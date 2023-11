Jodie Foster est active sur la scène hollywoodienne depuis plus d’un demi-siècle. Sa carrière a commencé très jeune, alors qu’elle était âgée seulement de trois ans. Elle a en effet tourné dans une célèbre publicité de lotion bronzante. Elle a ensuite percé dans le cinéma durant ses premières années d’adolescence. Foster a notamment joué dans plusieurs films à succès, dont la majorité était réalisée par Martin Scorsese.

En 1976, à l’âge de 14 ans, elle décroche une nomination aux Oscars dans la catégorie Meilleure Actrice dans un second rôle pour « Taxi Driver ». Elle était à l’époque la cinquième plus jeune actrice à avoir été nominée dans cette catégorie.

Bugsy Malone (1976)

En 1976, Jodie Foster s’est imposée comme étant l’un des plus jeunes talents d’Hollywood. Durant cette année, elle a notamment joué dans cinq films, dont les plus connus sont « Bugsy Malone », « Freaky Friday » et « Taxi Driver ».

Son rôle dans « Bugsy Malone » est certainement celui qui convenait le plus à son âge. Foster incarne la « flapper » nommée Tallulah, dans un film qui présente une épopée de gangsters de la ville de Chicago. Avec un casting entièrement constitué de jeunes acteurs, Foster s’est démarqué du groupe en jouant avec assurance. D’après les critiques, elle faisait preuve d’un incroyable professionnalisme, malgré son jeune âge.

Voici sa bande-annonce :

Little Man Tate (1991)

« Little Man Tate » est un film que le public a tendance à oublier dans le vaste catalogue de Jodie Foster durant les années 1990. Elle incarne Dede Tate, une mère célibataire de la classe ouvrière qui essaie tant bien que mal d’élever seule son fils surdoué.

Dans ce film, Foster fait preuve d’une grande polyvalence. En effet, outre sa performance mémorable dans le rôle de Dede Tate, Foster a aussi démontré l’étendue de ses talents de réalisatrice.

Le récit va alors se focaliser sur Dede Tate, une mère célibataire qui travaille et élève seule son génie de fils. Tout au long du récit, les deux seront confrontés à des obstacles qui les feront douter. Mais Dede Tate sait que l’intelligence de son fils pourrait les aider à s’en sortir et elle espère évidemment exploiter tout son potentiel.

Bien que ce film soit très peu mentionné dans la carrière de Jodie Foster, il a néanmoins permis à la jeune femme d’affiner ses compétences de réalisatrice.

Ci-dessous la bande-annonce :

Shadows and Fog (1991)

« Shadows and Fog » fut l’un des plus grands échecs de Woody Allen durant les années 90. Mais, malgré la note négative du film, Jodie Foster offre tout de même une performance exceptionnelle dans le rôle de Dorrie.

Dorrie est une prostituée qui adore ridiculiser ses clients qu’elle doit normalement traiter avec respect. Ce personnage permet à Jodie Foster de révéler pour la première fois sa perspective féministe au monde. Dans ce rôle, Foster vole la vedette aux autres actrices du film, mais aussi aux actrices de différentes générations comme Kathy Bates et Lily Tomlin. Elle a notamment réussi à s’opposer diamétralement à la conception masculine d’un film de Woody Allen, bien avant que l’ampleur d’une telle performance ne soit réellement comprise.

Voici le trailer du film :

Foxes (1980)

« Foxes » est un film réalisé par Adrian Lyne alors qu’il était à l’apogée de sa carrière durant les années 1980. Vers la fin de la décennie, il sera notamment célèbre pour ses thrillers psychologiques.

Jodie Foster était également à l’apogée de sa carrière durant cette époque. Dans ce film centré sur le passage à l’âge adulte, Foster retrouve Scotte Baio, son partenaire dans « Bugsy Malone ».

Interprétant le rôle de Jeanie, une fille négligée par ses parents absents, Foster capte parfaitement le désarroi dans lequel vit l’adolescente.

Lyne a misé sur l’intense présence dramatique de Foster pour créer un film autour des angoisses des adolescents face à la perte d’une amie proche.

Par ici la bande-annonce :

Panic Room (2002)

« Panic Room » est un film qui a vu le réalisateur David Fincher essayer des productions plus grand public. Il a notamment confié à Jodie Foster la mission de faire honneur à sa performance inoubliable dans « The Silence of The Lambs ». Ce film est son premier thriller depuis cette performance oscarisée de 1991. Foster a alors parfaitement répondu aux exigences de David Fincher dans son rôle de Meg Altman. Cette dernière va user de la ruse pour faire face à un groupe de cambrioleurs.

L’immense talent de Jodie Foster est parfois injustement oublié. Mais, environ chaque décennie, l’actrice revient et nous offre une performance digne des plus hautes distinctions du 7e art. Bien évidemment, sa performance dans « Panic Room » ne déroge pas à la règle.

Ci-dessous le trailer :

Inside Man (2006)

« Inside Man » voit Jodie Foster incarner le rôle d’un antagoniste. Il est rare de voir Foster jouer le rôle du méchant au cinéma, mais elle remplit parfaitement son rôle en tant que Madeleine White. White est une consultante astucieuse qui a pour mission de protéger le banquier Arthur Case.

Foster surclasse tous ses homologues masculins dans le film en interprétant un personnage qui a toujours un coup d’avance sur les ennemis de son client. White livre une bataille mentale fascinante avec Dalton Russell, un braqueur de banque en herbe. Les dialogues entre White et Russell constituent les moments les plus cérébraux du film, brouillant les frontières entre le héros et le méchant.

Voici la bande-annonce du film :

Contact (1997)

« Contact » est une adaptation cinématographique du roman éponyme de Carl Sagan.

L’œuvre originale appelait à une actrice dotée d’un leadership féminin naturel pour incarner le Dr Ellie Ann Arroway. Le Dr Alloway est une scientifique intrépide qui ne pouvait être interprétée que par la fabuleuse Jodie Foster.

La portée existentielle et étendue du film voit le Dr Arroway entrer en contact avec une espèce extraterrestre qui lui envoie des instructions pour construire une machine de voyage intergalactique. Pendant son périple, elle noue une romance avec Palmer Joss qui remet en question ses motivations de communiquer avec des extraterrestres.

Le film a montré à quel point Foster pouvait être l’avatar parfait pour le public, alors que nous partageons son enthousiasme et sa terreur à l’idée d’explorer des domaines lointains de l’espace et de l’esprit.

Par ici la bande-annonce :

Alice Doesn’t Live Here Anymore (1974)

Ce film est sûrement le film le plus oublié de Martin Scorsese. Et pourtant, il s’agit de la toute première collaboration entre Jodie Foster et Scorsese, alors qu’elle n’avait que 11 ans.

Jodie Foster incarne le personnage d’Audrey, une jeune musicienne garçon manqué dont l’intelligence dépasse ceux de son âge. Foster joue avec une telle intensité qu’elle réussit à capter l’attention du public tout au long du film.

Cette performance lui a notamment valu de décrocher un rôle plus important pour Scorsese dans le mythique « Taxi Driver ».

Voici le trailer :

Taxi Driver (1976)

Avec « Taxi Driver », Foster décroche sa première nomination aux Oscars dans la catégorie Meilleure Actrice dans un second rôle. Elle incarne la prostituée mineure du nom d’Iris dans ce film très acclamé, mais très controversé du réalisateur Martin Scorsese.

Iris offre un équilibre tordu entre agressivité et insécurité, créant alors un nouveau personnage qui règne dans le chaos des hommes qui tentent de la contrôler.

Bien que le film a permis à Foster d’atteindre les sommets d’Hollywood, il a aussi contribué à lui donner de nombreux traumatismes. En effet, l’un de ses nombreux fans obsédés va essayer de tirer sur le président Ronald Reagan afin d’impressionner ou de « sauver » Foster, comme le fait Travis Bickle dans le film.

Ci-dessous sa bande-annonce :

The Silence of the Lambs (1991)

« The Silence of the Lambs » reste l’un des films les plus adorés des cinéphiles, et ce, même 30 ans après sa sortie. Le film a effectivement enflammé Hollywood et il a presque tout raflé aux Oscars.

De plus, on a tendance à oublier la féroce concurrence que Foster a battue pour remporter son prix de la Meilleure Actrice. Il s’agit là d’un témoignage de l’immense du talent d’actrice qu’elle a apporté au rôle.

Elle incarne Clarice Starling, une stagiaire du FBI chargée de retrouver un tueur en série. Travaillant aux côtés du célèbre Dr Hannibal Lecter, les deux vont élaborer une approche assez spéciale pour trouver le tueur en série.

Lors de son discours aux Oscars, Foster a fait preuve d’une grande diplomatie. Déjà une figure bien établie à Hollywood, elle se souciait davantage de rendre hommage au réalisateur Jonathan Demme et à Anthony Hopkins. Elle a aussi tenu à rendre hommage aux femmes qui l’avaient précédée dans l’innovation du jeu d’actrice dans des rôles dramatiques à une époque où les hommes dominaient encore Hollywood.

Voici la bande-annonce du film :

D’autres films avec Jodie Foster :

NELL (1994);

Stealing Home (1988);

Siesta (1987) ;

Flight Plan (2005);

Freaky Friday (1976).