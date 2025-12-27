Kiernan Shipka, née le 10 novembre 1999 à Chicago, grandit dans l’Illinois avant de rejoindre Los Angeles avec ses parents. Ce déménagement ouvre la voie à ses premiers pas dans le divertissement. Elle débute comme bébé mannequin, puis enchaîne des publicités ainsi que quelques apparitions à la télévision. Ces petites expériences créent une première porte d’entrée pour une enfant qui, à huit ans, s’apprête à vivre un tournant majeur.

Nous sommes en 2007. AMC traverse alors son âge d’or et prépare « Mad Men ». Kiernan obtient un rôle annoncé comme « guest star », alors que la série démarre sous les meilleurs auspices. Les critiques saluent très vite son jeu, jugé mature ainsi que très subtil. L’interprète de Sally évolue ensuite au fil des saisons et rejoint les rôles récurrents dès la saison 4. De 2018 à 2020, elle endosse ensuite le rôle de Sabrina Spellman dans « Les Nouvelles Aventures de Sabrina ». Elle devient ainsi la seconde actrice à incarner cette héroïne culte des comics. Son influence grandit alors que sa carrière se diversifie. En octobre 2014, le magazine Time la classe même parmi les 25 adolescents les plus influents de l’année.

Mad Men (2007)

« Mad Men » est une série télévisée créée par Matthew Weiner et diffusée sur AMC. L’histoire se déroule dans le New York des années 1960, alors que la publicité règne sur Madison Avenue. On suit Don Draper, le directeur créatif d’une agence influente. Kiernan Shipka y incarne Sally Draper, l’aînée de Don Draper et Betty Hofstadt.

Le titre joue avec les mots. Il évoque « Ad men », autrement dit « les hommes de la pub ». Il renvoie aussi à une expression réelle de l’époque, ce qui empêche toute traduction simple en français. En outre, Mad Men prend une dimension supplémentaire grâce au regard porté sur la condition féminine. Une lecture plus littérale apparaît alors, avec l’idée de « [hommes] fous », ce qui enrichit encore le sens global du titre.

Voici sa bande-annonce :

La Légende de Korra (2012)

« La Légende de Korra » est une série d’animation créée par Michael Dante DiMartino et Bryan Konietzko. Le projet devait d’abord prendre la forme d’une mini-série de 12 épisodes, conçue comme une suite directe d’« Avatar, le dernier maître de l’air ». Le succès aidant, l’aventure s’étend finalement sur 52 épisodes répartis en quatre saisons.

Kiernan Shipka prête sa voix à Jinora, fille aînée de Tenzin. Elle est un maître de l’air et une passionnée de lecture. Les critiques saluent cette suite, en soulignant sa fidélité à l’univers d’Avatar. L’histoire propose de nouveaux personnages ainsi que des intrigues riches en action. Pour beaucoup, le troisième livre atteint un sommet émotionnel. Cette saison apporte plus de tensions, moins de détours inutiles et des sentiments forts qui rappellent l’impact du « Dernier Maître de l’air ».

Voici un extrait :

Souvenirs de Marnie (2015)

« Souvenirs de Marnie » est un film d’animation japonais du studio Ghibli, coécrit et réalisé par Hiromasa Yonebayashi. L’histoire s’inspire du roman « When Marnie Was There » de Joan G. Robinson. On suit Anna Sasaki, envoyée chez des parents éloignés de sa mère adoptive, dans une région marécageuse de Kushiro, à Hokkaido. Elle découvre un manoir isolé, posé non loin de la maison. Elle y rencontre Marnie, une jeune fille mystérieuse qui lui demande de garder leurs échanges secrets.

Kiernan Shipka prête sa voix à Marnie dans la version anglaise. Toshio Suzuki, producteur exécutif, souligne alors l’audace du dessin imaginé par Hiromasa Yonebayashi. Il explique que « la Marnie qu’avait dessinée Maro possédait une sensualité que personne n’avait encore tentée chez Ghibli ». Ce choix surprend même Miyazaki. Le film marque aussi une première pour le studio, puisqu’il met en scène deux héroïnes au cœur du récit.

Par ici son trailer :

Red One (2024)

« Red One » est un film de Noël réalisé par Jake Kasdan. L’histoire démarre après l’enlèvement du Père Noël, alors que la situation plonge le pôle Nord dans une urgence totale. Callum Drift, chef de la sécurité, se voit forcé de collaborer avec Jack O’Malley, chasseur de primes célèbre dans le monde entier. Ensemble, ils partent pour une mission mouvementée, ainsi qu’un voyage riche en action, afin de sauver Noël.

Kiernan Shipka interprète Grýla, la sorcière de l’hiver. Certains critiques jugent l’ensemble trop proche d’un spin-off des « Avengers ». Ils estiment aussi que le long-métrage rejoue une formule épuisée, basée sur des combats hypnotiques et déconnectés. Selon Libération, cette énergie débordante occupe l’écran « comme on bouche une canalisation », ce qui retire une part d’émotion au récit.

Découvrez sa bande-annonce :

Les Nouvelles Aventures de Sabrina (2018)

« Les Nouvelles Aventures de Sabrina » est une série développée par Roberto Aguirre-Sacasa et diffusée dans le monde entier sur Netflix. Elle adapte l’univers des comics « Sabrina, l’apprentie sorcière », et plus particulièrement son spin-off horrifique « Chilling Adventures of Sabrina ». La série revisite ainsi le mythe avec un ton plus sombre, alors que l’intrigue mêle magie, adolescence et combats intérieurs.

Kiernan Shipka incarne Sabrina Spellman. Roberto Aguirre-Sacasa la remarque très tôt et pense même à elle pour le rôle de Betty Cooper dans « Riverdale ». Lili Reinhart obtient finalement le rôle, mais cette première rencontre reste décisive. Lors du lancement de « Sabrina », le showrunner souhaite immédiatement confier le rôle principal à Kiernan. Il résume son choix avec une phrase forte : « Parfois, vous avez besoin d’une icône pour jouer une icône. Kiernan Shipka était plus que prête à être la numéro 1 sur la feuille de service. »

Voici un extrait :

Feud: Bette and Joan (2017)

« Feud: Bette and Joan » ouvre la série d’anthologie « Feud ». Cette première saison explore la rivalité légendaire entre Bette Davis et Joan Crawford, alors que les deux actrices tournent « Qu’est-il arrivé à Baby Jane ? ». Le récit s’appuie sur le livre « Best Actresses » de Jaffe Cohen et Michael Zam.

Kiernan Shipka y joue B.D. Hyman, fille aînée de Bette Davis. Les critiques saluent une série brillante et très originale. Elle se regarde comme un polar, alors que deux comédiennes exceptionnelles racontent la « longue descente vers la nuit » de deux icônes hollywoodiennes. Leur affrontement fait souvent sourire, en conséquence le drame apparaît plus fort. Comme le souligne un avis marquant, « lorsque l’on vient d’en rire, on voudrait en pleurer ».

La bande-annonce ci-dessous :

Infectés (2009)

« Infectés » est un film réalisé par Àlex et David Pastor. Le récit imagine un monde ravagé par une maladie virale mortelle. Aux États-Unis, quatre jeunes prennent alors la route vers la Californie. Ils espèrent trouver un refuge sur la côte, pour survivre aussi longtemps que possible. Kiernan Shipka y incarne Jodie Holloway.

Le tournage vise un hyperréalisme total. L’équipe installe parfois des boîtes portant la mention « Restes Humains », placées derrière un cordon de sécurité. Plusieurs passants affolés interviennent alors pour demander ce qui se passe et proposer leur aide. Les producteurs voient dans ces réactions à quel point les images fonctionnent et renforcent l’impact du film.

Le trailer juste en bas :

February (2015)

« February » est un thriller écrit et réalisé par Oz Perkins. L’intrigue suit Rose et Kat (Shipka), deux élèves d’une institution prestigieuse pour jeunes filles. Leurs parents ne viennent pas les chercher pour les vacances d’hiver, alors qu’une atmosphère étrange s’installe très vite. De son côté, Joan entame un périple sanglant à travers des paysages glacés pour rejoindre l’école. Plus Joan approche, plus Kat subit des visions terrifiantes. Rose observe alors, impuissante, sa camarade sombrer sous l’emprise d’une force invisible et malveillante.

Pour beaucoup, « February » se présente comme un thriller d’horreur qui n’assume pas totalement son étiquette. L’histoire paraît complexe et parfois trop désorientante. Le rythme avance lentement, en outre les scènes gore restent rares. Les amateurs de frissons risquent donc la déception. Le schéma narratif peut cependant séduire ceux qui aiment réfléchir devant un film et chercher un sens plus profond derrière chaque image.

Visionnez sa bande-annonce :

Swimming with Sharks (2022)

« Swimming with Sharks » est une série télévisée réalisée par Tucker Gates. Elle reprend le concept du film de 1994 du même nom tout en le réinventant pour une nouvelle génération. L’histoire démarre lorsque Lou, interprétée par Kiernan Shipka, rejoint Fountain Pictures. Elle semble naïve, impressionnée aussi par Joyce Holt, CEO du studio. Pourtant, la réalité s’avère bien plus troublante. Lou nourrit une obsession profonde pour Joyce et se montre prête à tout pour se rapprocher de celle qu’elle considère comme son idole.

La mini-série divise, mais certains spectateurs tombent complètement sous son charme. Beaucoup soulignent un scénario peut-être classique, mais solide et bien construit. Chaque acteur trouve également sa place, ce qui renforce la tension du récit. Pour beaucoup, l’histoire reste captivante d’un bout à l’autre. Seul le dénouement laisse un léger goût d’inachevé, alors que l’ensemble fonctionne très bien.

Par ici le trailer :

Totally Killer (2023)

« Totally Killer » est une comédie horrifique réalisée par Nahnatchka Khan. L’histoire démarre en 2023, alors qu’un tueur en série de 1987 réapparaît soudain. Jamie, interprétée par Kiernan Shipka, tente de lui échapper. Dans sa fuite, elle remonte accidentellement le temps jusqu’en 1987. Elle essaie alors de contrer les plans du meurtrier, tout en naviguant dans une époque qu’elle découvre avec surprise.

Le film repose sur une idée intéressante, ce qui éveille rapidement la curiosité. Le début paraît cependant un peu brouillon, malgré un potentiel évident. Le montage manque parfois de finesse, alors que la seconde partie gagne en rythme. Le ton léger amuse, surtout grâce au décalage entre les années 80 et 2020. L’ensemble reste néanmoins très classique, avec quelques soucis de cohérence. Le film divertit sur le moment, mais laisse une impression assez modérée une fois terminé.

Voici sa bande-annonce :

Notez cet article