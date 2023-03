Top 10 films et séries TV avec Meghan Markle

D’actrice à princesse, Meghan Markel a été sous les feux des projecteurs durant presque toute sa vie. Fille du célèbre directeur de photographie pour la télévision et le cinéma Thomas Wayne Markle, elle s’est familiarisée avec les plateaux de tournage dès son jeune âge. Elle a ensuite projeté de faire carrière dans la politique. Malheureusement, après son échec au concours d’entrée dans le domaine, elle décide de s’adonner au cinéma. Elle entame donc des débuts modestes dans le milieu en tant que personnage secondaire, avant d’obtenir le premier rôle dans la série TV Suits : Avocats sur mesure. Elle a tout de suite conquis le monde de la télévision et enchaîne avec quelques apparitions, dont nous avons le plaisir de vous partager dans ce top 10 des films et séries TV avec Meghan Markle.

L’année 2018 marque un grand tournant dans sa vie professionnelle et personnelle :

Elle épouse le prince Harry, le petit-fils de la reine Élisabeth II. Elle devient ainsi la duchesse de Sussex.

Ne voulant mêler sa vie en tant que membre de la famille royale et star du petit écran, elle décide donc de mettre un terme à sa carrière d’actrice et d’influenceuse du web. Et, même si elle n’a joué que dans une poignée de films et séries TV, ce top 10 avec Meghan Markle montre la liste de ses meilleures réalisations à l’écran.

Suits : Avocats sur mesure (2011-2019)

Cette série TV est incontestablement le tremplin aidant Meghan Markle à se propulser sur le haut de la liste des célébrités les plus connues à Hollywood. Son rôle de Rachel Zane est également le plus connu de tous. Diffusée de 2011 à 2019, Suits : Avocats sur mesure raconte l’histoire d’un étudiant très intelligent, Mike Ross. Ce dernier abandonne ses études de droit et se lance dans un travail pas très légal : passer des examens de droit à la place d’autres personnes.

Intelligent et doté d’une excellente mémoire eidétique, il est engagé en tant qu’assistant par Harvey Specter, l’avocat le plus célèbre de New York. Il se lie d’amitié avec Rachel Zane (Meghan Markle), une auxiliaire juridique aspirant à devenir une avocate renomée.

Voici la bande-annonce de la série :

Castle (2009-2016)

En outre d’intégrer le casting de Suits, Meghan a également joué dans Castle, une comédie dramatique diffusée entre 2009 et 2016. Elle apparaît dans l’épisode de 2012, intitulé Once Upon a Crime. Elle mérite donc sa place dans ce top 10 des films et séries TV avec Meghan Markle. Et ce, bien que son apparition soit brève.

Ayant pour intrigue principale le crime, la série raconte la vie de Richard Castle, un auteur de romans policiers. Mais sa vie bascule lorsqu’un tueur en série, inspiré par ses romans, décide de reproduire ses histoires dans la vie réelle. Face à cette menace imminente, l’écrivain décide de riposter. Il travaille donc en étroite collaboration aux côtés de la police de New York pour empêcher le tueur en série de continuer à nuire.

Dans la série, Meghan joue le rôle de Charlotte Boyd. Elle a été retrouvée vivante aux côtés des deux victimes mortes, habillée en Belle au bois dormant.

Mais, après enquête, les policiers sont unanimes : Charlotte elle-même est la tueuse.

Cette dernière a massacré deux de ses meilleures amies, puis les déguise ainsi qu’elle-même pour faire croire qu’elle est l’une des victimes. Un épisode qui vaut bien son titre !

Voici la bande-annonce de Castle :

Harry & Meghan (2022)

Il s’agit de la dernière œuvre cinématographique de Meghan Markle dans ce top 10 des films et séries TV avec l’actrice. En 2022, elle et son mari, le prince Harry se sont associés à Netflix pour produire une télé-réalité relatant une partie de leur relation privée. Il est disponible en format documentaire de 58 minutes, et porte le titre de Harry & Meghan.

En résumé, ce documentaire télévisé fait découvrir aux spectateurs les premiers jours de leur relation jusqu’à leur situation actuelle. Vous y verrez le couple partager des anecdotes personnelles, des histoires émotionnelles et croustillantes. Elles servent à faire comprendre au reste du monde pourquoi ils ont décidé de prendre leurs distances avec la famille royale et mener une vie financièrement indépendante.

À consommer sans modération sur Netflix !

Par ici la bande-annonce de Harry & Meghan :

Fringe (2008-2013)

Impossible de parler de Meghan Markle sans mentionner Fringe dans ce top 10 des films et séries TV avec l’actrice. Ayant pour intrigue principale la science-fiction, Fringe est une série diffusée entre 2008 et 2013. Elle raconte l’histoire d’une agente du FBI nommée Olivia Dunham. Elle enquête sur des dossiers criminels inhabituels avec l’aide du Dr Walter Bishop, un scientifique fou, et de son fils Peter.

Le trio s’embarque donc dans des enquêtes aussi étranges que dangereuses. Au fur et à mesure qu’ils avancent, les trois membres de l’équipe réalisent qu’un univers parallèle existe, et ils y sont étroitement liés…

Dans Fringe, Meghan Markle a joué le rôle d’Amy Jessup, un agent junior du FBI. Elle est chargée d’enquêter sur un étrange accident dans le centre-ville de New York, mais son enquête vire au paranormal lorsque des phénomènes mystérieux apparaissent. Elle trouve ainsi un lien étrange entre la Bible et les circonstances de l’accident.

Envie de voir la série ? Voici un avant-goût !

CSI : Miami (2002-2012)

Meghan Markle a également intégré le casting de CSI : Miami, l’une des séries policières les plus populaires de la télévision. Diffusée entre 2002 et 2012, CSI : Miami relate la vie du département de police de Miami-Dade. Dans chaque épisode de la série, les agents de CSI (Criminal Scene Investigation) ratissent la ville de Miami et tentent de résoudre des crimes terribles. Dans un des épisodes intitulé Backfire, Meghan Markle joue le rôle de l’officier Leah Montoya. Le crime à résoudre : un incendie criminel…

Voici la bande-annonce de CSI : Miami !

Comment tuer son boss? (Horrible Bosses) (2011)

En addition aux séries TV à succès, Meghan Markle a également percé dans les films. Sorti en 2011, Horrible Bosses ou Comment tuer son boss est un film relatant les aventures au bureau de Nick, Kurt et Dale. Ce trio d’amis, las de leur condition de travail déplorable, décident de se débarrasser de leurs employeurs respectifs… définitivement.

Le succès de ce film est tel qu’un deuxième opus est sorti 3 ans après la sortie du premier. Il se compose de la fine fleur d’Hollywood, dont Meghan Markle, Jason Bateman, Charlie Day, Jason Sudeikis, Jennifer Aniston et Kevin Spacey.

Par ici la bande-annonce :

General Hospital (1963 jusqu’à présent)

Vous dites que les Feux de l’Amour est le plus long feuilleton jamais produit ? Détrompez-vous : General Hospital est à un autre niveau.

Ce soap opera est à ce jour le premier plus long et plus ancien feuilleton toujours en production. Il se place ainsi devant Les Feux de l’amour et Amour, Gloire et Beauté !

Diffusée pour la première fois en 1963, l’intrigue principal de General Hospital se concentre sur un groupe de personnes vivant dans la ville fictive de Port-Charles. Mêlant amour, vie familiale, mafia et trahison. Un mix de scénarios dans lequel Meghan Markle s’y est parfaitement intégrée. Elle a joué le rôle de Jill, l’une des infirmières de l’hôpital.

Voici un aperçu de la série, avec l’apparition de Meghan Markle :

Remember Me (2010)

Ce drame romantique met en vedette Robert Pattinson, avec une brève mais remarquable apparition de Meghan Markle. Elle y joue le rôle de Megan, une barmaid dans une boîte de nuit.

Côté scénario, l’histoire de Remember Me se déroule autour des événements du 11 septembre 2001. Nous retrouvons Tyler Hawkins, un jeune homme avec de graves problèmes familiaux et des problèmes d’enfance. Il évolue aux côtés d’Ally Craig, une étudiante dans son lycée. Alors qu’ils tombent éperdument amoureux l’un de l’autre, ils découvrent de nombreux sombres secrets et le destin finit par les rattraper…

La bande-annonce du film :

90210 (2008)

Dans ce remake de la série télévisée des années 1990 Beverly Hills, Meghan Markle apparaît dans les deux premiers épisodes. C’est donc normal qu’elle figure dans ce top 10 des films et séries TV avec Meghan Markle. Dans les épisodes « We’re Not in Kansas Anymore » et « The Jet Set« , l’actrice joue le rôle de Wendy, une étudiante dans le lycée de West Beverly Hills. Les personnages principaux de 90210, Annie et Dixon, ont quitté le Kansas pour s’installer à Beverly Hills.

Durant ces deux épisodes, vous verrez un Markle torride et sensuelle, digne des adolescentes de l’époque. Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de regarder 90210, c’est le moment de commencer !

Voici la bande-annonce de la série :

The Boys and Girls Guide to Getting Down (2011)

Ce téléfilm est le remake du film indépendant de 2006 portant le même nom. Présenté sous forme de documentaire, le film vous fait découvrir les choses à faire et à ne pas faire lors d’un rendez-vous galant. Il vous enseigne également les subtilités du mélange des boissons et les autres conditions préalables à connaître avant de courtiser quelqu’un.

Meghan Markle incarne le personnage de Dana, une fêtarde et amatrice de boîtes de nuit. Elle adore la drogue, l’alcool et le sexe. Son caractère est pour le moins torride, mais au fond d’elle se cache une personne fragile et envieuse qu’on l’aime pour ce qu’elle est vraiment.

Un film à ne pas rater !

Par ici la bande-annonce :