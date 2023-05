De l’ancien membre d’une secte à la puissante Scarlet Witch, Elizabeth Olsen a su captiver l’attention du public tout au long de sa carrière cinématographique. Cadette des célèbres jumelles Olsen, l’actrice se fait un nom à Hollywood grâce à ses performances exceptionnelles dans une variété de films, allant des films indépendants aux superproductions. Et c’est en honneur à ses talents de comédienne que nous vous présentons ce top 10 des films et séries TV avec Elizabeth Olsen.

Ses apparitions dans les films les plus populaires témoignent de l’étendue et de la polyvalence de l’actrice. Thriller psychologique ou film de superhéros, Olsen vous offre des performances captivantes et difficiles à oublier. Elizabeth Olsen est surtout célèbre dans son rôle de Wanda Maximoff, alias Scarlett Witch dans l’univers Marvel de Disney. Son dernier rôle est dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, où la Scarlett Witch achève son rôle de méchante dans la phase 4 de de l’univers cinématographique Marvel. Mais à part cela, Elizabeth Olsen a tourné dans nombreux films et séries à succès, dont nous allons découvrir dans le top 10 ci-dessous.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022)

Dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, le film de Marvel Disney, nous revoyons une Wanda Maximoff plus puissante que jamais. Ce film de superhéros se base sur le personnage de Doctor Strange, ayant pour mission de protéger America Chavez. Cette dernière est une adolescente capable de voyager dans le multivers, ce qui en fait la cible idéale pour une Wanda Maximoff à la recherche de ses enfants perdus.

Bien que le film soit considéré comme celui de Doctor Strange, c’est Wanda Maximoff qui en est la vedette. Sam Raimi nous propose un univers dans sa propre direction, intrigante et créative, mais surtout sombre. Wanda arbore son rôle de la méchante avec panache, dotée d’une puissance hors du commun avec le Darkhold entre ses mains. D’ailleurs, l’actrice a été acclamée pour ses performances dans ce rôle.

Une très belle entrée en la matière pour ce top 10 des films et séries avec Elizabeth Olsen !

Ci-dessous la bande-annonce du film :

Kill Your Darlings (2013)

Dans ce film, Elizabeth Olsen évolue aux côtés de Daniel Radcliffe, l’acteur étant en tête d’affiche. Kill Your Darlings raconte l’histoire d’un groupe d’auteurs dans les années 1940, connu sous le nom de Beat Generation. Malheureusement, leurs vies s’entremêlent de manière toxique au fil des années. Résultat : l’un d’entre eux finit par tuer un autre membre.

Elizabeth Olsen y incarne le personnage d’Edie Parker, la femme de Jack Kerouac, membre de la Beat Generation. Kill Your Darlings est l’un des films dans lesquels l’actrice a joué avant de se faire connaître du grand public.

Par ici la bande-annonce :

Avengers : L’âge d’Ultron (2015)

Ce deuxième film d’Avengers est l’occasion pour Elizabeth Olsen de faire ses débuts dans l’univers cinématographique de Marvel. Elle incarne Wanda Maximoff, une jeune Sokovienne « optimisée » grâce aux pouvoirs du sceptre de Loki. Avec son frère Pietro, alias Quicksilver, elle se joint d’abord à Ultron, le méchant titulaire du film. Elle basculera ensuite du côté des gentils en rejoignant les Avengers et en devenant Scarlet Witch. Le film présente également le personnage au public pour la première fois.

Elizabeth Olsen a connu un succès immédiat auprès des fans et des critiques en jouant ce personnage conflictuel, dont le traumatisme passé l’a poussée à prendre des décisions parfois discutables. Le nom de Wanda est depuis associé à l’actrice depuis.

Voici la bande-annonce :

Avengers : Infinity War (2018)

Après L’ère d’Ultron, Wanda revient dans Infinity War, où elle a la mission de garder son amant, Vision, à l’abri des assauts de Thanos. L’alchimie entre Elizabeth Olsen et Paul Bettany est considérée comme un point fort dans Avengers : Infinity War, car c’est le premier déclenchement des dangereux pouvoirs de Scarlet Witch.

Dans le film, Thanos part en quête des Pierres de l’infinité afin de compléter le Gantelet de l’Infini. Il fera face aux Avengers, qui feront de leur mieux pour contrer les puissants assauts du Titan fou. Malheureusement, ces derniers n’ont pas pu contrer la puissance de Thanos, et la moitié de l’univers est réduite en cendres…

La bande-annonce :

Ingrid Goes West (2017)

Classé parmi les plus bons films d’Elizabeth Olsen, Ingrid Goes West (ou Instalife) voit l’actrice jouer le rôle d’une influenceuse des médias sociaux Taylor Sloane. Ingrid, une jeune femme mentalement instable, en devient rapidement obsédée. Un jour, Ingrid décide de rencontrer Taylor dans la vraie vie, mais cette rencontre tournera au cauchemar pour l’influenceuse…

Le film, aux allures d’une prémisse amusante, est en fait d’une histoire triste sur le besoin désespéré d’obtenir de l’attention et de reconnaissance. Un problème qui persiste encore dans le monde réel, 5 ans après la parution du film.

Voici la bande-annonce du film :

Wind River (2017)

Dans ce film de mystère meurtrier, Elizabeth Olsen fait équipe avec sa covedette du MCU Jeremy Renner en incarnant le rôle de l’agent du FBI Jane Banner. L’intrigue de Wind River se concentre sur la mort mystérieuse d’une adolescente et l’enquête menée par Banner. Tout en résolvant le meurtre, les traumatismes passés de Jane et de Cory Lambert, incarné par Renner, resurgissent…

Les critiques ont apprécié spécialement la manière dont la violence est dépeinte sans retenue dans Wind River. La performance de l’actrice est également saluée avec sa capacité à transmettre à la fois l’inexpérience de son personnage et sa volonté de se battre pour la justice. Une place bien méritée dans ce top 10 des films et séries TV avec Elizabeth Olsen !

Par ici la bande-annonce :

Martha Marcy May Marlene (2011)

Bien que ce soit un film indépendant, Martha Marcy May Marlene se place en tête des meilleurs films d’Elizabeth Olsen en termes de classement par les fans, expliquant sa quatrième place dans ce top 10 des films et séries avec l’actrice. Il est aussi le tout premier film dans lequel l’actrice est apparue, la propulsant hors de l’ombre de ses sœurs jumelles.

Le film met en vedette Martha (Elizabeth Olsen), une jeune femme troublée. Après avoir fui une secte dont elle faisait partie, elle tente de se reconstruire et de retrouver une vie normale en se réfugiant chez sa sœur aînée Lucy. Mais les démons de son passé ne cessent de la poursuivre, l’empêchant d’avoir une vie normale.

Voici la bande-annonce du film :

Captain America : Civil War (2016)

Nous entrons dans le top 3 des 10 meilleurs films et séries TV avec Elizabeth Olsen avec Captain America : Civil War. L’actrice, incarnant Wanda Maximoff, détient un rôle clé dans le film. Elle est en partie responsable de la mise en place des Accords de Sokovie après avoir fait exploser inopinément une bombe, causant la mort de plusieurs personnes. Cet évènement a fait diviser les Avengers en deux factions, et Wanda se range du côté de Captain America afin de défendre la liberté des superhéros.

Dans Captain America : Civil War, Elizabeth Olsen est plus visible, et commence à déployer ses pouvoirs de télékinésiste. Le film met également en valeur le chagrin du personnage après la perte de son frère et le début de son attirance pour Vision.

Par ici la bande-annonce :

WandaVision (2021)

Après ses apparitions dans les films Avengers, Scarlet Witch obtient enfin un rôle principal. Elle aura son émission avec WandaVision, la première série Disney+ du MCU. WandaVision raconte la vie du couple de superhéros, après les évènements d’Endgame. En réalité, Scarlet Witch a jeté un sort à Westview. Cela crée une réalité différente dans laquelle elle est mariée à Vision et mère de deux enfants.

La série adopte un style sitcom, et raconte la descente aux enfers de Wanda. La performance de l’actrice a été acclamée pour avoir mis en lumière le chagrin de son personnage. Cela lui a valu des nominations aux Emmy Awards et aux Golden Globes. WandaVision arrive donc en deuxième place de ce top 10 des films avec Elizabeth Olsen. La note IMDb est de 7,9/10.

Ci-dessous la bande-annonce :

Avengers : Endgame (2019)

Nous arrivons à la première place du top 10 des films avec Elizabeth Olsen, avec le point culminant de la Saga de l’infini dans le MCU. Dans Avengers : Endgame, tous les principaux superhéros de l’univers à la bataille de la Terre se réunissent une fois de plus contre les forces de Thanos. Scarlet Witch est parmi les « revenants » et est prête à affronter Thanos dans le but de se venger du meurtre de Vision.

Le film a été salué par les critiques pour avoir apporté une conclusion digne de ce nom à l’histoire des Avengers, avec des éloges particuliers pour l’incroyable finale. Scarlet Witch est le seul personnage à avoir tenu tête àThanos dans leur combat, apportant ainsi à Elizabeth Olsen une plus grande notoriété. Normal si le film arrive à la première place !

Appréciez la bande-annonce d’Avengers : Endgame :