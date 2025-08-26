Acteur, chanteur, réalisateur, producteur et animateur TV, Neil Patrick Harris a plusieurs casquettes. Né le 15 juin 1973 à Albuquerque, il est repéré et choisi pour jouer dans « Le Magicien d’Oz », orchestré par son école, alors qu’il accompagne son frère à l’audition.

Harris participe à d’autres comédies musicales pendant sa scolarité et développe en parallèle une passion pour la magie, qui lui servira par la suite pour certains de ses rôles télévisés. À partir de 2005, le comédien crève le petit écran dans le rôle du « legendary » Barney Stinson, tombeur invétéré de la série « How I Met Your Mother ».

How I Met Your Mother (2005)

« How I Met Your Mother » est une série TV créée par Carter Bays et Craig Thomas. L’intrigue suit Ted Mosby, en 2030, qui raconte à ses deux enfants comment il a rencontré leur mère. Celui-ci se remémore ses jeunes années, notamment dès 2005.

Neil Patrick Harris incarne Barney Stinson, l’un des meilleurs amis de Ted qu’il a rencontré dans un urinoir. Alors qu’elle traverse une mauvaise passe, Britney Spears redore son blason en apparaissant en guest-star dans la saison 3 de la série. Elle y interprète une réceptionniste qui tombe sous le charme de Ted.



Les Schtroumpfs (2011)

Film de Raja Gosnell, « Les Schtroumpfs » mêle prise de vues réelles et animation 3D. Il adapte librement l’univers des Schtroumpfs, créé par Peyo. On y suit les aventures des petits êtres bleus qui se retrouvent à New York après un incident. Harris interprète Patrick Winslow, le bienfaiteur des Schtroumpfs à New York.

Ce projet est le premier film tiré de la bande dessinée à ne pas être uniquement en animation. Il a été tourné en live-action, une technique cinématographique qui permet de mettre en scène de vrais acteurs aux côtés de personnes d’animation. Pour le rôle d’Azraël, le chat de Gargamel, il a fallu pas moins de quatre animaux pour interpréter son personnage. Lors de certaines séquences plus complexes, les cinéastes ont décidé d’utiliser des images de synthèse.



Gone Girl (2014)

Film de David Fincher, il s’agit de l’adaptation cinématographique du best-seller « Gone Girl » de Gillian Flynn. Cette dernière est par ailleurs la scénariste du film. L’histoire débute alors que Nick se rend compte que sa femme Amy a disparu de leur luxueuse maison. Les policiers découvrent des indices indiquant une mort brutale. Nick est alors soupçonné du crime.

Neil Patrick Harris campe Desi Collings, un ancien flirt d’Amy. Pour réaliser « Gone Girl », Fincher a utilisé la 6K RED Epic Dragon, une caméra numérique offrant une définition de l’image neuf fois supérieure à celle des caméras HD standard. Le cinéaste est le premier à recourir à cet équipement de pointe. Pour bien jouer son rôle, Ben Affleck a fait des recherches approfondies sur plusieurs hommes coupables ou suspectés d’avoir assassiné leur femme.



Batman: Under the Red Hood (2010)

« Batman : Under the Red Hood » est un film d’animation signé Brandon Vietti. C’est une adaptation de l’arc narratif éponyme écrit par Judd Winik et dessiné par Doug Mahnke.

Harris prête sa voix au personnage de Dick Grayson, alias Nightwing. Un internaute parle du film en disant : Un des meilleurs batman, et clairement le dessin animé le plus marquant, on y voit toute la relation difficile de batman avec la mort (tuer ou ne pas tuer). Le joker est fou à souhait et le personnage de Jason est excellent.



Tempête de boulettes géantes (2009)

Film d’animation de Phil Lord et Chris Miller, il est librement adapté du livre « Il pleut des hamburgers » de Judi et Ron Barrett. On suit Flint Lockwood, un inventeur un peu loufoque depuis sa naissance. Celui-ci décide un jour d’inventer une machine qui transformerait l’eau en nourriture, comme des cheeseburgers, des bonbons ou de la pizza. Neil prête sa voix à Steve, le singe domestique de Flint.

« Tempête de boulettes géantes » est le premier long métrage d’animation que réalisent Phil Lord et Chris Miller. Les deux cinéastes se sont rencontrés au Darmouth College. Ils y ont été repérés par la Walt Disney Company qui les a lancés avec quelques épisodes de la série « Clone High ». Afin de rendre crédible un lâcher d’aliments et l’animer pour qu’il ait l’air le plus réel possible, Lord et Miller ont été inventifs. Supervisés par Rob Bredow, les deux compères ont recréé un véritable lâcher d’aliments, étudié leurs réactions, avant de les reproduire les effets visuels.



Harold and Kumar Go to White Castle (2004)

Avec Danny Leiner à la réalisation, ce film suit deux colocataires amateurs de ganja qui tombent sur une pub du fast-food de luxe White Castle. Ils décident alors de tout entreprendre pour manger ces délicieux burgers.

Neil Patrick Harris fait un caméo dans le film. Les scénaristes l’ont ajouté dans le script sans avoir demandé son avis en amont. Heureusement, l’acteur a aimé l’idée et a alors accepté de faire une apparition dans le film. Selon une critique d’un internaute : « Harold et kumar » revisite la comédie américaine et la fixe au statut de particulièrement déchainée et déchirante. Tout y est, sans pour autant nous donner l’impression de l’avoir déjà vu quelque part. Brillante comédie !



Les Nouvelles Aventures de Spider-Man (2003)

« Les Nouvelles Aventures de Spider-Man » est une série TV d’animation créée par Stan Lee d’après les personnages de Steve Ditko. Elle est considérée par beaucoup de fans comme la suite indirecte de la série « Spider-Man, l’homme-araignée ». Neil Patrick Harris campe Peter Parker/Spider-Man.

Dans cette série, le nouveau costume de Spider-Man a été conçu par Red Richards, le chef des 4 Fantastiques. Le design de ce nouveau costume rappelle d’ailleurs celui de la version 2099 de Spider-Man. Le patron de presse qui engage Peter comme photographe (sur l’autre terre) porte d’ailleurs le même nom qu’un des producteurs de la série : Meugniot.



Les Désastreuses Aventures des orphelins Baudelaire (2017)

Développée par Mark Hudis et Barry Sonnenfeld, cette série est une adaptation des treize volumes de la saga littéraire du même nom de Lemony Snicket. L’auteur participe d’ailleurs au projet en tant que producteur et scénariste.

Tout au long de sa diffusion, « Les Désastreuses Aventures des orphelins Baudelaires » a été reçue chaleureusement par la critique. C’est notamment le cas pour sa réalisation et sa direction artistique, ce qui lui permet d’obtenir de multiples récompenses et nominations dans ces domaines dans plusieurs cérémonies prestigieuses. Enfin, coïncidence de dingue, Neil Patrick Harris, l’interprète du comte Olaf, et Jim Carrey, incarnant le même rôle dans la version de 2004, ont tous les deux approché l’univers de Batman.



Uncoupled (2022)

« Uncoupled » est une série TV créée et écrite par Darren Star et Jeffrey Richman. Elle met en vedette Neil Patrick Harris en tant que Manhattanite gay, Michael Lawson, naviguant sur la scène des rencontres après avoir été brusquement largué par son compagnon de longue date.

Le 13 janvier 2023, la série est annulée par Netflix. En février 2023, Showtime a repris la série pour une deuxième saison. Le tournage était prévu pour juillet, mais dut être repoussé en raison de la grève de la Writers Guild of America. Un événement qui a chamboulé le planning du tournage de l’autre série de Darren Star.



Starship Troopers (1997)

Film de science-fiction de Paul Verhoeven, « Starship Troopers » est librement inspiré du roman « Starship Troopers, 1959 » de Robert A. Heinlein. L’histoire suit plusieurs jeunes gens issus de la ville de Buenos Aires durant leur formation militaire. Ça se poursuit ensuite pendant une guerre interstellaire entre l’humanité et un peuple extraterrestre nommé « Arachnides ». Harris incarne, Carl Jenkins, un officier scientifique doué de pouvoirs

Outre des références à la grammaire visuelle des films de propagande et des actualités de guerre, ce film utilise des éléments de l’esthétique nazie. Cela se remarque notamment par certains uniformes militaires et symboles, ce qui permet d’expliciter son réel propos si l’hyperbole et la parodie n’y avaient pas suffi.



