Noomi Rapace, de son vrai nom Noomi Noren, connaît une enfance mouvementée. Son père, un chanteur de flamenco espagnol, était très peu présent. Elle quitte alors la Suède pour l’Islande avec sa mère et son beau-père. Cette dernière, l’actrice Nina Norén, l’aide à décrocher un petit rôle dans « Í skugga hrafnsins » alors qu’elle n’a que sept ans.

À 15 ans, Noomi retourne en Suède pour y suivre des cours de théâtre. Déterminée à entamer une carrière d’actrice, elle change de nom et prend le pseudo de Rapace, en hommage à l’oiseau de proie.

Millenium : Les hommes qui n’aimaient pas les femmes (2009)

« Millenium » est un thriller de Niels Arden Oplev. C’est l’adaptation du premier volet de la trilogie littéraire éponyme de Stieg Larsson, best-seller international. On suit Mikael Blomkvist, un journaliste économique dans le magazine Millenium. Condamné pour diffamation, il décide de prendre de la distance avec sa vie et son métier. Noomi Rapace interprète Lisbeth Salander.

L’adaptation américaine du même nom, réalisée par David Fincher deux ans plus tôt, se rapproche beaucoup de cette version suédoise. À l’origine, seul le premier volet de la trilogie devait sortir en salle. Les deux volets suivants devaient quant à eux faire l’objet de quatre téléfilms. En raison du succès de Millenium, la version suédoise et du potentiel commercial de la trilogie, la chaine de télévision publique SVT a finalement décidé de sortir les deux autres volets sur grand écran.



Lamb (2021)

Drame psychologique co-écrit et réalisé par Valdimar Jóhannsson, « Lamb » suit María (Noomi) et Ingvar qui vivent reclus avec leur troupeau de moutons dans une ferme en Islande. Un jour, ils découvrent un mystérieux nouveau-né, ils décident de le garder et de l’élever comme leur enfant.

La force et la détermination du personnage de María ont été inspirées à Valdimar par sa grand-mère, qui est récemment décédée. Il confie : « Mon grand-père et elle avaient une femme d’élevage de moutons et ont eu cinq enfants en huit ans. Sur leur ferme, le travail n’était pas divisé entre tâches féminines et tâches masculines, ils faisaient tout, ensemble – de la mécanique au ménage en passant par la cuisine. La vie à la ferme n’était pas toujours facile, mais ma grand-mère ne se laissait jamais démoraliser. Maria est également dotée de cette résilience. Elle est robuste et refuse de douter de la vie. Et même si la perte que le couple a subie leur a ôté toute passion et joie, cela les a également rapprochés. »



Millenium (2010)

La série TV « Millenium » a été créée par Niels Arden Oplev et Daniel Alfredson. Elle retrace les événements de la trilogie écrite par Stieg Larsson. Elle met en scène un reporter : Mikael Blomkvist, ainsi qu’une hackeuse de génie au passé sombre : Lisbeth Salander (Noomi Rapace). Pour chaque tome de la trilogie d’origine, il y a deux épisodes correspondants.

En France, c’est la chaine privée Canal+ qui a acquis les droits de diffusion de la très attendue série « Millenium ». La chaine suédoise Sveriges TV, la chaine norvégienne Nordiksk Film et l’allemande ZDF se sont associées pour produire la série. Soit 6 épisodes (2 par tome) de 1 h 30 chacun !



Sherlock Holmes : Jeu d’ombres (2011)

« Sherlock Holmes : Jeu d’ombres » est un film réalisé par Guy Ritchie. Inspiré des personnages créés par Arthur Conan Doyle, il fait également suite à « Sherlock Holmes », du même réalisateur, sorti en 2009. Noomi Rapace campe cette fois-ci Madame Simza Heron.

Pour promouvoir le film, le département marketing de la Warner a été très ingénieux. Après des affiches spécialement dédiées à Sherlock Holmes, au Docteur Watson, à Moriarty et à Irène Adler, ce fut au tour de Gladstone, le bulldog des deux détectives, de posséder sa propre affiche.



Seven Sisters (2017)

Film de science-fiction de Tommy Wirkola, « Seven Sisters » est présenté hors compétition sur la Piazza Grande au Festival international du film Locarno 2017. Face à la surpopulation de la Terre, les autorités décident d’instaurer la politique de l’enfant unique. Quelques années plus tard, uen femme donne naissance à des septuplées.

Noomi Rapace incarne les septuplées, toutes sous l’identité de Karen Settman. Max Botkin a eu l’idée du concept et envisageait à ce moment des frères jumeaux comme personnages principaux. Lorsque le réalisateur a pris en main le projet, il s’est dit que les remplacer par des femmes apporterait une dynamique plus intéressante au film.



Dead Man Down (2013)

Thriller réalisé par Niels Arden Oplev, « Dead Man Down » suit Béatrice (Noomi Rapace), défigurée après un accident de voiture dont elle est la seule victime. Celle-ci se liera ensuite avec Victor, l’homme de main d’un caïd new-yorkais, pour tenter d’assouvir sa vengeance.

C’est la seconde collaboration entre le cinéaste danois et Noomi, révélée au grand public dans l’adaptation originale de la saga littéraire « Millenium ». Le tournage n’a d’ailleurs duré que 43 jours, ce qui est relativement rapide pour une grosse production action de ce genre.



Conspiracy (2017)

« Conspiracy » est un thriller réalisé par Michael Apted. C’est d’ailleurs le dernier long métrage du réalisateur, mort en 2021. Il raconte l’histoire d’Alice Racine (Noomi Rapace), une ancienne interrogatrice de la CIA, traumatisée par un échec professionnel survenu deux ans plus tôt. Préférant se retirer, Racine est contactée par son ancien directeur, Bob, afin de déjouer une attaque imminente sur Londres.

Le scénariste Peter O’Brien a travaillé d’arrache-pied sur le scénario pendant presque un an. Il l’a ensuite soumis aux producteurs hollywoodiens où il a été extrêmement bien reçu. « Conspiracy » s’est même hissé, en 2008, en tête de la « Black List » qui recense les scénarios en attente de production les plus attendus de la profession.



Django (2022)

Créée par Leonardo Fasoli et Maddalena Ravagli, « Django » est une série TV inspirée du film éponyme de Sergio Corbucci, sorti en 1966. Le récit se déroule dans l’Ouest américain, durant les années 1860-1870, et on suit un homme nommé Django qui se rend à New Babylon. Noomi Rapace joue le rôle d’Elizabeth.

Le tournage débute en mai 2021 et prend place en Roumanie, notamment à Bucarest, à Racos et dans la région du Danube pendant près de six mois. C’est la plus importante série TV tournée dans le pays. Malgré cela, elle reçoit de très mauvaises critiques, dont ce lui d’un internaute qui dit : Une série d’une nullité sans nom. Un supplice à regarder ! Tout est mauvais et sonne incroyablement faux. On est bien loin du niveau de westerns telle que la série 1883 qui donne des frissons au spectateur du début à la fin. Ici, c’est bien simple, on ne ressent strictement aucune émotion tellement les personnages sont désincarnés et le scénario dénué de toute crédibilité.



Prometheus (2012)

« Prometheus » est un film de science-fiction réalisé par Ridley Scott. L’action se déroule à la fin du XXIe siècle avec l’équipage du vaisseau Prometheus. Ce dernier part sous les ordres de la société Weyland explorer le satellite naturel d’une planète lointaine. Leur objectif : obtenir des réponses aux origines de l’humanité.

Noomi campe Elizabeth Shaw, l’archéologue de l’équipage. Cette œuvre est prévue à l’origine en tant que préquelle directe d’« Alien, le huitième passager. » Son scénario définitif s’éloigne toutefois progressivement de la saga « Alien », même s’il s’en inspire énormément et se déroule dans le même univers.



Enfant 44 (2015)

Avec Daniel Espinosa à la réalisation, « Enfant 44 » est un thriller adapté du roman éponyme de Tom Rob Smith, paru en 2008. Dans les années 1950 en Union soviétique, Leo Demidov, un agent du KGB, enquête sur une affaire de meurtres en série d’enfants. Noomi Rapace interprète Raïssa Demidov, la femme de Leo.

Hasard ? Coïncidence ? Quoi qu’il en soit, Noomi Rapace et Tom Hardy se donneront la réplique deux fois consécutives au cinéma : dans « Quand vient la nuit » de Michael Roskam, et dans « Enfant 44, ici présenté ». Dans chacun des longs métrages, les comédiens tiennent les rôles principaux.



