Né le 15 avril 1982 à Vancouver, en Colombie-Britannique, Seth Rogen est un acteur connu pour son humour irrévérencieux et sa participation dans de nombreuses comédies à succès. Il a commencé sa carrière en tant qu’acteur dès l’adolescence.

Rogen est également un scénariste et producteur talentueux, et il a coécrit plusieurs de ses films, dont « SuperGrave » et « The Interview ». Au fil du temps, Rogen s’est forgé une image de comédien attachant et drôle, interprétant généralement le rôle du personnage maladroit, mais sympathique.

SuperGrave (2007)

Il s’agit d’une comédie adolescente dans laquelle Seth Rogen interprète le rôle de l’officier Michaels.

Evan et Seth sont inséparables depuis qu’ils sont jeunes. Pourtant, les deux amis vont devoir apprendre à se passer de l’un et l’autre, car à partir de l’année prochaine, ils seront dans deux universités différentes.

Evan est mignon, plutôt intelligent, mais trouillard. Il craint surtout les filles. Quant à Seth, il est bavard, agité et s’intéresse un peu trop à tout ce qui concerne la reproduction humaine. Les deux doivent désormais affronter l’existence, que ce soit en matière de fille ou autre. Mais pour cela, ils doivent d’abord faire face à cette nuit fatidique, leur première nuit, celle qui excite et terrifie, et dont chaque adolescent va se souvenir toute sa vie.

Voici une bande-annonce du film :

40 ans, toujours puceau (2005)

Cette comédie à succès met en vedette Steve Carell dans le rôle d’un homme de 40 ans toujours puceau. Seth Rogen joue un rôle de soutien en tant qu’ami du personnage principal.

Andy Stitzer est chef d’inventaire à SmartTech. Âgé de 40 ans, celui-ci est pourtant toujours puceau. Le lundi matin, pendant une partie de poker avec ses collègues, ces derniers décrivent leurs exploits libidineux du week-end, ce qui met Andy mal à l’aise.

David, Jay et Cal découvrent alors la vérité : Andy n’a jamais eu de rapport sexuel. Se sentant tristes pour lui, les 3 collègues décident alors de venir en aide à Andy et de l’initier pour qu’il puisse franchir le fameux cap de « la première fois ». Pour ce faire, ils vont alors lui enseigner toutes leurs techniques de séduction.

Ci-dessous sa bande-annonce :

VOIR AUSSI : Top 10 des films avec Steve Carell

Délire Express (2008)

Comédie d’action culte, Rogen interprète le personnage d’un fumeur de marijuana pris dans une affaire de trafic de drogue.

Dale Denton et Saul Silver sont deux personnages très différents. Les deux n’ont rien en commun, sauf leur passion pour une variété très rare de marijuana : le Délire Express. Une nuit, Dale est témoin d’un homicide commis par un célèbre baron de la drogue et sa complice dans la police. Pris de panique, Dale fuit et laisse son herbe sur la scène du crime.

La drogue retrouvée sur la scène du crime va alors conduire la police directement à Dale et Saul, qui n’ont d’autre choix que de s’enfuir pour survivre. Les deux adeptes de marijuana vont rapidement se rendre compte que leur paranoïa est bien justifiée puisqu’ils sont pourchassés par des tueurs déchaînés prêts à tout pour les éliminer.

Par ici sa bande-annonce :

Funny People (2009)

Il s’agit d’une comédie dramatique dans laquelle Seth Rogen partage l’affiche avec Adam Sandler. Rogen y incarne un jeune comédien embauché pour être l’assistant personnel d’un humoriste célèbre.

Le récit est centré sur George Simmons, un humoriste célèbre qui vient d’apprendre qu’il souffre d’une maladie grave et qu’il ne lui reste que peu de temps à vivre. Faisant face à la solitude et à la peur de la mort, George décide alors de reprendre du service en tant que comédien afin de retrouver un sens à sa vie. Pendant sa tournée, il fera la rencontre d’Ira Wright, un aspirant humoriste qui travaille comme assistant dans une comédie de stand-up. George l’engage et les deux hommes développent une amitié improbable.

Voici le lien de la bande-annonce :

The Interview (2014)

Seth Rogen interprète le personnage d’Aaron Rappaport, un journaliste qui se rend en Corée du Nord pour interviewer le dirigeant Kim Jong-Un.

Dave Skylark est le présentateur de sa propre émission de talk-show intitulée « Skylark Tonight ». Le concept de l’émission est simple : Dave se met face à face à une célébrité et lui pose diverses questions intimes. Pendant une soirée organisée pour le millième épisode du talk-show, Dave et son équipe découvrent que Kim Jong-Un est un fan de l’émission.

Aaron Rappaport, le producteur du show, propose alors à Dave d’interviewer le dirigeant nord-coréen. Au même moment, un agent de la CIA, Lacey, prend contact avec Dave et Aaron, et leur demande de profiter de l’occasion pour assassiner Kim Jong-Un.

Visionnez sa bande-annonce depuis ce lien :

C’est la fin (2013)

Coécrit par Seth Rogen, ce film met en scène de nombreuses autres célébrités qui jouent une version fictive d’eux-mêmes.

Le film commence pendant une fête organisée dans la maison de James Franco à Los Angeles. Seth Rogen, Jay Baruchel, Jonah Hill, James Franco, Danny McBride et Craig Robinson, tous amis dans la vraie vie, se retrouvent ensemble pour vivre une nuit mémorable.

Cependant, au cours de la soirée, plusieurs événements étranges se produisent. Une apocalypse s’abat sur la ville et une série de tremblements de terre fait tomber les bâtiments à proximité. Ils se retrouvent alors piégés dans la maison de James Franco, avec des réserves de vivres limitées et aucune idée de ce qui se passe à l’extérieur. Pendant leur confinement, les six amis vont rencontrer d’autres célébrités qui ont aussi survécu à l’apocalypse, dont Emma Watson, Rihanna et Michael Cera.

Faites-vous un premier avis du film en visionnant sa bande-annonce :

Knocked Up (2007)

Réalisée par Judd Apatow, cette comédie romantique met en vedette Seth Rogen dans le rôle principal masculin.

Ben Stone mène une vie paisible avec ses meilleurs copains Martin, Jay, Jayson et Jonah. Les 4 inséparables ont un projet commun : créer un site payant intitulé « starsapoil.com », avec lequel ils comptent publier des scènes nues de leurs célébrités féminines préférées.

La jolie Alison Scott, assistante de production d’une chaîne de télé hollywoodienne, vit avec sa grande sœur Debbie et son beau-frère Pete. Pour fêter une récente promotion, elle sort en boîte de nuit avec Debbie, et y fait la rencontre de Ben. Les deux rentrent ensemble chez Alison et décident de faire un « quickie » sous la couette.

Huit semaines plus tard, alors qu’Alison pensait ne plus avoir affaire avec Ben, celle-ci commence à présenter des signes de grossesse.

Voir la bande-annonce ici :

Nos pires voisins (2014)

Rose Byrne et Seth Rogen jouent un couple qui se retrouve en guerre avec leurs jeunes voisins.

Sur le papier, Mac et Kelly Radner mènent une vie de rêve : ils ont une adorable petite fille nommée Stella et ils viennent d’acquérir une nouvelle maison dans un charmant quartier résidentiel. Malgré leur âge, les jeunes parents pensent qu’ils sont toujours cools et branchés. Or, cette nouvelle étape de leur vie va leur prouver qu’ils sont désormais des adultes accomplis et que la vie de fête ne leur convient plus.

Un jour, ils font la rencontre de leurs nouveaux voisins : une fraternité menée par le fougueux Teddy. Au début, Mac et Kelly tentent de s’assurer leur sympathie et leur respect, mais les soirées et vacarmes incessants poussent le jeune couple à se montrer plus virulent pour protéger leur tranquillité. Delà naît alors un conflit intergénérationnel des plus épiques.

Voici la bande-annonce officielle du film :

VOIR AUSSI : Top 10 des films et séries TV avec Chloë Grace Moretz

The Disaster Artist (2017)

Seth Rogen tient un rôle secondaire dans ce film biographique centré sur la vie du réalisateur Tommy Wiseau et de la production chaotique du film culte « The Room ».

Le récit se concentre sur l’amitié improbable entre Greg Sestero et Tommy Wiseau. Greg est un jeune acteur talentueux, mais timide. Il fait la rencontre de Tommy lors d’un cours de théâtre à San Francisco et ils découvrent qu’ils partagent le rêve commun de percer à Hollywood.

Guidés par leur passion pour le cinéma, Greg et Tommy se mettent alors en tête de réaliser leur propre film indépendant. Tommy a la charge de l’écriture du scénario qu’il va intituler « The Room ». Il va lui-même financer la production, bien qu’il reste très discret sur l’origine de sa fortune.

Les deux compères persévèrent dans leur projet et terminent enfin le tournage de « The Room ». Le film est accueilli par la critique comme l’un des pires films jamais produits, mais il devient rapidement un phénomène culte en raison de sa nature involontairement comique.

Le lien de la bande-annonce ci-dessous :

The Night Before (2015)

Ce film de comédie met en vedette Seth Rogen aux côtés de Joseph Gordon-Levitt et Anthony Mackie. Ils incarnent les rôles de trois meilleurs amis d’enfance, Ethan, Issac et Chris, qui ont pour habitude de passer la soirée de Noël ensemble depuis la mort des parents d’Ethan.

Cependant, ils se sont mis d’accord que ce sera leur dernière soirée de Noël ensemble, car chacun mène sa propre vie. Ils ont désormais des responsabilités qui les éloignent les uns des autres. Ethan reste très accroché à leur petit rituel et il a du mal à s’engager dans une relation sérieuse. Quant à Isaac, il est très anxieux concernant l’arrivée de son premier enfant avec sa femme, tandis que Chris est un joueur de football professionnel qui essaie de maintenir son image de star.

Au fil de la soirée, ils vont passer par de nombreux périples et doivent faire face à leurs dilemmes personnels. Ils vont tout de même réussir à passer une soirée mémorable, et vont se rendre compte que leur amitié est plus importante que tout le reste.

Voici le lien pour voir la bande-annonce :

D’autres films et séries TV avec Seth Rogen

Découvrez les autres œuvres dans lequel l’acteur figure :

Ninja Turtles : Teenage Years (2023) dans la voix originale de Bebop.

Super Mario Bros. Le Film (2023) dans la voix originale de Donkey Kong.

Kung Fu Panda 1,2 et 3 (2008, 2011, 2016) en tant que Maître Manthe.

Séduis-moi si tu peux ! (2019)

Dumb Money (2023)

Et pour les séries :

Invincible (2021)

Freaks and Geeks (1999-2000)

Future Man (2017-2020)

Platonic (2023)