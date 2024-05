En mars 2024 est sortie la première saison de la série The Gentlemen. Il s’agit d’une série actuellement disponible sur Netflix qui vaut largement le détour. On y retrouve plusieurs acteurs connus comme l’acteur qui jouait Quatre dans Divergente ou encore l’actrice qui jouait Teresa dans Le Labyrinthe.

The Gentlemen : de quoi parle cette série sur Netflix ?

The Gentlemen est une très bonne série actuellement disponible sur Netflix, entre humour noir et gore. Un vrai coup de cœur pour nous qui sommes friands de ce genre d’humour, des œuvres sans tabou, mais aussi des séries qui brisent le quatrième mur de temps en temps.

C’est le cas de The Gentlemen. Cette série, qui ne compte qu’une saison pour le moment (mais nous ne doutons pas qu’il y aura une saison 2) parle d’Edward, un homme qui vient de perdre son père et qui a hérité de son immense manoir. Alors qu’il investit les lieux, il se rend compte que le terrain de son père abrite un important réseau de vente de cannabis, et surtout un entrepôt de culture de cannabis.

Continuer à faire affaire avec Suzan, la fille du baron de la drogue qui gère cette affaire, ou tout arrêter ? Edward va devoir faire un choix, à moins que ce milieu ne lui plaise finalement ?

Résumé officiel sur Wikipédia : « Après le décès de son père Archibald Horniman, Duc de Halstead, son fils Edward « Eddie » hérite de son titre, de son manoir et de son vaste domaine en Grande-Bretagne. Il découvre rapidement que la propriété faisait partie de l’immense empire du trafic de cannabis géré par Bobby et Suzan Glass. Eddie va par ailleurs être confronté à plusieurs gangsters qui veulent toucher leur part du trafic. Étranger à l’univers du crime organisé, le jeune homme tente de protéger sa famille et de piéger les gangsters. Mais il va peu à peu prendre goût à ce monde.«

Un casting incroyable et un bel humour british

Que pensons-nous de cette série ? De notre côté, c’est une vraie révélation. Créée par Guy Ritchie, cette série est un spin-off de son film sorti en 2019. Mais vous pouvez voir la série sans avoir vu le film. Dans cette série, il y a non seulement une intrigue qui tient en haleine, mais il y a aussi une très bonne réalisation, avec beaucoup d’humour, un humour un peu british.

Et c’est un peu normal, nous avons droit à pas mal d’acteurs anglais dans cette série, dont des très connus. Par exemple, nous avons Theo James (Quatre dans Divergente), Kaya Scodelario (vue dans Le Labyrinthe ou encore dans Skins UK), Daniel Ings (vu dans Sex Education ou dans Black Mirror). Il y a aussi l’acteur américano-danois Giancarlo Esposito (vu das Breaking Bad).

Quelques critiques de spectateurs

Pour vous faire une meilleure idée, voici quelques avis que nous avons trouvés sur AlloCiné. Globalement, c’est assez positif.

« J’ai adoré cette série, l’ambiance, l’humour et le casting excellent… Il n’y a pas de longueurs, ça va aux faits directement ! et c’est vraiment bien filmé en plus (jeux de regards etc). On ne s’ennuie pas un instant… Je pense que les mauvaises notes sont émises par des gens qui n’aiment tout simplement pas le genre, donc n’y tenez pas compte… », écrit Alonewg 29.

« J’ai aimé le film et je trouve la série encore meilleure. Les clichés sur l’aristocratie et le milieu britannique, qui ne différent que par le nombre de générations, me font bien rire. Sinon, quelques belles images de la campagne brumeuse britannique, et un scénario bien prenant », écrit Bertrand R.

« L’humour, la parodie, supposent de la subtilité, de la finesse. Dans cette série, le trait est gras voir gros. Tout est excessif. L’idée, pourquoi pas, est intéressante, et l’on sait que la crédibilité dans une fiction est presque un détail. Il faut une mise en scène efficace, c’est le cas, des personnages avec de la chair, là, ce n’est pas le cas. Il y a des moyens, mais pas de talent dans l’écriture. Ou, peut être pire, de la suffisance. Oui, c’est de cela qu’il s’agit, cette tentative d’humour est basée sur une prétention artistique ratée », écrit Francesco31.

« En voilà une série qui fait un bien fou ! Humour à l’anglaise, rythme, suspens, personnages barrés…. Un vrai bonheur de grand n’importe quoi dans le milieu aristo-narcotique. Génial », écrit Siphnos92.

« Au top ! très bonne série, on retrouve bien la patte Guy Richie mais en plus classe, je trouve. L’image est magnifique ça doit être en partie pour ça ^^ parfois le scénario est un peu facile et ça manque de scènes d’actions mais sinon c’était vraiment cool ! J’ai préféré cette série à ses derniers films et j’ai hâte de voir la saison 2. Les dialogues, les acteurs, l’humour… tout fonctionne très bien et au final j’étais dégoûté de la finir… 8 épisodes ça passe très vite ! », écrit Ekwa.

