Il n’y a plus aucun doute : le visage de Thor au cinéma, peu importe le film, est désormais associé à Chris Hemsworth. Né en 1983 à Melbourne, en Australie, il entame sa carrière d’acteur dans son pays natal en intégrant la série télévisée australienne Summer Bay (2003 – 2007). Mais le rôle qui l’a fait propulser dans les rangs de célébrité reste sans doute Thor Odinson.

Il s’agit du dieu de la foudre et le frère de Loki dans l’univers cinématographique Marvel. Il aura l’occasion de l’incarner dans une dizaine de films, dont le dernier en date est Thor : Love an Thunder, sorti le 8 juillet 2022. Au fil des ans, l’acteur a joué de nombreux rôles au cinéma, de l’emblématique Thor dans la franchise Marvel aux représentations de James Hunt dans Rush. Voici donc le top 10 des films enregistrant les meilleures performances de Chris Hemsworth !

La cabane dans les bois (2011)

Réalisé par Drew Goddard, La Cabane dans les bois est un classique dans le monde des films d’horreur. Il raconte l’histoire d’un groupe de cinq amis universitaires qui décident de passer le week-end dans une cabane isolée. Ce qu’ils ne savent pas, c’est que cette maison perdue au milieu de nulle part est sous le contrôle des scientifiques hostiles. Ces derniers manipulent les monstres qui deviendront le cauchemar des protagonistes.

Chris Hemsworth joue le rôle de Curt Vaughan, l’un des cinq amis. Il incarne le stéréotype du sportif dans le groupe. Les fans apprécient l’interprétation de l’acteur dans le film, qui est l’un des rares films d’horreur dans lequel il a joué. Ce rôle a également contribué à la montée de sa popularité dans le monde du cinéma. Après le film, Joss Whedon le repère et le fait porter le rôle du Dieu du tonnerre dans Thor.

Sale temps à l’hôtel El Royale (2018)

Il s’agit d’un film policier néo-noir américain, écrit et réalisé par Drew Goddard. Il raconte les aventures de sept étrangers dans un hôtel californien, le El Royale, dans les années 1960. Mais ces clients cachent tous de sombres secrets qui sont révélés au coucher du soleil…

Chris Hemsworth incarne Billy Lee, un chef de secte sadique, mais charismatique. Il est le principal antagoniste du film, exploitant l’innocence des gens pour les amener à rejoindre les rangs de sa religion. Sa force de persuasion est mise en évidence dans le film et il a pu également y rajouter sa touche personnelle. Une interprétation agréable à regarder dans ce top 10 des films avec Chris Hemsworth !

Au cœur de l’océan (2015)

Réalisé par Ron Howard, ce film d’aventure historique est l’adaptation cinématographique du roman éponyme de Nathaniel Philbrick sorti en 2000. Il raconte le naufrage du baleinier Essex en 1820, ainsi que sa rencontre avec un cachalot mâle albinos. L’écrivain Herman Melville s’en est ensuite inspiré afin d’écrire son livre Moby Dick.

Chris Hemsworth incarne le protagoniste principal, Owen Chase, dans ce récit de voyage. Il partage l’écran aux côtés d’un casting de stars, dont Tom Holland, Cillian Murphy ou encore Brendan Gleeson. Pour incarner Chase, Hemsworth s’est fait perdre plus de 30 kilos afin de ressembler à un survivant d’un naufrage. Il a ainsi prouvé sa robustesse et son dévouement à incarner un rôle mythique.

Blanche-Neige et le Chasseur (2012)

Ce film, réalisé par Rupert Sanders, est une adaptation du célèbre conte de fées Blanche-Neige et les Sept Nains, mais en mieux. Ici, adieu la fille frêle en constante recherche d’amour : on laisse place à une guerrière, déterminée à reprendre sa place sur le trône. Si vous êtes fans de l’histoire originale, passez votre chemin : la romance n’est certainement pas au rendez-vous.

Chris Hemsworth incarne le chasseur envoyé par la Reine Ravenna (joué par Charlize Theron) pour tuer sa belle-fille, Blanche-Neige (Kristen Stewart). Toutefois, après avoir vu la belle fille, le chasseur change de camp, devient le protecteur et le mentor de Blanche-Neige. Ensemble, ils vont aller à l’assaut du royaume afin de débarrasser le monde de la Méchante Reine.

Une œuvre à regarder absolument dans ce top 10 des films avec Chris Hemsworth !

Avengers : L’ère d’Ultron (2015)

Il s’agit du deuxième volet des films de la franchise Avengers, réalisé par Joss Whedon. Il raconte les aventures de l’équipe de superhéros qui doit vaincre le système d’intelligence artificielle de Tony Stark, Ultron, avant qu’il anéantisse la race humaine.

Chris Hemsworth, l’un des principaux Avengers, incarne le Dieu du tonnerre, Thor. Il évolue avec le reste du casting étoilé de l’équipe de superhéros : Chris Evans (Captain America), Scarlett Johansson (Black Widow), Robert Downey Jr. (Iron Man), ou encore Jeremy Renner (Hawkeye). Le film est également une introduction à Wanda Maximoff (incarné par Elizabeth Olsen), qui aura un rôle déterminant dans la suite des films et séries Marvel.

Thor : Le Monde des Ténèbres (2013)

Faisant suite au film original Thor sorti en 2011, Le Monde des Ténèbres raconte les retrouvailles de la Docteur Jane Foster (Natalie Portman) et de Thor alors qu’ils tentent de vaincre l’elfe noir Malekith. Une des pierres de l’infinité, l’Éther, est également présentée pour la première fois dans le film.

Dans le film, Chris Hemsworth apporte une vision plus sincère et personnelle de Thor. Vous y verrez également une histoire plus approfondie de ses relations avec sa famille, en particulier avec son frère adoptif, Loki. Et, bien qu’il soit un puissant superhéros, il n’en est pas moins un être vulnérable, lui qui préfère être beaucoup en contact avec les humains que les Asgardiens.

Rush (2013)

Dans ce film inspiré des faits sportifs réels, Chris Hemsworth est la tête d’affiche du film dans le rôle de James Hunt, un pilote de F1. Il a offert une interprétation fabuleuse, mettant en valeur l’ambition et la détermination quand il s’agit de réussir. Et grâce à cette performance, le film est si émouvant que les fans peuvent facilement s’y identifier afin de braver les nombreuses épreuves de la vie réelle. De plus, sa covedette Daniel Brühl a également fait un excellent travail pour recréer ces héros du sport automobile.

Rush nous ramène dans les années 1970 et raconte la rivalité entre James Hunt et Niki Lauda, des pilotes de Formule 1. Cette rivalité a persisté pendant plus de 5 ans, et atteint son paroxysme lors de la saison de Formule 1 de 1976. À la clé : le titre mondial.

The Avengers (2012)

Réalisé par Joss Whedon, The Avengers arrive à la troisième place de notre top 10 des films avec Chris Hemsworth. C’est la première réunification de l’équipe des héros de Marvel, composé de Thro, Tony Stark (Robert Downey Jr.), Black Widow (Scarlett Johanson), Hawkeye (Jeremy Renner) et Hulk (Mark Ruffalo). Ensemble, ils déploient leurs forces afin de vaincre une armée d’envahisseurs extraterrestres dirigée par Loki, le frère de Thor.

Dans le film, le public voit pour la première fois (et avec plaisir !) le Thor de Chris Hemsworth rejoindre et interagir avec d’autres superhéros pour vaincre une menace directe. L’interprétation de Hemsworth a permis aux spectateurs de voir sa maladresse à communiquer, mais aussi ses talents de combattant contre ceux qu’il considère comme sa propre famille.

Si vous êtes fans de MCU, ne ratez pas The Avengers. Surtout si vous prévoyez de voir les récents films !

Thor (2011)

Comme nous l’avons déjà dit tout en haut, Thor est le rôle phare de Chris Hemsworth, juste après La Cabane dans les bois. L’interprétation de ce personnage l’a propulsé au rang de star moderne telle que nous le connaissons aujourd’hui. Hemsworth est capable de jouer facilement tous les caractères de Thor, qui passe de l’arrogance, de l’égocentrisme et de la naïveté à l’honnêteté, à la sincérité et à la droiture du Dieu du tonnerre.

Voici le synopsis de ce premier opus de la série de films Thor :

Après avoir été banni d’Asgard, Thor doit trouver un moyen de vivre en tant qu’humain. Sur Terre, il tombe amoureux de la scientifique Jane Foster, et devient l’un des défenseurs de la Terre contre les forces obscures extraterrestres.

Thor : Ragnarok (2017)

Ce troisième film de la franchise cinématographique Thor arrive en tête de liste dans notre top 10 des films avec Chris Hemsworth. Il est le plus réussi des quatre films, grâce à sa réalisation et son intrigue. Il est également celui qui rencontre le plus grand succès au box-office, en amassant une recette mondiale de 853 millions de dollars.

Réalisé par Taika Waititi, Thor : Ragnarok montré le Dieu du tonnerre sans son marteau Mjolnir, détruit par sa sœur Hela. Il doit alors retrouver son chemin depuis l’autre côté de l’univers pour sauver Asgard des mains maléfiques de sa sœur. Avec le nouveau réalisateur, les fans ont pu voir un Thor plus comique, sans pour autant être dénué de son arrogance légendaire. Et Chris Hemsworth interprète ces traits de caractère avec excellence. Un vrai plaisir à regarder.

