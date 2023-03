Vous avez déjà regardé les deux films Venom ? Si la réponse est oui, vous connaissez forcément cet acteur. Incarnant le personnage d’Eddie Brock, Tom Hardy est le réceptacle du symbiote Venom, l’antihéros préféré des fans de Spider-Man. Mais savez-vous que ce n’est pas le rôle qui l’a propulsé dans la liste des acteurs les plus célèbres ? Dans cet article, nous allons vous présenter notre top 10 des films et séries TV avec Tom Hardy, et ne vous méprenez pas : Venom ne figure pas dedans.

Tom Hardy entame sa carrière d’acteur en tant que mannequin de l’émission de télé-réalité britannique Make Me a Supermodel. Il remporte la première place du concours et signe brièvement avec une agence de mannequins. Ensuite, il a suivi une école d’art dramatique avant d’intégrer le casting de la mini-série de HBO Band of Brothers. Ses débuts dans le cinéma était dans le film Black Hawk Down, réalisé par Ridley Scott.

Depuis, Hardy se construit un nom dans le milieu cinématographique. D’abord, il collabore une nouvelle fois avec Christopher Nolan sur le film Inception. Grâce à cela, il a pu obtenir le rôle de Bane dans le troisième film de Batman The Dark Knight Rises. Ce film le propulsera ainsi au rang de célébrité aux États-Unis.

2015 est une année très fructueuse pour l’acteur. Il intègre le casting de deux films à succès : The Revenant et Mad Max : Fury Road. Cela a continué en 2018, Tom Hardy ayant incarné Eddie Brock dans les deux films Venom. Dommage qu’ils aient été froidement accueilli par le public !

Ceci étant dit, voici les 10 meilleures performances cinématographiques de Tom Hardy à ce jour.

Bronson (2008)

Avant sa montée en célébrité dans les années 2010, Tom Hardy brillait déjà dans des rôles principaux. Bronson en est un exemple spectaculaire : Hardy y incarne le personnage de Michael Gordon Peterson, connu sous le nom de Charles Bronson à partir de 1987. Considéré comme étant le prisonnier le plus dangereux de Grande-Bretagne, le film retrace la vie de Bronson en prison et en asile psychiatrique pendant 34 ans. Réalisé par Nicolas Winding Refn, le film a été acclamé pour son humour noir et surtout pour la performance de Hardy.

Marie Antoinette (2006)

Oubliez les films d’action pendant une seconde et faites place au drame. Tom Hardy, connu pour jouer des scènes violentes, a su imposer son talent d’acteur en faisant apparition dans Marie Antoinette.

Réalisé par Sofia Coppola, le film a remporté l’Oscar des meilleurs costumes. Il raconte l’histoire de la reine Marie-Antoinette (incarné par Kirsten Dunst) au cours des années précédant la Révolution française. Tom Hardy y joue un petit rôle en incarnant Raumont, un simple fou divertissant la reine et le comte Fersen.

The Dark Knight Rises (2012)

Après sa performance en 2010 dans Inception, Tom Hardy collabore à nouveau avec le réalisateur Christopher Nolan deux ans plus tard. Il intègre alors la trilogie Batman du réalisateur, précisément dans le troisième et dernier opus The Dark Knight Rises.

Tom Hardy endosse l’imposant costume du méchant Bane. Une scène a d’ailleurs marqué l’esprit des fans du chevalier noir : Bane brise le dos de Batman lors d’une violente altercation. La performance de Hardy dans le rôle de Bane a rendu l’antagoniste terrifiant et menaçant : un vrai plaisir à regarder. Ce qui justifie sa place dans notre top 10 des films et séries avec Tom Hardy !

Anecdote intéressante : savez-vous que, pour incarner Bane, Tom Hardy a pris 13 kg en muscles ?

Locke (2014)

Ce film a valu le Los Angeles Film Critics’ Award en tant que meilleur acteur pour Tom Hardy. Sorti en 2014, Locke raconte l’histoire d’Ivan Locke, un homme ravagé par une vie personnelle instable et une carrière en déclin. Sortant du chantier sur lequel il travaille, il se met en route pour rejoindre une femme sur le point d’accoucher. Mais durant le trajet, une série d’événements va se produire, risquant de changer la vie d’Ivan. Une solution s’impose : appeler à sa famille et à ses collègues de travail, ou assumer les conséquences de ses actes…

Dunkerque (2017)

Il s’agit de la troisième collaboration de Tom Hardy avec le réalisateur Christopher Nolan. Dans Dunkerque, il incarne un pilote de la Royal Air Force. Ce film relate l’évacuation de Dunkerque pendant la Seconde Guerre mondiale. Le niveau de réalisation est tel qu’il donne au public l’impression d’être sur le champ de bataille ! Le film a également été nominé 8 fois aux Oscars, dont celle du meilleur film, et en a remporté trois.

Si vous êtes amateur de films de guerre, Dunkerque est fait pour vous. Et bien sûr, il s’inscrit comme une des meilleures prouesses de Tom Hardy dans notre top 10 des films et séries avec l’acteur.

The Revenant (2015)

Dans ce film, réalisé par Alejandro González Iñárritu, Tom Hardy partage l’écran avec Leonardo DiCaprio. Ce dernier a également remporté l’Oscar du meilleur acteur grâce à ce film. The Revenant se base sur le roman du même nom, et suit un histoire d’un commerçant de fourrures. Abandonné par ses semblables suite à une attaque d’ours, le brave homme tente de survivre aux éléments. Tom Hardy incarne le rôle d’un trappeur.

Warrior (2011)

Après Undisputed, Warrior est incontestablement le plus grand film dédié aux arts martiaux mixtes jamais produit à ce jour. Il a été positivement acclamé par la critique, ce qui justifie sa place dans notre top 10 des films et séries avec Tom Hardy. Warrior raconte l’histoire captivante de deux frères, Tommy Conlon et Brendan Conlon. En revenant de son service de Marine, Tommy retrouve son père, un ancien alcoolique et s’entraîne au MMA avec lui. Brendan, le frère, s’y met également, ce qui ravive de vieilles rivalités fraternelles. Ce dernier est un professeur d’école en difficulté qui s’adonne aux arts martiaux pour arrondir ses fins de mois. Bientôt, les deux frères vont s’affronter dans un ultime combat, dans lequel un montant colossal attend le vainqueur…

Spider-Man : No Way Home (2021)

Ce dernier film de Spider-Man a réservé une surprise dans son générique de fin. La scène post-crédit a montré un Eddie Brock (joué par Tom Hardy) et Venom sur une plage. Cela signifie une chose : il aura droit à un troisième opus de Venom.

Malheureusement, les deux premiers films Venom ont été un flop. La réalisation n’a pas su satisfaire les attentes des fans, faisant d’eux les films les plus ratés de l’univers cinématographique Marvel.

Mad Max : Fury Road (2015)

Encore un autre film d’action où Tom Hardy excelle dans son rôle comme un poisson dans l’eau ! George Miller a su ramener à la vie la licence Mad Max en agonie avec Mad Max : Fury Road. Cela a fonctionné à merveille, car le film a été acclamé par le public.

Bourré d’action à n’en pas finir, Mad Max : Fury Road voit Tom Hardy incarner Max, un prisonnier. Il s’associe à Imperator Furiosa ( joué par Charlize Theron) pour éliminer un chef de secte dans un monde post-apocalyptique.

Ce film a connu un tel succès qu’il a été nommé pour 10 Oscars. D’ailleurs, il en a gagné 6, notamment celui du Meilleur film, du Meilleur réalisateur et du Meilleur montage. Il est également considéré comme l’un des meilleurs films sortis au 21è siècle.

Un film à regarder absolument dans ce top 10 des films et séries TV avec Tom Hardy !

Inception (2010)

C’est dans Inception que Tom Hardy a décroché son premier rôle dans le monde du cinéma. C’est aussi avec ce rôle qu’il confirme son statut d’acteur étoile. Réalisé par Christopher Nolan, Inception est un film original, avant-gardiste et surtout, un succès monumental au box-office.

Il remporte près d’un milliard de dollars en recettes !

Dans Inception, Tom Hardy incarne le personnage d’Eames, un rôle clé dans le casting. Grâce à son charme et à son charisme au rôle, il réussit à se démarquer aux côtés de grands noms du cinéma comme Leonardo DiCaprio ou encore Michael Caine.

Inception suit l’histoire de Dom Cobb, un voleur expert dans le vol des secrets dans le subconscient d’un individu. Ses talents sont très convoités dans l’univers de l’espionnage industriel, bien que Cobb soit un fugitif recherché. Mais, en acceptant une dernière mission, il pourrait faire table rase de son statut de criminel et retrouver sa vie d’avant…

