent dans le monde réel. Une nouvelle année scolaire commence, mais leurs périples magiques sont encore loin d’être terminés. Ils se retrouvent donc sur une île inconnue, transportés comme par magie. Il s’agit de Narnia, là où était érigé leur palais, mais 1300 ans plus tard après leur départ du royaume. Qui plus est, la magie a presque disparu. Un jeune prince du nom de Caspian a été dépossédé de son trône par son oncle, le roi Miraz. Les enfants doivent à tout prix rétablir l’ordre dans leur royaume, et aider Caspian…

Par ici la bande-annonce :