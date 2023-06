S’il y a une figure emblématique de l’univers cinématographique de Marvel, c’est bien sûr Robert Downey Jr. Incarnant le rôle du superhéros milliardaire et excentrique Tony Stark (alias Iron Man) dans la série de films Avengers et la trilogie Iron Man, il a donné une personnalité unique à son personnage, le rendant ainsi inoubliable. Et, bien que son temps dans le MCU soit terminé, il reste l’un des acteurs les plus connus de la franchise. Mais Robert Downey Jr. a également joué dans d’autres films à succès, dont nous allons vous dévoiler avec ce top 10.

Fils du cinéaste Robert Downey Sr. et de l’actrice Elsie Downey, il entame sa carrière d’acteur en 1970 à l’âge de cinq ans dans le film Pound, réalisé par son père. Il a reçu sa première nomination aux Oscars en 1992 en tant que meilleur acteur pour son interprétation de Charles Chaplin dans le film éponyme. Traversant des hauts et des bas dans sa vie professionnelle et personnelle, il revient en force en 2008, avec une seconde nomination aux Oscars du meilleur acteur dans un second rôle pour son rôle de Kirk Lazarus dans le film Tonnerre sous les tropiques. Il marque également l’apogée de sa carrière en incarnant Iron Man dans les films de MCU durant plus d’une décennie. Et une chose est sûre : personne ne puisse jamais égaler son interprétation d’Iron Man.

Si vous avez aimé le rôle de Tony Stark, vous aimerez probablement aussi les autres performances de Robert Downey Jr. dans les autres films inclus dans ce top 10. Découvrons-les sans plus attendre.

Good Night and Good Luck (2005)

Tiré d’une histoire vraie, le film Good Night, and Good Luck raconte le conflit entre le présentateur du journal télévisé des années 1950 et correspondant de guerre Edward R. Murrow et le sénateur Joseph McCarthy. Aidé par son producteur Fred Friendly (incarné par George Clooney), il vise à mettre fin à la carrière du sénateur et sa répression du communisme.

Dans le film, tiré en noir et blanc, Robert Downey Jr. incarne Joseph Wershba, un rédacteur, éditeur et journaliste de CBS News. Il fait partie des collègues de Murrow qui ont contribué à dénoncer les agissements de Joseph McCarthy. Bien que ce soit un second rôle, il a su y mettre tous ses talents, contribuant ainsi à remettre sa carrière sur les rails après une période d’absence due à des problèmes personnels.

Ci-dessous la bande-annonce :

Captain America : Civil War (2016)

Dans le dernier opus de la trilogie de films Captain America, Tony Stark (Robert Downey Jr.) est en éternel conflit avec Steve Rogers. Les premières mésententes débutent sur la différence d’avis sur la supervision des Avengers. Ceci a pour conséquence de diviser le groupe en deux sections. L’une est dirigée par Steve, pensant que les superhéros devraient être libres de protéger les gens sans intervention du gouvernement. Quant à l’autre, dirigée par Tony Stark, elle n’est pas du tout d’accord avec cette « liberté » et opte pour la surveillance.

Leurs points de vue divergents ont dégénéré quand Tony apprend que Bucky, alias le Soldat de l’Hiver, est en fait l’assassin de leurs parents. Une véritable bagarre entre superhéros éclate alors, ce qui aura pour effet de démanteler les Avengers. Captain America : Civil War a introduit quelques personnages majeurs dans le MCU, notamment Spider-Man de Tom Holland et Black Panther de Chadwick Boseman.

Le film a fait un travail fantastique en faisant de Tony Stark de Robert Downey Jr. un personnage clé de l’intrigue. Les altercations entre Stark et Rogers atteignent un point tel qu’elles ont brisé le seul espoir du monde contre les menaces extraterrestres…

Par ici la bande-annonce :

Chef (2014)

Durant sa carrière d’acteur, Robert Downey Jr. a eu l’occasion de collaborer avec Jon Favreau dans plusieurs films. Dans Chef, un film réalisé par Jon, il joue le rôle de Marvin, l’ex-mari d’Inez, qui est elle-même l’ex-femme du chef Carl Casper. Marvin propose à Carl de rénover un camion-restaurant à l’abandon afin de renflouer leur trésorerie personnelle.

Bien que l’apparition de Downey Jr. dans le film soit plutôt brève telle un caméo, il joue un rôle important dans l’intrigue en offrant le camion qui a donné naissance à leur entreprise.

Voici le synopsis officiel de Chef :

Le chef Carl Casper démissionne d’un grand restaurant après avoir été mécontent de son patron. Sans emploi, il se retrouve alors à Miami, où il s’associe avec son ex-femme, un ami et leur fils pour lancer une entreprise de food-truck. Cette activité lui permet non seulement de gagner sa vie, mais aussi de raviver sa passion pour la cuisine.

Un film passionnant à regarder en famille dans ce top 10 avec Robert Downey Jr. !

Ci-dessous la bande-annonce :

Avengers (2012)

Il s’agit du premier opus de la série de films Avengers, et qui réunit les premiers superhéros de la licence. Après avoir été recrutés par Nick Fury du SHIELD, les six membres fondateurs des Avengers (Captain America, Iron Man, Black Widow, Hawkeye, Hulk et Thor) forment une équipe de superhéros. Leur but : empêcher Loki de s’emparer du Tesseract, la Pierre de l’Espace et de conquérir la Terre. Ce dernier est à la solde du puissant Thanos, qui œuvre dans l’ombre en prêtant à Loki une partie de son armée destructrice.

Avengers est bien accueilli à sa sortie, car il montre les héros préférés des fans travaillant ensemble pour la première fois. Et, même si certains d’entre eux ont commencé en tant qu’ennemis, il est toujours bon de regarder ces anciens rivaux œuvrant main dans la main pour le bien commun. Ceci marque le début de l’aventure de l’un des groupes de superhéros les plus populaires de tous les temps.

Par ici la bande-annonce :

Kiss Kiss Bang Bang (2005)

Dans ce film réalisé par Shane Black, Robert Downey Jr. incarne Harold « Harry » Lockhart, un cambrioleur devenu acteur puis détective. Bien que Kiss Kiss Bang Bang n’ait pas connu un grand succès au box-office, il a permis à l’acteur de se rapprocher du réalisateur Shane Black. Ce dernier a joué un rôle déterminant dans la sélection de Downey Jr. pour Iron Man, propulsant ainsi la carrière de l’acteur au stade où nous le connaissant aujourd’hui.

Le film raconte les drôles d’aventures de Harry Lockhart. En fuite, il se retrouve accidentellement au beau milieu d’un casting pour un film policier hollywoodien. Heureusement, il a réussi à obtenir son rôle, et fait équipe avec un détective privé sans foi ni loi et une comédienne. Mais le destin finit par le rattraper, car il se retrouve impliqué dans une réelle et mystérieuse affaire de meurtre…

Voici la bande-annonce de Kiss Kiss Bang Bang :

Le voyage du Dr Dolittle (2020)

Restons toujours dans le fantastique avec ce film réalisé par Stephen Gaghan. Il s’agit d’une nouvelle adaptation des romans Docteur Dolittle de Hugh Lofting, dans laquelle Robert Downey Jr. incarne le personnage principal du même nom. Il est doté d’un pouvoir exceptionnel et unique : celui de parler aux animaux.

De nature excentrique, il préfère l’interaction avec les animaux plutôt qu’aux humains. Mais, quand la jeune Reine de l’ Angleterre tombe gravement malade, Dr Dolittle se voit forcé de lever les voiles vers une île mythique afin de rechercher le remède à la maladie. Il a pour équipage un jeune apprenti, dont un gorille anxieux, un canard têtu, une autruche cynique, un joyeux ours polaire et enfin un perroquet entêté.

Regardez la bande-annonce :

Zodiac (2007)

Au plaisir des fans de Robert Downey Jr. et sa bande, Zodiac réunit les acteurs du MCU afin de travailler ensemble dans un film qui ne fait pas partie du MCU. Robert Downey Jr. y incarne le journaliste Paul Avery, inspiré du vrai journaliste du même nom. Il évolue auprès des acteurs du MCU Mark Ruffalo et Jake Gyllenhaal.

Se basant sur des faits réels, le film nous ramène en plein San Francisco dans les années 1960 et 1970. La localité est en pleine panique, car un mystérieux tueur en série rôde dans les parages : Zodiaque. Les enquêteurs et les journalistes chargés de l’enquête font leur possible pour mettre fin aux agissements du tueur, mais ce dernier n’est pas facile à débusquer…

Ci-dessous la bande-annonce du film :

Iron Man (2008)

2008 marque le grand retour de Robert Downey Jr. dans le monde du cinéma, après des années marquées par la drogue et l’alcool. En interprétant le rôle de Tony Stark/Iron Man dans la franchise Marvel, il a obtenu une reconnaissance mondiale et une légion de nouveaux fans, contribuant à asseoir son statut d’acteur le plus apprécié d’Hollywood. Ce premier opus de la trilogie Iron Man est également important en raison de son succès, donnant ainsi le coup d’envoi du Marvel Cinematic Universe.

Voici le synopsis :

« Tony Stark est un riche homme d’affaires et un brillant ingénieur. En menant des expériences sur les armes en Afghanistan, il est kidnappé par des terroristes qui le forcent à construire une arme mortelle. Au lieu de cela, il construit une combinaison blindée et s’échappe de leurs geôliers. De retour chez lui, Stark améliore la combinaison de fer et l’utilise pour combattre les méchants : Iron Man est né.

Appréciez la bande-annonce du film dans la vidéo ci-dessous :

Avengers : Infinity War (2018)

Entrons dans le top 2 des 10 films avec Robert Downey Jr. avec Avengers : Infinity War. Ce film marque le début de la lutte finale des Avengers contre l’armée de Thanos, le titan fou. Iron Man, le Dr Strange, Spider-Man et quelques-uns des Gardiens se retrouvent alors à combattre le Titan fou dans son monde natal, Titan. De leur côté, Black Widow, Captain America, Wanda et Black Panther se retrouvent à Wakanda afin de repousser les attaques des enfants de Thanos et protéger Vision.

C’est le premier film dans lequel nous voyons la nouvelle combinaison nanotechnologique d’Iron Man, plus élégante et plus résistante. Combiné à l’intelligence de Peter Parker et à la sienne propre, il a pu vaincre l’un des soldats les plus puissants de Thanos, Ebony Maw. Malheureusement, ils vont perdre ce premier combat, résultant ainsi à l’extinction de la moitié de l’univers.

Ci-dessous la bande-annonce :

Avengers : Endgame (2019)

Faisant suite directe à Avengers : Infinity War, Avengers : Endgame commence avec Tony coincé dans l’espace pendant trois semaines avec Nebula. Les deux sont les seuls survivants après l’affrontement face à Thanos qui a décimé la moitié de la population de l’univers. Heureusement, ils ont été sauvés par Captain Marvel. Enfin réunis sur Tere, les Avengers restants doivent trouver un moyen de ramener leurs alliés perdus ainsi que tous les disparus.

Dans le film, ils doivent affronter Thanos et l’intégralité de son armée à nouveau. Sauf que cette fois, les Avengers l’emporteront face à ce dernier, et ce, grâce à Tony Stark. C’est également le dernier film dans lequel les fans de Marvel le verront, car le film se termine par sa mort héroïque, ce qui le rend d’autant plus spécial pour les fans. Normal s’il se trouve en tête de liste dans notre top 10 des films avec Robert Downey Jr. !

Ci-dessous la scène du sacrifice ultime, à la fois émouvante et héroïque :