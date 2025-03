La littérature française rayonne à travers le monde et ne cesse d’évoluer. Aujourd’hui, les anciens et les nouveaux talents continuent d’influencer les passionnés de lecture. Des romanciers audacieux aux poètes visionnaires, en passant par les essayistes engagés, ils sont nombreux à capter l’attention des lecteurs. Mais qui sont les auteurs qui marquent cette année ? Voici les 10 auteurs/autrices français les plus populaires en 2025, ceux dont les écrits ont su marquer les esprits.

Mélissa Da Costa

Mélissa Da Costa s’est révélée au grand public en 2019 avec « Tout le bleu du ciel ». C’est un roman bouleversant sur le voyage et la résilience qui a conquis plus d’un million de lecteurs. Son succès ne s’est jamais démenti, renforcé par son style délicat. Ce livre a suscité des émotions profondes avec ses personnages poignants, il continue de captiver un large public.

En 2024, elle devient l’autrice la plus lue en France avec plus de 1,16 million d’exemplaires vendus. La sortie de son roman « Les Femmes du bout du monde » en fin d’année a explosé les ventes. Ce dernier étant orienté sur la reconstruction personnelle, un sujet qui ne cesse de séduire les lecteurs. Mais saviez-vous que Mélissa Da Costa a longtemps hésité à publier son premier roman, car elle le considérait comme trop personnel ? Alors qu’aujourd’hui, elle est l’une des voix les plus influentes de la littérature contemporaine. Son ascension se poursuit en 2025 avec de nouvelles œuvres attendues. Son parcours est à méditer !

En vidéo, un interview de l’autrice sur BFM TV :

Guillaume Musso

Guillaume Musso demeure l’un des auteurs incontournables du paysage littéraire français. Ses débuts sont marqués par « Et après » en 2004, il enchaîne ensuite les best-sellers. Aujourd’hui, il captive encore des millions de lecteurs à travers le monde. Si on le connaît autant, c’est grâce à ses intrigues haletantes, mélangeant suspense et émotion. De plus, ses romans sont traduits en plus de 40 langues, qui, d’ailleurs, s’arrachent à chaque sortie.

En 2024, il se place en 2e place parmi les auteurs les plus lus en France. Une place bien méritée grâce à « L’Inconnue de la Seine », qui s’est vendue à plus de 500 000 exemplaires. Ce thriller captivant s’est inspiré d’une légende urbaine parisienne et a su séduire par son ambiance envoûtante. De plus, chaque scénario est imprévisible. En 2025, il continue de surprendre en explorant de nouvelles dimensions narratives. Mais derrière cet engouement, cet auteur écrit tous ses romans à la main avant de les retranscrire. Cela marque que chaque détail de ses histoires a été peaufiné.

Découvrez l’interview de Guillaume Musso sur France 24 :

Morgane Moncomble

Morgane Moncomble est une figure de proue de la romance contemporaine en France. Révélée par « Viens, on s’aime » en 2017, elle a su conquérir le cœur des lecteurs. Ses histoires sont à la fois passionnées et profondément humaines. Ses romans sont souvent axés sur des héroïnes modernes et indépendantes. Des sujets qui abordent avec justesse des thématiques sociétales comme le féminisme, le consentement ou encore la reconstruction personnelle. Mais son succès repose grandement sur l’engagement massif de sa communauté sur les réseaux sociaux. En effet, ses livres deviennent rapidement viraux grâce aux recommandations des lecteurs.

En 2024, son roman « Six raisons de t’aimer » s’impose comme un phénomène littéraire. Il a d’ailleurs propulsé l’autrice à la troisième place du classement des auteurs les plus lus en France. Son style fluide et percutant continue de séduire en 2025 et de nouvelles publications sont attendues avec impatience. Dans ses débuts, elle s’est fait connaître sur la plateforme Wattpad, où elle partageait ses écrits. Cela lui a par ailleurs permis d’être repérée par une maison d’édition. Ce parcours inspirant prouve que les réseaux sociaux sont devenus un tremplin incontournable pour les nouveaux littéraires.

En deux minutes, rencontres avec l’autrice sur Gala :

Virginie Grimaldi

Virginie Grimaldi est une romancière des émotions. Elle est connue pour son style à la fois tendre, drôle et émouvant. Elle sait explorer avec finesse les thèmes de l’amour, de l’amitié, de la famille et du deuil. Ses romans, véritables bouffées d’optimisme, captivent les lecteurs par leur sincérité et leur humour subtil. Ses romans sont souvent empreints d’humour et d’optimisme. Ils célèbrent la vie et les relations humaines. Grâce à son style authentique et à sa capacité à créer des personnages uniques, Virginie Grimaldi reste populaire en 2025.

Son livre « Il nous restera ça », sorti en 2024, a été un immense succès, touchant des milliers de lecteurs. Son message sur la résilience et l’espoir touchait les lecteurs. En 2025, elle continue de figurer parmi les autrices les plus lues en France. Mais avant de devenir écrivaine, Virginie Grimaldi tenait un blog humoristique ? Cela prouve que son talent pour raconter la vie avec légèreté et émotion ne date pas d’hier !

Sur Le Quotidien, découvrez Virginie Grimaldi :

Joël Dicker

Joël Dicker est le maître du suspense et des intrigues complexes. Il est réputé pour son style captivant et ses intrigues finement construites. Son livre « La Vérité sur l’affaire Harry Quebert » était vendu à plus de 5 millions d’exemplaires. Il séduit en effet un public international avec ses romans à rebondissements.

En 2024, « Un animal sauvage » confirme son talent, mêlant enquête policière et réflexion sur la nature humaine. Ce succès lui a valu la place des auteurs francophones les plus populaires en 2025. Mais malgré son succès fulgurant, Joël Dicker continue d’écrire dans un petit café genevois. Ce rituel est essentiel à son inspiration, selon lui.

Découvrez l’auteur dans cette vidéo de Konbini :

Franck Thilliez

Un des auteurs qu’on apprécie, Franck Thilliez est un spécialiste du polar et du thriller. Il est connu pour ses romans sombres et angoissants. Ses livres abordent généralement la criminalité, la folie et la violence. Ses intrigues basées sur des faits scientifiques et des connaissances pointues plongent le lecteur dans un univers oppressant et fascinant. Franck Thilliez est réputé pour son expertise et son talent pour créer des atmosphères glaçantes. Il est d’ailleurs l’auteur préféré des amateurs de sensations fortes.

Son best-seller Labyrinthes, sorti en 2024, a marqué les esprits par son scénario complexe et son exploration des neurosciences. Ce succès le maintient parmi les auteurs les plus lus en 2025. Ancien ingénieur en nouvelles technologies, Franck Thilliez passe des mois à se documenter sur ses sujets avant d’écrire. Cela rend ses thrillers d’une redoutable crédibilité.

Curieux, voici Franck Thilliez sur C à vous :

Marie-Bernadette Dupuy

Marie-Bernadette Dupuy est autrice de sagas historiques. Elle transporte les lecteurs dans le passé avec ses romans foisonnants et documentés. Ses histoires parlent souvent de famille et de destins croisés. Mais elles abordent aussi de grandes périodes de l’histoire de France. Son talent pour donner vie au passé et pour créer des personnages attachants fait d’elle une autrice unique.

Son best-seller « L’Orpheline du bois des loups » a conquis un large public. Ce dernier est un mélange de romance et d’histoire. En 2024, « Les Fiancés du fleuve » rencontre un immense succès, plongeant les lecteurs dans une époque fascinante. Son talent pour rendre l’Histoire vivante lui vaut une fidélité inébranlable de ses lecteurs. Ce qui la distingue des autres auteurs, c’est sa passion pour les recherches. Elle passe en effet des mois dans les archives pour garantir l’authenticité de ses récits. Cela ajoute une richesse inégalée à ses romans.

Sur Charente Libre, l’interview de Marie-Bernadette Dupuy :

Sarah Rivens

Sarah Rivens est une autrice issue de la plateforme d’écriture en ligne Wattpad. Elle connaît aujourd’hui un succès fulgurant grâce à ses romans de romance. Ses histoires abordent des thèmes contemporains et imitent des personnages proches des préoccupations des jeunes adultes. C’est ce qui l’a rendu populaire sur les réseaux sociaux. L’ascension rapide de Sarah Rivens témoigne de l’évolution du paysage littéraire. Elle est la preuve qu’il est désormais possible de trouver de nouveaux talents sur les différentes plateformes en ligne.

En 2024, « la saga Captive » continue de cartonner, propulsant ainsi Sarah Rivens parmi les autrices les plus lues. Son succès repose sur des histoires intenses et des personnages aux émotions réalistes, proches des préoccupations des jeunes adultes. Son identité est longtemps restée secrète, alimentant un mystère qui a renforcé l’engouement autour de ses livres.

Sarah Rivens qui présente rapidement son livre :

Valérie Perrin

Valérie Perrin une autrice appréciée pour son style délicat et profondément humain. Après le succès mondial de « Changer l’eau des fleurs », son roman « Trois » a conquis un large public. Ce dernier a séduit par sa finesse et sa nostalgie. En 2024, son dernier livre, « Là où chantent les échos », confirme son talent pour raconter des histoires empreintes d’émotion et de sensibilité. Ses thèmes de prédilection sont : l’amour, l’amitié et la mémoire. Mais sachez que Valérie Perrin puise souvent son inspiration dans ses souvenirs d’enfance. Cette expérience donne à ses romans une authenticité qui émeut profondément ses lecteurs.

Ci-dessous, Valérie Perrin sur la chaîne d’Albin Michel :

Michel Bussi

Michel Bussi est un auteur de romans policiers à succès. Il s’est fait connaître grâce à ses intrigues ingénieuses et ses rebondissements surprenants. Ses histoires sont souvent ancrées dans des paysages régionaux et des atmosphères locales. Elles captivent les lecteurs par leur suspense et leur originalité. Dans ses écrits, Michel Bussi est reconnu pour son aptitude à manipuler les codes du genre policier. D’ailleurs, c’est ce qui surprend le plus ses lecteurs.

En 2024, « Rien ne s’efface » rencontre un succès fulgurant. Son art de manipuler les codes du thriller séduit toujours autant en 2025. Avant d’être écrivain à plein temps, Michel Bussi était professeur de géographie. Cet ancien métier explique son souci du détail dans ses descriptions de lieux emblématiques.

En 2025, de nombreux auteurs et autrices ont su captiver les lecteurs grâce à leurs récits percutants. Dans le thriller, la romance, le polar ou la fiction contemporaine, ces écrivains façonnent encore et toujours le paysage littéraire. Leur succès témoigne d’ailleurs d’un engouement toujours plus fort pour la lecture et d’une reconnaissance grandissante à l’échelle internationale. Une chose est sûre : ces plumes incontournables continueront d’émerveiller, d’interroger et d’émouvoir le public. Et vous ? Qui sont les auteurs qui vous ont le plus marqué ?

Quand Michel Bussi parle de son succès :

