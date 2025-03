Si on vous dit « meilleures séries de tous les temps », vous pensez à quoi ? Certains diront Game of Thrones, d’autres Breaking Bad, et d’autres diront peut-être Friends. Mais, selon moi, les meilleures séries ne sont pas les séries les plus vues, mais ce sont ces 10 titres qui mêlent avec intelligence la beauté visuelle ainsi qu’une narration symbolique et magnifiquement écrite.

Pour beaucoup de ces séries, il n’y a pas beaucoup de saisons, mais il n’y en a pas besoin. Ce sont des œuvres qui se regardent, et qui se finissent et qui restent en mémoire avec leurs messages subtilement amenés. Voici donc, selon moi, les meilleures séries qui nous ont été données.

1. Stranger Things

Comment réduire à néant ma première argumentation, « séries sans trop de saison » et « séries à petites productions ». Déjà, je n’ai jamais dit que toutes les séries présentées étaient comme cela. En réalité, beaucoup de séries à gros budget et avec beaucoup de saisons sont aussi très belles et bien construites, comme un film d’auteur ou un bon roman.

Dans le cas de Stranger Things, la série est devenue une série à gros budget, dès que Netflix a vu son succès à la fin de sa première saison. Désormais, nous attendons avec impatience la sortie de la saison 5, la dernière.

Cette série mêle beaucoup de choses très puissantes et belles, le tout dans un univers à la fois esthétique (années 80), nostalgique (ambiance Les Goonies) et violent (y a quand même des enfants pris comme des cobayes et torturés). Et puis, il y a toute une dimension métaphysique, avec l’existence d’autres mondes possibles.

La série se centre aussi sur plein de thème comme le deuil, le harcèlement scolaire, la parentalité, l’amour, la dépression, sans oublier le traumatisme (très présent chez Onze, chez Max ou chez Will). Bref, comment ne pas la regarder ?

➡️ Actuellement, c’est dispo sur Netflix.

2. Supernatural

Bon, promis, c’est presque la dernière série avec beaucoup de saisons. Et, pour le coup, il y en a 15. Il faut dire que les créateurs de la série ne savaient pas trop comment terminer. Dean a quand même tué *** (pas de spoil) et ***, comment peut-on faire plus ? Impossible.

Dans cette série qui date un peu sur les premières saisons, nous suivons donc deux frères qui chassent des créatures surnaturelles dans tous les USA. Mais, ça va plus loin que cela.

En plus d’avoir créé une vraie communauté de fans (j’en suis), la série est très poignante, les personnages deviennent comme une famille et, clairement, à la fin de la saison 15, quand la musique emblématique Carry On résonne, on ne peut que pleurer.

Nous avons énormément de thèmes forts dans cette série, on y voit et parle de tout, on se sent comme un Winchester. Et puis, si vous aimez les belles voitures et le bon rock, vous allez aimer.

Mais aussi, les créateurs ont allié émotions, violence et humour dans une série avec plein d’épisodes drôles « cadeaux » comme celui où Dean et Sam sont transportés dans un autre monde où leur vie est une série… Étrange.

S’entourant de professionnels de diverses religions, les showrunners ont bien bossé pour rendre la série réaliste. En plus, les créateurs ont aussi donné d’autres bébés, dont Preacher ou encore The Boys, qui par ailleurs font toutes les deux des clins d’œil à Supernatural.

➡️Actuellement, c’est dispo sur un abonnement Max (Amazon par exemple).

VOIR AUSSI : Sense8 : Connaissez-vous cette série LGBT fantastique sur Netflix ?

3. Sweet Tooth

Elle est très peu connue celle-ci. Imaginez un monde où un mystérieux virus nommé le « fléau » tue les humains et que les seules personnes immunisées soient les enfants, tous nés hybrides (mi-animal et mi-humain) depuis que la maladie sévit sur Terre.

Voilà, c’est de ça que parle cette magnifique série, à la fois onirique, violente, post-apocalyptique et remplie de questionnements. Persécutés, les hybrides pourraient être également le remède contre le fléau, que faudrait-il faire alors ? Accepter de tuer ces enfants pour sauver les humains adultes ? Franchement, cette série n’est pas longue et vaut vraiment le coup d’être regardée.

➡️Actuellement, c’est disponible sur Netflix.

4. The Snowpiercer

La série The Snowpiercer est l’une des séries les plus intenses que j’ai regardées. Il existe aussi un film, mais la série est vraiment incroyable. Nous suivons un groupe de survivants qui vit depuis des années à bord d’un train continuellement en marche.

Pour cause, dehors, tout gèle et le mouvement du train protège alors cette population contre le froid glacial. La série vient poser plusieurs problématiques : le manque de ressources, le côté temporaire de cette solution dans une situation qui semble fatale, mais aussi la lutte des classes.

Pour cause, le train est séparé en trois quartiers : à l’avant, les plus riches ; au centre, la classe des travailleurs et au fond, les pauvres qui vivent dans un taudis sans lumière.

➡️C’est actuellement dispo sur Netflix.

5. Euphoria

J’aurais pu aussi citer Skins UK, ou Dare Me, mais Euphoria est vraiment très bien écrite comme série pour ados et jeunes adultes. Nous y suivons l’histoire de plusieurs lycéens avec des problématiques différentes. Drogue, alcool, addictions, anxiété, crises de panique, transidentité, relations toxiques… Beaucoup de gens peuvent se reconnaître dans ce que vivent les personnages.

Attention, c’est un peu violent à certains moments au niveau psychologique. Mais, clairement, ça représente bien la société actuelle chez les plus jeunes.

➡️Disponible sur un abonnement Max (Amazon Prime Video par exemple).

6. Le jeu de la dame

La série n’est vraiment pas longue, mais c’était un vrai plaisir à voir (même plusieurs fois). Elle ne parle pas que d’une fille qui joue aux échecs dans une époque où c’était mal vu, cela parle de plein de choses différentes dont l’addiction, le deuil, mais aussi les dictats de beauté, la vision de la famille parfaite des années 60, le sexisme.

Mais, évidemment, c’est également très intéressant d’en apprendre plus sur le sport mental que sont les échecs. Très bien réalisée, cette mini-série est un chef-d’œuvre à mon sens.

➡️C’est actuellement disponible sur Netflix.

7. His dark materials

Il existe déjà un film La Boussole d’or, mais cette série reprend vraiment les livres en profondeur, allant bien plus loin que le film. His Dark Materials est juste incroyablement bien écrite. Nous voyageons ici dans un monde parralèle dans lequel les humains sont tous accompagnés d’une matérialisation de leur âme, un animal totem entre guillemets.

Voyages entre les mondes, réflexion sur la physique quantique et questionnements moraux, c’est sans doute l’une des meilleures séries de tous les temps, mais personne ne la connaît !

➡️Disponible sur un abonnement Max (Amazon Prime Video par exemple).

VOIR AUSSI : The Gentlemen : avez-vous vu cette série avec Theo James sur Netflix ?

8. Arcane

Arcane, tout le monde a adoré. Faut dire que c’est normal, tout y est pensé au millimètre près comme le montre ce Youtubeur dans sa vidéo d’analyse (pépite). Une série d’animation intelligente et magnifique qui est le fruit d’une collaboration entre Riot Games (car la série est une adapation du jeu League of Legends) et de Fortiche, studio d’animations français.

Aucun mot ne peut décrire avec autant de justesse la beauté d’Arcane. Les musiques, le style visuel, tous les éléments cachés, l’histoire qui mèle lutte des classes et défis moraux quant à une nouvelle technologie tant révolutionnaire que meurtrière, le tout dans un univers steampunk… Juste, waw.

➡️Actuellement disponible sur Netflix.

9. Alice in Borderland

J’adore cette série parce qu’elle reprend un thème que j’adore et que j’ai même mis dans un de mes livres : qu’est-ce que la mort finalement ? Dans cette série japonaise tirée d’un manga, nous plongeons avec trois potes dans un Tokyo déserté, une sorte de monde parralèle dans lequel ils vont devoir jouer à des jeux mortels afin d’obtenir des points de visa, des points essentiels pour rester en vie.

Non seulement la série est magnifique à voir, mais elle fait surgir de nombreuses émotions différentes. C’est tourné comme un animé, en plus, donc c’est extrêmement poignant. Bref, un délice.

➡️Actuellement disponible sur Netflix.

VOIR AUSSI : 5 séries sud-coréennes à voir absolument sur Netflix après Squid Game

10. From

From (ou Provenances en Français) est l’une des meilleures séries du monde, je ne veux rien savoir ! La série tourne autour d’un petit groupe de gens qui, un jour, ont tous vu un arbre couché sur la route les obligeant à faire demi-tour. Mais, en revenant sur leurs pas, ces derniers ont atteri dans une ville étrange.

Une ville qu’ils ne pourront plus jamais quitter… Je ne vous en dis pas plus car il y a trop à dire et je ne veux pas spoiler. Mais, c’est tout simplement l’une des séries les mieux écrites que j’ai jamais regardées.

➡️ Disponible avec un abonnement Paramount (par exemple sur Amazon ou YouTube).

Le mot de la fin

Bien entendu, les goûts et les couleurs sont différents pour tout le monde. Et, vous pouvez donc ne pas être d’accord avec moi. C’est pourquoi je vous laisse argumenter en commentaires pour défendre VOS séries préférées.

Et, bien sûr, nous aurions pu mettre bien d’autres programmes dans ce classement, dont Game of Thrones, tirée de livres, ou Breaking Bad. Par exemple, j’aurais aussi pu mettre la très belle série Le Problème à trois corps, ou bien la série d’horreur Archive 81, sans oublier American Horror Story, ou la très bonne série coréenne A Killer Paradox. Mais, vous l’avez compris, c’est un trop 10, pas un top 50.

Notez cet article