La saga Twilight a propulsé deux acteurs dans le rang de star internationale : Robert Pattinson et Kristen Stewart. Cette dernière est connue pour avoir incarné Bella, la protagoniste des cinq films de la licence. Cependant, sa carrière va bien au-delà ! La filmographie de l’actrice englobe un large éventail de genres, des biopics aux thrillers à suspense en passant par les comédies romantiques. Et bien qu’elle ait incarné une grande variété de personnages, elle a une préférence pour le rôle de jeune femme un peu timide, ce qui n’est pas si différent de l’actrice elle-même. Avec plus de 50 rôles à son actif, il peut être difficile de constater l’étendue de ses talents. Nous allons vous aider à y remédier : voici donc notre top 10 des films avec Kristen Stewart.

Le parcours de Kristen Stewart en tant qu’actrice a été marqué par son engagement dans des rôles variés et stimulants, repoussant constamment ses limites à chaque apparition. Des superproductions aux films indépendants, Kristen Stewart a prouvé à maintes reprises qu’elle n’est pas seulement une actrice talentueuse, mais aussi une force avec laquelle il faut compter. Sa capacité à incarner des personnages complexes et aux multiples facettes a renforcé son statut d’actrice la plus polyvalente et la plus convaincante de sa génération. Alors que nous attendons avec impatience ses futurs projets, il ne fait aucun doute que Kristen Stewart continuera à captiver le public et à laisser un impact durable sur l’industrie cinématographique.

Ceci étant dit, découvrons sans plus attendre les meilleurs films de Kristen Stewart via notre top 10 !

Panic Room (2002)

La carrière de Stewart a décollé à seulement 12 ans. Aux côtés de Jodie Foster, elle incarne le rôle de Sarah, la fille de Meg Altman dans le film Panic Room, réalisé par David Fincher. Son personnage souffre de diabète, ce qui va grandement contribuer au dénouement du film. Dans l’un de ses premiers rôles, Kristen Stewart fait preuve d’une capacité impressionnante à tenir son rang aux côtés d’acteurs chevronnés, comme Jodie, Forest Whitaker ou encore Jared Leto. Elle y livre ainsi une performance remarquable qui prédira son futur succès à l’écran.

Panic Room suit les aventures de Meg Altman et de sa fille Sarah. Le duo mère-fille est victime d’un cambriolage, et doit se réfugier dans une chambre de survie, blindée, inviolable et équipée d’écrans de surveillance, pour échapper aux trois criminels. Ces derniers, déterminés comme jamais, n’ont qu’une chose en tête : voler coûte que coûte un coffre-fort, une véritable fortune…

Les Runaways (2010)

Après sa montée en popularité dans Twilight, Kristen Stewart décide de relancer sa carrière en incarnant des rôles plus audacieux. Ceci, afin de se détacher de Bella Swan, un personnage qui sera associé à elle pour toujours. Elle a donc intégré la distribution de Les Runaways, un film biographique sur le groupe éponyme, premier groupe féminin à connaître un important succès dans l’histoire du rock.

Dans le film, Kristen Stewart se démarque dans son interprétation de l’icône du rock classique Joan Jett. Avec sa coupe mulet, elle est robuste, féroce et indépendante, donnant un autre niveau de profondeur à ses talents d’actrice.

Les Runaways raconte l’histoire de Joan Jett, une jeune fille rêvant de percer dans le monde du rock « n’ roll. Avec la jeune chanteuse Cherie Currie, la batteuse Sandy West, la guitariste Lita Ford et la bassiste Robin Robins, elle forme le groupe The Runaways. Plus tard, il va devenir le premier groupe de rock féminin à atteindre les sommets, grâce à leur tube Cherry Bomb.

Adventureland : Un job d’été à éviter (2009)

Réalisé par Greg Mottola, le film nous ramène à l’été de l’année 1987. James Brennan, fraîchement diplômé de l’université, rêve d’aller en Europe. Malheureusement, il n’a pas assez de sous pour le réaliser. James est donc forcé de prendre un job d’été dans un parc d’attractions pendant l’été.

Mais à sa grande surprise, il va découvrir que ce travail lui est plus qu’utile afin de comprendre le sens de la vie et se préparer à vivre dans le monde réel. Il rencontre également une employée de la fête foraine, Emily « Em » Lewin, dont il tombe amoureux.

Dans le film, Kristen Stewart joue le rôle d’Em avec perfection, mettant en valeur la naïveté de son personnage. Ce rôle lui a également valu les éloges des critiques qui ont commencé à réaliser son potentiel en dehors de la franchise Twilight.

Blanche-Neige et le Chasseur (2012)

Ce film est une adaptation plus sombre et plus violente du conte de fées classique, Blanche-Neige et les Sept Nains. Kristen Stewart incarne Blanche-Neige, mais ici, pas question d’incarner une demoiselle en détresse ! Elle réussit même à rallier le chasseur envoyé pour la tuer à sa cause. Avec ce partenaire inattendu, elle se forme à l’art de la guerre afin de détrôner l’orgueilleuse Reine Ravenna (Charlize Theron).

Avec ses cheveux noirs et sa peau pâle, Kristen Stewart incarne parfaitement le personnage de Blanche-Neige. On perçoit nettement l’évolution de la jeune fille tout au long du film, laissant de côté sa douceur pour une force meurtrière. Il n’est donc pas étonnant que Blanche-Neige et le Chasseur fasse partie de notre top 10 des films avec Kristen Stewart !

Underwater (2020)

Palpitant et plein d’action, Underwater suit une équipe scientifique sous-marine piégée dans une installation de forage de la fosse des Mariannes à la suite d’un tremblement de terre. Sous la pression marine, ils vont devoir essayer de survivre et de remonter à la surface. Mais à part l’eau, le groupe de chercheurs va devoir faire face à une autre menace : une créature mystérieuse…

Kristen Stewart joue Norah Price, une ingénieure mécanique et l’un des personnages principaux du film. Elle a su mettre en évidence sa maturité à incarner un rôle nécessitant de l’action et des cascades, montrant ainsi ses talents d’actrice dramatique.

Speak (2004)

À seulement 14 ans, Kristen Stewart a épaté le monde avec une de ses meilleures performances dans Speak. Réalisé par Jessica Sharzer, ce film indépendant se base sur le roman éponyme écrit par Laurie Halse Anderson. Il raconte l’histoire de Melinda Sordino, une collégienne âgée de 13 ans qui se renferme sur elle-même après avoir été violée par un garçon de son âge. Elle décide donc de devenir muette, retenant ses pensées, ses sentiments et son lourd secret qui bouleverse sa vie.

La performance brute de Kristen Stewart dans le rôle de Melinda est sombre et froide en même temps. Il n’est pas surprenant que ce rôle lui ait ouvert d’immenses possibilités dans sa carrière d’actrice dramatique. Avec de simples gestes bien exécutés, son mutisme littéral est efficace plutôt que surjoué.

La saga Twilight (2008-2012)

Il ne fait aucun doute que la franchise Twilight a propulsé Kristen Stewart au rang de star internationale. Dans le rôle emblématique de Bella Swan, une humaine prise entre l’amour d’un vampire et d’un loup-garou, elle a conquis le cœur de millions de personnes grâce à sa performance émotionnelle et intense. Elle devient ainsi la file la plus adulée des jeunes à l’époque, surtout lorsqu’elle et Robert Pattinson ont décidé de former un couple dans la vie réelle.

D’abord sensible et maladroite, l’interprétation de Bella Swan permet à ses fans de s’identifier à elle en tant qu’adolescente. L’évolution de son personnage est également partie intégrante de l’intrigue des films.

Personal Shopper (2016)

Nommé pour la Palme d’Or à Cannes en 2016, Personal Shopper se place en troisième place de notre top 10 des films avec Kristen Stewart. Le film met en vedette l’actrice dans le rôle de Maureen Cartwright, une Américaine vivant à Paris. Elle travaille comme personal shopper pour des femmes célèbres, dont Kyra, une mannequin.

Après le décès de son frère jumeau, elle a développé un don inestimable : celui de communiquer avec les esprits. Elle partage donc son temps entre son travail et la recherche de signes de son frère, jusqu’à ce qu’elle commence à recevoir des messages anonymes…

Dans le film, Kristen Stewart réalise l’une de ses meilleures performances. Elle réussit à transmettre le chagrin de son personnage avec clarté, captivant ainsi l’attention des spectateurs. Enfin, vous pouvez interpréter l’histoire de Maureen à votre façon, selon votre caractère ou votre point de vue personnel.

Un film à regarder absolument !

Still Alice (2014)

Réalisé par Richard Glatzer et Wash Westmoreland, Still Alice est un film dramatique adapté du roman éponyme de Lisa Genova. Il met en vedette Alice Howland (Julianne Moore), professeure de linguistique à l’université de Columbia. À ses 50 ans, elle est diagnostiquée atteinte de la maladie d’Alzheimer congénitale. Mais au fur et à mesure que la maladie s’aggrave, les relations d’Alice avec les membres de sa famille changent…

Abordant l’expérience de la maladie d’Alzheimer du point de vue d’Alice, le film est émouvant à voir. On assiste au « déclin » d’une personne, qui, déterminée comme jamais, met tout en œuvre pour rester normale malgré l’approche de l’inévitable. Côté casting, Kristen Stewart incarne Lydia Howland, la fille du Dr Alice. Elle évolue auprès d’Alec Baldwin, Kate Bosworth et Hunter Parrish.

Certaines Femmes (2016)

Certaines Femmes sont « certainement » l’un des films de Kristen Stewart les mieux notés de toute sa carrière, expliquant sa première place dans notre top 10. Écrit et réalisé par Kelly Reichardt, le film relate les histoires des quatre femmes qui tentent de trouver leur propre voie dans une petite ville du Montana. On a : Laura, une avocate et la maîtresse de Ryan, Gina, l’épouse de Ryan, Jamie, une jeune femme solitaire, et Beth, une jeune avocate.

Kristen Stewart joue le rôle de Beth aux côtés de Michelle Williams, Laura Dern et Lily Gladstone. Chacune des quatre actrices délivre une performance remarquable, en développant d’excellents dialogues en sourdine parfaitement compréhensible. Cette capacité à transmettre tant de choses avec si peu, couplée avec le scénario magistral de Reichardt, donne un film puissant et mémorable.

Une première place bien méritée parmi ce top 10 des films avec Kristen Stewart !

