Après « Millénium », 5 livres suédois à lire absolument

La trilogie Millénium de Stieg Larsson a marqué l’univers du polar suédois, captivant des millions de lecteurs à travers le monde. Si vous êtes en quête d’une nouvelle immersion dans la littérature scandinave après avoir dévoré les aventures de Lisbeth Salander, la Suède regorge de pépites littéraires tout aussi captivantes. Voici donc 5 livres suédois à lire !

1. La série Mélancolie et, en particulier, le livre « Les Corps de Verre » d’Erik Axl Sund

Erik Axl Sund est le pseudonyme du duo d’écrivains Jerker Eriksson et Håkan Axlander Sundquist, qui nous plongent dans une série de thrillers psychologiques aussi fascinants que troublants. La série Mélancolie explore les recoins les plus sombres de l’âme humaine.

Dans Les Corps de Verre, l’un des titres les plus poignants de la série, les auteurs dissèquent les traumas, la manipulation et la déshumanisation dans un style brutal et captivant. C’est un livre qui rappelle les éléments les plus sombres de Millénium, avec une complexité psychologique poussée à l’extrême. Ce roman est parfait pour ceux qui aiment être bousculés par leurs lectures.

2. « La Princesse des glaces » de Camilla Läckberg

Si vous aimez les polars où les secrets enfouis refont surface, La Princesse des glaces de Camilla Läckberg est incontournable. Ce roman, le premier d’une série centrée sur l’écrivaine Erica Falck et le détective Patrick Hedström, est une plongée dans une petite ville suédoise où un meurtre va réveiller de vieux secrets.

L’intrigue suit Erica, de retour dans son village natal, qui enquête sur la mort suspecte d’une amie d’enfance. Läckberg mêle avec brio les mystères du passé et du présent, créant un thriller addictif et riche en rebondissements.

3. « Sans passer par la case départ » de Camilla Läckberg

Dans Sans passer par la case départ, Camilla Läckberg change légèrement de registre en proposant une nouvelle aussi savoureuse que percutante. Ce court récit explore les facettes plus sombres de la nature humaine, cette fois dans un cadre urbain.

Läckberg y prouve à nouveau son talent pour dépeindre les tensions psychologiques dans les relations et sa capacité à manipuler le lecteur jusqu’à la dernière page. Parfaite pour ceux qui apprécient les thrillers rapides et efficaces (ça fait 100 pages), cette nouvelle montre une autre facette de l’autrice tout en conservant son sens aigu du suspense.

4. « Le Peigne de Cléopâtre » de Maria Ernestam

Pour un changement de ton après l’intensité des polars, Le Peigne de Cléopâtre de Maria Ernestam offre une lecture intrigante et pleine d’ironie. L’histoire tourne autour d’une libraire qui rejoint un club de jardinières pour se distraire.

Mais sous cette surface paisible se cache un récit imprégné d’humour noir et de mystères. Ernestam explore avec finesse les relations humaines et les secrets enfouis dans un cadre qui semble pourtant idyllique. C’est un livre à la fois touchant, drôle et décalé, idéal pour les amateurs de récits plus légers mais toujours captivants.

5. « Cyanure » de Camilla Läckberg

Dans Cyanure, Läckberg nous emmène sur une île isolée au large de la Suède, où une réunion de famille tourne au drame avec un meurtre mystérieux. L’intrigue s’articule autour du suspense classique d’une enquête en huis clos, avec une ambiance glaciale et oppressante.

Läckberg parvient à créer une tension palpable tout au long du roman, offrant une conclusion à la hauteur des attentes des lecteurs de polars. Ce thriller court mais intense est parfait pour une lecture rapide, tout en offrant le frisson que les fans de Camilla Läckberg adorent.

Oui, j’aime bien Camilla Läckberg. Mais, si vous avez d’autres suggestions de titres suédois, n’hésitez à nous les noter en commentaires ! D’ailleurs, si vous avez déjà lu ces 5 ouvrages, vous pouvez aussi y laisser vos avis.

