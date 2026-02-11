Si vous cherchez des chansons drôles et un peu salasses à écouter en français, voici notre petite compilation de 20 musiques, parfois très connues et parfois beaucoup moins.

1. Fatal Bazooka et Yelle : Parle à ma main

Incontournable. Fatal Bazooka a fait beaucoup de chansons drôles dans sa carrière et en voici justement une, certainement l’une des plus connues, où il se prend pour une adolescente des années 2000 et c’est à mourir de rire.

2. J’aime les licornes du Grand JD

Le Grand JD est un youtubeur qui fait des vidéos basées sur le paranormal. Mais, il y a plusieurs années, il a sorti cette chanson humoristique que beaucoup de gens connaissent certainement.

3. Fatal Bazooka et Pascal Obispo : parodie de la chanson de Vitaa et Diam’s

Retour de Fatal Bazooka, cette fois avec Pascal Obispo pour cette parodie de la célèbre chanson de Vitaa et Diam’s, Confession nocturne. Mais, à la place d’une femme qui pense que son copain la trompe, nous avons un copain qui trompe et qui a peur que sa copine le découvre.

4. J’aime les moches de Max Boublil

Toutes les chansons de Max Boublil sont à but humoristique, mais certaines sortent clairement du lot et c’est le cas de J’aime les moches, où il incarne un gars qui préfère sortir avec des filles… moches.

5. ChatRoulette et Max Boublil

Dans la même veine, Max Boublil assure avoir croisé ta mère sur ChatRoulette, est-ce que c’est vrai ? En tous cas, il en est persuadé.

6. Pas content de Hate for Pain

Hate for Pain est un groupe de métal humoristique peu connu, mais qui vaut le détour. S’il n’est pas très content quand il est au supermarché, il aime aussi les cassoulet parties et les grosses collections de… Allez voir par vous-même.

7. Tikawahukwa d’Ultra Vomit

Ultra Vomit est un groupe de métal qui a fait beaucoup de chansons drôles et de chansons parodiques. Evier Métal, Kamtar… Mais cette chanson récente est vraiment pas mal aussi ! Le truc qui est génial, c’est que c’est un groupe humoristique, mais sa technique en musique est incroyable.

8. Petit remix Harry Potter par French Fuse

Si vous aimez Harry Potter et que vous connaissez toutes les répliques, vous n’allez pas arrêter de chanter sur ce remix. Masterclass avec le rire de Voldemort.

9. I just had sex, la reprise de ChuggaBoom

C’est une reprise, mais ça sonne drôlement bien en version métal. ChuggaBoom est un groupe peur connu mais qui a une technique musicale incroyable. Et apparemment, le chanteur vient juste d’avoir une relation intime et il en est très content.

10. Le café d’Oldelaf

Le répertoire d’Oldelaf est teinté d’humour, notamment avec la Tristitude. Mais, c’est vrai que « le café » fait son petit effet. Et vous, vous en êtes à combien de tasses ?

11. Millionaire par Joyca

Joyca est un youtubeur qui s’est notamment fait connaître avec ses chansons et il a fait quelques chansons humoristiques. Millionnaire en fait partie et est une chanson qui parle d’un millionnaire qui ne se sent pas encore assez riche apparemment.

12. Debile de Cadillac

Cadillac aime bien ce mix entre humour et obscurité. Nous avions adoré Game Over et Debile est tout aussi jouissif aux oreilles.

13. Travelo, une parodie de Kendji Girac

Petite parodie comme on les aime, qui a un peu mal vieilli, certes. Une parodie de Gitano de Kendji Girac qui nous a bien fait rire.

14. Time Time avec Squeezie, petite parodie de groupe roumain

Squeezie avait organisé un petit concours en deux groupes : qui fera le meilleur tube ? Et c’est son groupe qui a gagné avec Time Time, une chanson qui est une parodie de chansons roumaines, mais qui a d’ailleurs très bien marché en Roumanie.

15. La chanson de la Daronne

Roman Doduik est déjà un humoriste très apprécié et quand il a fait cette parodie de Bigflo et Oli… Autant vous dire que ça a fait le buzz.

16. Parodie de Mozart : l’Opéra rock version hard

Vous l’avez peut-être déjà entendu, c’est une parodie très salasse d’une chanson de Mozart l’Opéra Rock, sur l’Assasymphonie. Normalement, c’est une chanson teintée de morosité et de colère, mais c’est un peu différent ici (on va le dire comme ça).

17. Oui, les sardines

Pas grand chose à dire, écouter du Patrick Sébastien, ça fait beauf, mais ça remonte le moral. Et vous, vous êtes une sardine ?

18. J’aimerais trop qu’elle m’aime, mademoiselle Valérie

Beaucoup de chansons de Keen’V pourraient se retrouver dans ce classement, mais celle-ci est quand même iconique, surtout le clip qui ressemble vraiment à un pervers qui passe son temps à stalker une jolie fille qu’il a croisé.

19. Chuis Bo de PZK

Beaucoup de chansons de PZK sont drôles, mais celle-ci remonte particulièrement le moral, surtout si vous êtes nostalgique des années 2000 et 2010.

20. Perlimpinpin, petit remix du débat présidentiel

Le débat présidentiel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen était sacrément animé, alors certains ont décidé d’en faire un remix et ça donne ça.

Bonus : remix de Jacques Chirac

Petit bonus avec ce remix calme version samba avec des répliques de l’ex-président Jacques Chirac, ça fait toujours plaisir.

Vous en connaissez d’autres ? Donnez-nous quelques exemples en commentaires !

