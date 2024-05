The Fall of the House of Usher, une très bonne série à ne pas louper

C’est certainement l’une des séries les plus écrites que nous ayons vu sur Netflix, pour le moment. Et c’est bien logique, adaptation de la nouvelle du même nom d’Edgar Allan Poe, grand écrivain du mouvement gothique en littérature, The Fall of the House of Usher devrait vous plaire si vous aimez les enquêtes mais aussi l’étrange.

The Fall of the House of Usher : de quoi parle la série ?

Créée par Mike Flanagan, cette série de 8 épisodes (une seule saison, il n’y en aura certainement pas une seconde car la première se suffit à elle-même) est actuellement disponible sur la plateforme de streaming Netflix. Elle est sortie en octobre 2023 et elle a eu un petit succès auprès des spectateurs.

La mini-série The Fall of the House of Usher ou « La Chute de la maison Usher« , en français, raconte l’histoire de la famille Usher, une famille très riche qui a bâti sa fortune dans le domaine pharmaceutique.

Le PDG de l’entreprise Fortunato Pharmaceuticals, Roderick Usher, fait néanmoins face à une terrible tragédie. Effectivement, en l’espace de quelques semaines seulement, l’homme perd ses six enfants, les uns après les autres, du plus jeune au plus âgé. Le plus terrible, c’est que tous ont perdu la vie d’une manière horrible. D’ailleurs, on vous prévient : la série est un peu gore.

D’une manière non linéaire, la narration va donc vous transporter dans le passé de Roderick Usher, alors intimement lié à la mort de ses enfants. En parallèle, il va raconter son histoire à un policier qui enquête depuis des années sur son entreprise et qui enquête également sur la mort des six enfants Usher.

Mais qui est responsable de leurs décès ? Tous semblent avec un dénominateur commun, une similitude qui semble irréelle, mais qui est pourtant bien présente dans la famille Usher. Dans le même temps, la série nous montre la fatalité dans laquelle vivent les membres de la famille, tous voués à perdre la vie de manière très symbolique.

Nous voyons donc aussi toutes les morts les unes après les autres, nous menant peu à peu à comprendre pourquoi cette famille est finalement vouée à la disparition.

Résumé officiel de The Fall of the House of Usher sur Wikipédia

« En novembre 2023, Roderick Usher, PDG de la société pharmaceutique Fortunato Pharmaceuticals, perd ses six enfants en l’espace de deux semaines. Le soir suivant les dernières funérailles, Roderick invite C. Auguste Dupin, un assistant du procureur des États-Unis qui a consacré sa carrière à dénoncer la corruption de Fortunato, dans la maison de son enfance, où il raconte la véritable histoire de sa famille et dévoile les secrets les plus sombres des Usher.

La série suit deux lignes temporelles en plus de la conversation entre Roderick et Dupin, représentée à l’écran lorsqu’elle est racontée par Roderick : la première, qui se déroule de 1953 à 1980, raconte la jeunesse de Roderick et de sa sœur jumelle Madeline et leur ascension vers le pouvoir, tandis que la seconde suit tous les enfants Usher pendant les deux semaines précédant la discussion, révélant ainsi la vérité derrière leur mort. »

Une belle narration et un beau casting

C’est une série magnifiquement écrite, qui encourage le viewer à enquêter en même temps que les éléments se dévoilent. La série tient en haleine, addictive, et profondément symbolique. Elle pose de nombreuses questions sur la fatalité, sur la mort, sur des questions d’éthique et de morale, mais aussi sur la notion de revers de bâton, l’idée du « on récolte ce que l’on sème » ou encore l’idée du « on n’échappe pas au destin« .

En plus de cela, nous avons droit à un très beau casting, avec de très bons acteurs dans le global. The Fall of the House of Usher fait intervenir Bruce Greenwood qui a prêté sa voix à Batman, que nous avons vu dans Kingsman : Le Cercle d’or ou encore dans Benjamin Gates et le Livre des secrets et American Crime Story. Il y a aussi Mary McDonnell, vue dans Independence Day ou encore dans Donnie Darko. Mais aussi Henry Thomas, vu dans E.T.

