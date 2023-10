Marie Louise Streep, connue sous son nom de scène, Meryl Streep, fait partie des actrices iconiques de notre époque. Son talent inégalé et original lui a valu des nominations à de nombreux oscars et une grande renommée internationale. Elle reçoit d’ailleurs le titre de chevalière de l’Ordre des Arts et des Lettres en 2003. Ce résultat de sa contribution exceptionnelle aux arts et à la culture a été honoré par la France.

Dès son plus jeune âge, l’actrice s’intéresse au théâtre et à la comédie. Cette passion l’a conduite à poursuivre des études approfondies en art dramatique à la « Yale School of Drama ». Sa capacité à se glisser dans la peau de personnages divers et complexes annonce ses talents d’actrice polyvalente. Les drames, les comédies, les adaptations littéraires et les films musicaux se sont enchaînés tout au long de sa carrière.

Découvrez, dans cet article, les 10 meilleurs films et séries dans lesquels notre iconique Meryl Streep a su se démarquer.

Sur la route de Madison (1995)

Ce film est sorti en 1995 sous la réalisation de Clint Eastwood. L’histoire est basée sur le roman éponyme de Robert James Waller. Les deux personnages principaux sont incarnés par Meryl Streep et Clint Eastwood lui-même.

Dans ce film, Meryl Streep livre une performance remarquable démontrant son talent et sa capacité à représenter des émotions complexes. Elle joue à la fois le rôle d’une femme tourmentée entre ses responsabilités familiales et son aspiration à la liberté.

Ce film a non seulement fait l’objet d’une critique positive, mais il a aussi ému le cœur de nombreux spectateurs. Cet exploit a également permis à Meryl Streep d’être nominée aux Oscars des meilleures actrices.

Par ici la bande-annonce :

Voyage au bout de l’enfer (1978)

Réalisé par Michael Cimino, ce film émouvant est sorti en 1978. Il suit trois ouvriers sidérurgistes américains de Pennsylvanie qui se portent volontaires pour la guerre du Viêt Nam. Les rôles principaux sont incarnés par Christopher Walken, Robert De Niro et John Savage. À leur côté, Meryl Streep joue le personnage de Linda, la petite amie de l’un d’eux. À travers son rôle, elle montre les épreuves endurées par les femmes au foyer en temps de guerre.

Ce film marque un tournant décisif dans sa carrière. Il rappelle sa première nomination aux Oscars dans la catégorie de la meilleure actrice dans un second rôle. Bien qu’elle ne l’ait pas remporté, sa performance a laissé une forte impression sur le public.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous :

Le Diable s’habille en Prada (2006)

Ce film date de l’année 2006. C’est une adaptation du roman du même nom de Lauren Weisberger. Meryl Streep y incarne le rôle emblématique de Miranda Priestly. Elle joue à la perfection sa figure impitoyable de rédactrice en chef d’un magazine de mode réputé.

C’est en se mouvant dans ce personnage complexe, imposant, froid et inaccessible que Meryl Streep séduit le public. De plus, sa performance dans ce rôle a fait l’objet d’une critique positive qui a renforcé sa popularité. Ses répliques humoristiques, mordantes et précises, démontrent à quel point elle maîtrise l’art de la comédie. Cela lui a permis d’être nominée aux Oscars dans la catégorie de la meilleure actrice.

Voici l’extrait du film :

Kramer contre Kramer (1979)

Ce film réalisé par Robert Benton est sorti en 1979. Dans ce drame poignant, Meryl Streep joue un rôle clé. Son personnage, nommé Joanna Kramer, explore les complications et les conséquences d’un divorce sur une famille. Elle décide de quitter son foyer pour poursuivre sa quête de soi.

C’est grâce à sa performance dans ce film que l’actrice obtient son premier Oscar de la meilleure actrice. La profondeur de son personnage qui allie des émotions contradictoires et une grande détermination captive le public. Cela a apporté un impact significatif à sa carrière. Depuis, elle enchaîne des rôles iconiques dans des films populaires et consolide sa place parmi les plus grandes actrices.

Découvrez la bande-annonce du film :

Out of Africa (1985)

Ce film réalisé par Sydney Pollack est sorti en 1985. C’est un drame romantique basé sur les mémoires de l’écrivaine danoise Karen Blixen. Il raconte ses souvenirs d’Afrique de l’Est dans les débuts du XXe siècle.

Meryl Streep a su donner vie au personnage de Karen Blixen avec une grâce et une élégance hors du commun. Elle représente à la fois la force intérieure, l’intelligence et la vulnérabilité du personnage. Dans ce film, elle joue aux côtés de Robert Redford qui interprète le rôle de Denys Finch Hatton. Les deux acteurs ont réussi à ressortir la forte chimie qu’il y a entre eux. Ils montrent à l’écran une relation romantique et tumultueuse.

« Out of Africa » a fait l’objet d’une critique positive et a remporté de nombreux prix. Parmi eux, on peut citer 7 Oscars, dont celui du meilleur film. Meryl Streep a également été nominée aux Oscars dans la catégorie des meilleures actrices.

Par ici l’extrait du film :

Pentagon Papers (2017)

Ce film réalisé par Steven Spielberg est sorti en 2017. Il relate l’histoire de la publication des documents confidentiels connus sous le nom de « Pentagon Papers » dans le Washington Post. Meryl Streep y interprète le personnage de Kay Graham, la première femme à prendre la tête d’un grand journal américain. Dans sa figure féministe, elle se confronte à des choix difficiles et à des pressions énormes. Elle doit prendre des décisions déterminantes pour la liberté de la presse et défendre la vérité.

Le rôle subtil et original de Meryl Streep dans « Pentagon Papers » est salué par la critique. L’actrice a su transmettre le message sur l’importance du journalisme libre et responsable.

Voici la bande-annonce :

The River Wild (1994)

Ce film est sorti en 1994. C’est un thriller d’action réalisé par Curtis Hanson. Meryl Streep y joue le rôle de Gail, une mère experte en rafting. Au cours d’une aventure en eaux sauvages, elle se confronte à des criminels et fait tout pour protéger sa famille.

Le personnage de Gail est très différent des rôles que l’actrice a l’habitude d’incarner. Cependant, lors du tournage, elle n’hésite pas à montrer sa forte détermination et sa facette audacieuse. Cela prouve encore une fois sa polyvalence et sa capacité à défendre le rôle qu’elle interprète, aussi exigeant soit-il.

Ce film lui a également permis de tourner aux côtés d’acteurs dynamiques comme Kevin Bacon et David Strathairn. En outre, cette expérience cinématographique riche en sensations fortes a fasciné le public.

On vous laisse le trailer :

Don’t Look Up (2021)

C’est le film culte de l’année 2021. En partenariat avec Netflix, cette comédie satirique est mise en scène par le réalisateur Adam Mckay. Elle met l’accent sur la désinformation et l’apathie qui règnent face aux enjeux critiques mondiaux.

Dans ce film, Meryl Streep joue un rôle important aux côtés de Leonardo Dicaprio et de la jeune Jennifer Lawrence. Elle incarne le rôle de Janie Orlean, la présidente des États-Unis. Sa figure politique narcissique et indifférente aux problèmes imminents est à la fois hilarante et percutante.

C’est un rôle qu’elle réussit une fois de plus à jouer avec brio. Sa présence imposante combinée à de l’ignorance et des manipulations cyniques captive l’attention du public. Son engagement dans cette comédie contemporaine a réaffirmé sa visibilité sur la scène cinématographique.

Voici la bande-annonce officielle :

The Iron Lady (2011)

Ce film sorti en 2011 attire l’attention sur les thématiques du pouvoir, du genre et du leadership féminins. Dans cette histoire, Meryl Streep s’imprègne du rôle de la célèbre Première ministre britannique Margaret Thatcher.

Elle s’immerge totalement dans la vie incroyable et la carrière du personnage. Grâce à son interprétation qui transcende la simple imitation, elle parvient à capturer les expressions, la voix distinctive et les gestes caractéristiques de cette figure emblématique. Sa prestation remarquable dans ce rôle lui a valu l’Oscar de la meilleure actrice et les éloges de la critique.

Découvrez un extrait du film :

Mamma Mia ! (2008)

C’est une comédie musicale réalisée par Phyllida Lloyd où Meryl Streep tient un rôle principal. La première saison est sortie en 2008. Les deux premières saisons ont été visionnées par des millions de cinéphiles du monde entier. Elles marient la musique et la romance.

L’actrice y joue le personnage de Donna Sheridan, une mère célibataire charmante et énergique qui gère un hôtel en Grèce. Encore une fois, elle dévoile son charisme. Elle révèle aussi son talent vocal en interprétant de façon remarquable les chansons renommées du groupe ABBA.

L’ambiance joyeuse et festive de la comédie musicale a fait un énorme succès commercial. Il faut avouer que la performance authentique de Meryl Streep dans son rôle a grandement contribué à ce résultat.

Étant dévouée à son métier, Meryl Streep est devenue une légende du cinéma. Elle incarne à la fois le charisme, l’inspiration et le succès. Les dix films cités ci-dessus offrent un grand aperçu de sa carrière. Chacun d’eux a apporté une touche spéciale à son parcours cinématographique. Qu’il s’agisse des éloges critiques ou des oscars qu’elle a remportés, ses films ont fait d’elle une actrice admirée et respectée. Elle ne cesse de nous éblouir avec son talent hors pair, allant des personnages doux aux figures complexes et imposantes.

Voici l’extrait :

D’autres films et séries TV avec Meryl Streep

La talentueuse actrice a également joué dans les œuvres suivantes :

The Hours (2002)

Les Désastreuses aventures des orphelins Baudelaire (2004)

A.I. Intelligence artificielle (2001)

Les Suffragettes (2015)

Les Filles du docteur March (2019)