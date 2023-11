Tout le monde s’accorde à dire que Charlize Theron est une actrice remarquable. Ses nombreuses performances sont devenues des jalons dans l’histoire du cinéma.

Après ses débuts en 1995 avec un rôle non crédité dans « Children of the Corn III: Urban Harvest », puis dans « 2 Days in the Valley », Theron voit sa carrière décoller après sa participation au film « The Devil’s Advocate » en 1997.

Aujourd’hui, Theron fait partie des actrices les plus sollicitées de Hollywood. Elle a joué dans de nombreux films à succès comme « Mad Max : Fury Road » et « Monster ». Elle excelle non seulement en tant qu’actrice, mais aussi en tant que productrice pour la société Denver and Delilah Productions, fondée en 2003.

In The Valley of Elah (2007)

« In The Valley of Elah » est un film écrit et réalisé par Paul Haggis. Basé sur des faits réels, le film suit Hank, un enquêteur militaire à la retraite. Celui-ci est à la recherche de son fils, un soldat qui a mystérieusement disparu sans laisser de trace.

Dans cette épreuve difficile, Hank fait appel à l’aide d’Emily Sanders, une détective qui deviendra rapidement sa meilleure alliée pour faire face à l’hostilité des autorités. Elle va aussi le réconforter dans l’idée que la disparition de son fils cache de terribles secrets.

Tommy Lee Jones et Charlize Theron sont accompagnés de Susan Sarandon dans ce film policier. On retrouve aussi dans le casting Jonathan Tucker, James France et Josh Brolin. Une distribution de grande qualité pour un film qui n’a malheureusement pas performé au box-office.

Atomic Blonde (2017)

Dans « Atomic Blonde », Charlize Theron incarne Lorraine Broughton, une espionne hautement qualifiée. Elle est chargée de retrouver une liste d’agents doubles prise à l’agent du MI6 James Gascoigne avant qu’il ne soit tué quelques jours après la chute du mur de Berlin. Broughton est assistée dans sa mission par David, un chef de station à Berlin.

Sorti en 2017, ce film marque les débuts de David Leitch en tant que réalisateur. Il a précédemment travaillé en tant que coréalisateur non crédité et producteur du cultissime « John Wick ».

Young Adult (2011)

En 2011, le réalisateur Jason Reitman et la scénariste Diablo Cody ont de nouveau collaboré pour sortir « Young Adult ».

Avec à l’affiche Charlize Theron, ce film suit Mavis, une « ghostwriter » récemment divorcée qui retourne dans la petite ville où elle a grandi pour essayer de reconquérir Buddy, son ancien petit ami.

Cependant, Mavis, qui n’a pas beaucoup mûri durant toutes ces années, est surprise de voir que son amour de jeunesse a continué sa vie. Buddy est marié et a un bébé. Après avoir passé les premiers jours à l’éviter, Mavis est forcée de confronter ses démons et de laisser le passé derrière elle une fois pour toutes. Heureusement, un vieil ami lui donne un coup de main pour cette tâche redoutable.

Pour son rôle principal dans cette production, Theron a été nominée pour un Golden Globe et un Satellite Award.

The Old Guard (2020)

« The Old Guard » est un film sorti en 2020 sur la plateforme de streaming Netflix. Réalisé par Gina Prince-Bythewood, il est inspiré de la bande dessinée éponyme. On retrouve dans les rôles principaux : Charlize Theron, Marwan Kenzari, KiKi Layne, Luca Marinelli, Harry Melling et Matthias Schoenaerts.

Ce film suit Andy, Booker, Joe, Nicky et Nile, un groupe de mercenaires qui possède une capacité surprenante : ils sont tous immortels et leurs blessures guérissent d’elles-mêmes. Le groupe se cache afin de survivre et combat quotidiennement différents ennemis pour protéger la société. Cependant, les choses se compliquent lorsque des forces inconnues découvrent leur secret et se lancent pour mission de les capturer afin de reproduire et de tirer profit de leurs pouvoirs.

Long Shot (2019)

« Long Shot » est un film de Jonathan Levine sorti en 2019. Malgré les critiques élogieuses, le film n’a pas eu le succès escompté au box-office. Il met en vedette Charlize Theron et Seth Rogen, aux côtés de June Diane Raphael, O’Shea Jackson Jr, Andy Serkis, Alexander Skarsgård et Bob Odenkirk.

Le récit suit la vie de Fred Flarsky, un journaliste qui a le don de se mettre dans des situations embarrassantes et qui vient de perdre son emploi. Il rencontre, par hasard, Charlotte, sa nourrice d’enfance. Fred était autrefois secrètement amoureux de Charlotte, et aujourd’hui, elle est une figure politique majeure qui se présente à la présidence. La connexion entre les deux est immédiate, ce qui motive Charlotte à embaucher Fred comme rédacteur de discours politique. Cela ne fera qu’intensifier la romance naissante entre les deux.

Monster (2003)

« Monster » est l’un des films les plus acclamés du catalogue de Charlize Theron. Il lui a notamment valu l’Oscar de la Meilleure Actrice.

Ce film marque les débuts de Patty Jenkins en tant que réalisatrice et scénariste. L’histoire s’inspire de la vie d’Aileen Wuornos, une travailleuse du sexe au passé tragique qui a assassiné plusieurs de ses clients croyant qu’ils allaient l’agresser. Plus tard, Aileen fait la rencontre de Selby, une jeune femme chassée par sa famille en raison de son orientation sexuelle. Aileen va alors rapidement tomber amoureuse d’elle.

Le film a connu un grand succès au box-office et a été largement acclamé par la critique, remportant plusieurs nominations et récompenses.

Tully (2018)

Après « Young Adult », Reitman et Cody collaborent pour la troisième fois, ramenant Theron pour diriger le casting. Ainsi, en 2018, « Tully » a été produite, une comédie dramatique qui met également en vedette Mackenzie Davis, Ron Livingston et Mark Duplass.

« Tully » suit Marlo, une mère en difficulté qui vient d’avoir son troisième enfant et est dépassée par la situation. Son mari travaille trop, et elle passe toute la journée à s’occuper de ses enfants, incapable de trouver le repos dont elle a besoin.

Pour l’aider à traverser cette nouvelle étape, son frère lui embauche une nounou de nuit. C’est ainsi que Tully se retrouve dans la maison familiale. Au fil du temps, les deux femmes parviennent à briser la glace et à nouer une belle amitié.

« Tully » a été très acclamé et a remporté de nombreux prix et nominations. Charlize Theron a été honorée du Jupiter Award de la meilleure actrice internationale et d’une nomination aux Golden Globes.

That Thing You Do! (1996)

Outre le fait d’être un excellent acteur et producteur, Tom Hanks a également cherché à marquer son empreinte en tant que réalisateur et scénariste. C’est ainsi qu’en 1996, il a fait ses débuts dans ces deux rôles avec la comédie « That Thing You Do! ». Le film a réussi à décrocher une nomination aux Oscars pour la Meilleure Chanson Originale.

« That Thing You Do! » met en vedette Tom Everett Scott, Johnathon Schaech, Steve Zahn, Ethan Embry, Liv Tyler, Charlize Theron et Tom Hanks lui-même. Il suit Guy Patterson, un vendeur d’appareils ménagers qui veut percer en tant que batteur. Sa vie bascule après qu’il ait eu la chance de jouer pour un groupe qui a connu la gloire avec un seul hit.

Dans ce film, Theron incarne le personnage de Tina Powers, la petite amie du batteur.

Kubo and the Two Strings (2016)

Art Parkinson, Charlize Theron, Ralph Fiennes, Rooney Mara et Matthew McConaughey font partie du casting remarquable de « Kubo and the Two Strings ». Il s’agit d’un film d’animation en stop-motion qui a marqué les débuts de Travis Knight en tant que réalisateur et a été produit par Laika.

Le film suit Kubo, un jeune garçon d’une petite ville en bord de mer qui ravit les habitants par ses talents de conteur. Il passe aussi ses journées à s’occuper de sa mère malade. Un jour, il invoque accidentellement un esprit maléfique en quête de vengeance. Il doit donc désormais faire face à des dieux et des monstres pour défendre sa famille. Pour l’aider dans sa quête, Kubo est accompagné d’un singe, d’un scarabée et d’un instrument japonais magique appelé le « shamisen ».

« Kubo and the Two Strings » a été largement salué par la critique et a obtenu deux nominations aux Oscars. Cependant, sa diffusion en salle n’a pas été aussi bonne que prévu, récoltant à peine plus que le budget de production.

Mad Max : Fury Road (2015)

Pour clore ce top, quoi de mieux que le cultissime « Mad Max: Fury Road ». Il s’agit certainement du film de Charlize Theron le mieux noté sur les plateformes dédiées.

Ce film de 2015 est le quatrième volet de la franchise « Mad Max », qui a débuté en 1979. Réalisé et coécrit par George Miller, aux côtés de Brendan McCarthy et Nico Lathouris, ce film d’action suit Max Rockatansky. Celui-ci est un survivant dans un monde apocalyptique et sous-équipé, qui doit s’allier à la mystérieuse capitaine de guerre Furiosa pour vaincre le chef Immortan Joe et toute son armée.

Avec des recettes au box-office de plus de 415 millions de dollars, le film est devenu la production la plus rentable de la franchise et a inspiré la production de « Furiosa », une suite avec Anya Taylor-Joy prévue pour 2024.

D’autres films avec Charlize Theron

Hancock (2008) ;

The Yards (2000);

The Devil’s Advocate (1997);

Prometheus (2012);

Scandale (2019).