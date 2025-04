Née le 17 décembre 1974 à Tampa, en Floride, Sarah Paulson s’intéresse très tôt au métier d’actrice. Fraîchement installée à New York avec sa mère, la jeune fille s’inscrit d’abord à LaGuardia High School à Manhattan. Plus tard, elle ira à l’American Academy of Dramatics Arts.

En 1994, elle fait ses débuts sur les planches dans « The Sisters Rosensweig » et « Talking Pictures ». Puis, en 1999, Paulson obtient son premier rôle en tant que régulière pour l’horrifique « Amercian Gothic ».

American Crime Story (2016)

Série télévisée d’anthologie, « American Crime Story » est développée par Scott Alexander et Larry Karaszewski. Sa production est assurée par Ryan Murphy, Brad Falchuk, Nina Jacobson et Brad Simpson. Elle n’est pas, à proprement parler, une œuvre de fiction. Chaque saison reprend, avec la plus grande fidélité possible, une affaire criminelle ayant choqué les États-Unis au cours des dernières décennies.

Dans la saison 1, Sarah Paulson incarne Marcia Clark. Elle était une procureure et journaliste de télévision américaine devenue célèbre pour avoir été la procureure du meurtre impliquant O.J. Simpson. Camper ce rôle a drastiquement changé l’opinion de l’actrice sur son personnage. Au fur et à mesure de ses recherches, tous ses préjugés se sont dissous. Elle dira : « J’ai pris conscience que j’étais très très loin de la vérité. […] Je me suis sentie coupable de ne pas l’avoir soutenu plus tôt. »

Voici le trailer :

12 Years a Slave (2013)

Drame historique produit et réalisé par Steve McQueen, « 12 Years a Slave » retrace la vie de Solomon Northup. Originaire de l’État de New York, celui-ci fut enlevé puis vendu comme esclave. Il s’agit en réalité de l’adaptation de l’autobiographie « Douze ans d’esclavage » de Solomon Northup, paru en 1853. En 2023, le film est notamment sélectionné par la bibliothèque du Congrès pour être conservé au National Film Registry en raison de son « importance culturelle, historique ou esthétique ».

À savoir que les mémoires de Solomon Northup ont déjà connu diverses adaptations. Le plus souvent, elles furent mises en scène au théâtre.

Sarah Paulson incarne le personnage de Mary Epps, la femme du maître de Solomon.

Par ici sa bande-annonce :

Carol (2015)

« Carol » est un film signé Todd Haynes. C’est un film historique et un mélodrame sentimental, adapté d’un roman de Patricia Highsmith se déroulant à New York de 1952 à 1953.

L’histoire parle de la relation amoureuse impossible Therese et Carol. Elle aborde les thèmes de l’homophobie et du sexisme dans l’Amérique conservatrice des années 1950.

On retrouve Sarah Paulson dans le rôle d’Abby Gerhard, une amie et ancienne conquête de Carol. La plupart des critiques s’accordent sur le fait qu’il s’agit d’un mélodrame de grande qualité. Le Point, Ouest-France et 20 minutes le qualifient même de « flamboyant ».

Découvrez son trailer :

American Horror Story (2011)

Créée par Ryan Murphy et Brad Falchuk, « American Horror Story » nous embarque, à chaque saison, dans des récits à la fois poignants et cauchemardesques. Elle mêle avec brio la peur, le gore et le politiquement correct afin de vous confronter à vos plus grandes frayeurs.

Sarah Paulson est présente dans les huit saisons de la série. Elle interprète différents personnages comme Billie Dean Howard, Lana Winters, Ally Mayfair-Richards ou encore Cordelia Foxx.

Voici un extrait :

Pentagon Papers (2017)

Film historique réalisé par Steven Spielberg, « Pentagon Papers » est inspiré de faits réels. Il raconte en effet la publication des Pentagon Papers par le New York Times puis le Washington Post au début des années 1970. Cette expression désigne le document « United States-Vietnam Relations, 1945–1967: A Study Prepared by the Department of Defense ». Il s’agit de plus de sept mille pages top secret dévoilant l’implication politique et militaire des États-Unis dans la guerre du Viêt Nam.

Considéré comme « un grand film sur la liberté de la presse », et un symbole du journalisme d’investigation, il est dédié à la réalisatrice Nora Ephron, morte en 2012.

Sarah Paulson incarne le personnage d’Antoinette « Tony » Pinchot Bradlee. Elle était la femme de Benjamin Bradlee, rédacteur en chef du Washington Post.

Ci-dessous sa bande-annonce :

Glass (2019)

« Glass » est un film de super-héros réalisé par M. Night Shyamalan. Peu de temps après les événements de « Split », David Dunn poursuit sa traque de Kevin Crumb depuis qu’on sait qu’il possède 23 alter ego.

Sarah Paulson se démarque dans son rôle du Dr Ellie Staple. Celle-ci est une psychiatre qui tente de les soigner de ce qu’elle considère comme une démence et les convaincre qu’ils n’ont pas réellement de pouvoir surhumain. Pour cela, elle a mis au point une procédure médicale expérimentale qui devrait les aider à se débarrasser de leurs délires, mais ce n’est pas sans risque.

Un rôle aussi complexe demandait une actrice qui pouvait non seulement tenir tête à trois personnages, mais aussi quelqu’un d’une grande profondeur émotionnelle. Le choix de Shyamalan s’est alors porté immédiatement sur Sarah Paulson qu’il considérait comme la seule à pouvoir endosser ce rôle.

Ci-dessous son trailer officiel :

Ratched (2020)

Série créée par Evan Romansky et développée par Ryan Murphy, « Ratched » est inspirée du roman « Vol au-dessus d’un nid de coucou » de Ken Kessey. Plus précisément, l’histoire parle du personnage de l’infirmière Mildred Ratched (Sarah Pauslon) et de comment elle est devenue un monstre au fil des années. On suit alors sa vie avant les événements du roman, un meurtre à la fois…

Cette série marque la douzième collaboration entre Ryan Murphy et sa muse, Sarah Paulson. Et pour la première fois, l’actrice s’est également investie en tant que productrice déléguée. « C’était différent cette fois parce qu’il voulait me rendre indépendante d’une manière que je n’avais jamais expérimenté auparavant. Je n’avais jamais joué de rôle-titre et je n’avais jamais produit quoi que ce soit. Ryan voulait mon avis. Il m’envoyait des scènes et me demandait ce que j’en pensais. », a-t-elle commenté.

Voici un extrait :

Blue Jay (2016)

« Blue Jay » est un film d’Alexandre Lehmann.

Jim Henderson retourne dans sa ville natale de Californie avec pour projet de rénover et de vendre la maison de sa défunte mère. Au supermarché, il croise Amanda (Sarah Paulson), son ancienne amoureuse du lycée. Les deux commencent alors à se remémorer le bon vieux temps, déterrant petit à petit un drame qui va venir bouleverser leur vie.

Les critiques du film sont globalement positives, avec un internaute qui commente :

« Magnifique film en noir et blanc, très sensible et émouvant, un beau moment de Cinéma. Mark Duplass et Sarah Paulson sont sensationnels de justesse et de sincérité. Bouleversant ! »

Par ici sa bande-annonce :

American Gothic (1995)

« American Gothic » est une série télévisée créée par Shaun Cassidy. Le récit se déroule dans la ville fictive de Trinity où un shérif nommé Lucas Buck et un jeune enfant nommé Caleb Temple sont liés par un terrible secret. En effet, au lieu de faire régner la loi, le shérif s’amuse à tuer et à violer ses habitants. L’une de ses victimes est la mère de Caleb, qu’il a violée devant les yeux de sa fille aînée Merlyn (Sarah Paulson). Un événement qui traumatisera à jamais la jeune fille et qui s’enfermera dans une sorte de mutisme, déconnectée du reste du monde.

Se référant souvent à la Bible, cette série fantastique est comme une parabole sur le Bien et le Mal. Victime de la censure des chaînes télévisées américaines, elle n’a connu qu’une seule saison qui n’a d’ailleurs pas été entièrement diffusée.

Ci-dessous un extrait :

Martha Marcy May Marlene (2011)

Écrit et réalisé par Sean Durkin, « Martha Marcy May Marlene » est le premier film du réalisateur. Il est acclamé par la critique et révèle l’actrice Elizabeth Olsen au grand public. Cette dernière interprète le rôle de Martha, une jeune fille souffrant d’hallucinations et d’accès de paranoïa après avoir fui une secte dans les montagnes Catskill.

Afin de laisser le spectateur dans le doute, Sean Durkin a choisi de ne pas intégrer d’éléments visuels permettant de séparer le passé du présent. De cette manière, le spectateur est happé au travers des souvenirs embrumés de Martha, et ce, sans jamais savoir exactement ce qui adviendra.

Sarah Paulson campe le personnage de Lucy, la sœur aînée de Martha chez qui elle se réfugie.

Voici son trailer :

