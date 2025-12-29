Stranger Things : ce qu’il pourrait se passer dans l’épisode 8

En novembre 2025, nous avons eu droit aux 4 premiers épisodes de cette saison 5 de Stranger Things. Un volume 1 extrêmement bien accueilli par les fans après des années d’attente. Puis, ce 26 décembre, nous avons eu droit à 3 autres épisodes. Un volume 2 un peu moins bien accueilli mais qui a permis de comprendre de nombreux éléments. Puis, ce 1er janvier 2026, nous aurons le droit au dernier épisode de la saison et de la série. Mais, à quoi s’attendre pour cet épisode 8 de Stranger Things ? Voici nos théories.

ATTENTION, cet article contient des spoilers sur la saison 5 de Stranger Things (épisodes 1 à 7), ne pas lire si vous n’avez pas vu ces épisodes !

1. Qui pourrait mourir dans l’épisode 8 de la saison 5 de Stranger Things ?

Tout le monde s’attend à une hécatombe dans l’épisode 8 étant donné que personne ne principal n’est mort dans le volume 1 et 2 de la saison 5. Les Frères Duffer ont expliqué dans une interview qu’il avait préparé leur « mort la plus violente ».

Nous nous attendons donc soit à beaucoup de morts, soit à une mort très violente, comme annoncé, dans cet épisode 8. Voici cependant nos théories sur QUI va mourir dans cet épisode 8 de la saison 5 de Stranger Things :

Il est possible que Dustin ou Steve meurt, surtout après la fameuse phrase « si tu meurs, je meurs avec toi ». Mais, c’est plus probable que ce soit Dustin à notre sens car faire mourir Steve serait un peu comme un doublon à la mort d’Eddie et ça augmenterait forcément l’état dépressif de Dustin. Sauf que nous imaginons une fin globalement heureuse donc il est peut-être plus logique que ce soit Dustin. Mais, là encore, ce n’est pas la théorie la plus probable.

meurt, surtout après la fameuse phrase « si tu meurs, je meurs avec toi ». Mais, c’est plus probable que ce soit Dustin à notre sens car faire mourir Steve serait un peu comme un doublon à la mort d’Eddie et ça augmenterait forcément l’état dépressif de Dustin. Sauf que nous imaginons une fin globalement heureuse donc il est peut-être plus logique que ce soit Dustin. Mais, là encore, ce n’est pas la théorie la plus probable. Plus probablement, il y a la mort de Onze . Qu’elle meurt avec Kali, comme suggérée par cette dernière, ou parce qu’elle doit mourir pour détruire Vecna, ou encore parce que toutes les personnes qui ont du sang de Vecna doivent mourir, il est probable que Onze meurt.

. Qu’elle meurt avec Kali, comme suggérée par cette dernière, ou parce qu’elle doit mourir pour détruire Vecna, ou encore parce que toutes les personnes qui ont du sang de Vecna doivent mourir, il est probable que Onze meurt. Il est aussi très probable que Robin meurt car elle a beaucoup de temps d’écran et elle a eu plusieurs moments de complicité avec Will, créant ainsi un nouveau duo d’amitié. Il est donc possible de Robin meurt dans cet épisode 8.

Il est également possible de Will meurt, soit en se sacrifiant, soit parce que toutes les personnes liées à Vecna doivent mourir (comme Onze, Kali, et même Holly).

meurt, soit en se sacrifiant, soit parce que toutes les personnes liées à Vecna doivent mourir (comme Onze, Kali, et même Holly). Enfin, il est également probable que Nancy ou Jonathan meurt après leur rupture (même si beaucoup de fans n’ont pas vu cette scène de « non-mariage » comme une rupture). Plus précisément, nous imaginons bien Jonathan mourir et Nancy qui finit donc seule et indépendante mais qui garde la bague de Jonathan à son doigt en son souvenir.

meurt après leur rupture (même si beaucoup de fans n’ont pas vu cette scène de « non-mariage » comme une rupture). Plus précisément, nous imaginons bien Jonathan mourir et Nancy qui finit donc seule et indépendante mais qui garde la bague de Jonathan à son doigt en son souvenir. Mike , c’est probable aussi dans la mesure où il est très attaché à plusieurs personnages centraux dans cette saison : Holly, Onze, Karen, Nancy et Will.

, c’est probable aussi dans la mesure où il est très attaché à plusieurs personnages centraux dans cette saison : Holly, Onze, Karen, Nancy et Will. Et pour les autres personnages ? Hopper, c’est peu probable selon nous car il a déjà eu une fausse mort dans la fin de saison 3. Joyce, c’est possible et ça serait d’ailleurs une parfaite « mort violente » surtout si c’est devant Will. Erika et Lucas, c’est très peu probable car très peu de signes avant-coureurs, sauf si Lucas est tué devant Max. Pour Max, peu probable aussi puisqu’elle est maintenant revenue, sauf si les frères Duffer veulent vraiment nous faire souffrir (ce qui n’est pas à exclure). Murray, c’est possible car les personnages secondaires attachants ont une mauvaise manie à mourir dans cette série. Holly ou Karen, ça nous parait peu probable car Holly est très jeune et on imagine mal ce personnage mourir et Karen a déjà échappé à la mort face au démogorgon.

VOIR AUSSI : Top 10 des livres pour retrouver une ambiance Stranger Things

2. Vecna est-il vraiment le boss final ?

Beaucoup de fans pensent que Vecna n’est clairement pas le boss final de la série. Dans D&D, par exemple, Vecna n’est pas le boss, mais c’est un dragon. Et, dans ce volume 2, Vecna a un but précis : utiliser les 12 enfants, ses « vaisseaux », pour faire converger Hawkins (le monde normal) avec la dimension X (les abysses).

Pour rappel, le monde normal et la dimension X sont reliées par le monde à l’envers qui est en réalité un trou de verre. On peut peut-être imaginer que Vecna veut faire converger les deux lieux pour détruire une entité plus forte que lui, comme le flageleur mental.

Certains fans pensent effectivement que le flageleur est en fait une entité différente de Vecna qui contrôle Henri. Mais, c’est une théorie qui semble peu probable dans le sens où il ne reste plus qu’un seul épisode et que nous n’avons encore aucun indice réel de cette théorie dans le volume 1 et 2.

3. À quoi vont servir les 12 « vaisseaux » ?

D’ailleurs, nous ne savons pas encore à quoi vont vraiment servir les 12 enfants. Les 12 enfants sont-ils destinés à mourir de la main de Vecna pour créer, comme dans la saison 4, des fractures dans l’espace, ce qui permettrait de détruire le trou de verre et de rassembler Hawkins et la dimension X ?

Ou alors, pourraient-ils servir à autre chose, par exemple à créer des sortes de clones de Vecna, des sortes d’horcruxes comme dans Harry Potter, ce qui permettrait à tous les enfants d’utiliser les pouvoirs de Vecna comme le fait Will ? Ou, peut-être veut-il recréer les 12 enfants du labo d’Hawkins ? En tout cas, nous aurons le fin mot dans cet épisode 8.

4. Aurons-nous des réponses sur le passé de Henri au lycée avec Joyce, Karen, etc ?

Nous savons que Henri était à l’école avec l’oncle d’Eddie, Joyce, Hopper, Karen ou encore Ted et même la psychologue de Max. Ils sont même participé ensemble à pièce de théâtre à l’école ensemble.

Max voit ce souvenir dans l’esprit de Vecna et c’est quelque chose qui a été mis en lumière dans la pièce de théâtre canonique Stranger Things : The First Shadow.

Nous espérons avoir des réponses sur la connexion entre Henri et les parents des personnages principaux, mais aussi des réponses sur le passé d’Henri : pourquoi a-t-il peur de cette grotte ? Qu’a-t-il vu dans la mallette ? etc.

5. Doit-on s’attendre à une fin rushée ?

9 épisodes dans les saisons 2 et 4, et 8 épisodes dans les saisons 1, 3 et 5. La saison 5 de Stranger Things est la dernière de la série, sans parler des spin-offs possibles. Dans ce cadre, nous nous attendons à un dénouement total dans cet épisode 8 de la saison 5 de Stranger Things.

Mais, sur les réseaux, beaucoup de fans ont fait le parallèle avec cette saison 5 et la saison 8 de Game of Thrones, trouvant que la saison est peut-être rushée, un peu décevante et moins bien que les autres saisons précédentes.

D’ailleurs, si le volume 1 avait captivé le public, le volume 2 a eu moins de succès. Certaines personnes disent notamment que la série n’a plus vraiment son ADN, qu’il ne se passait pas grand-chose dans le volume 2 (même si bon, MAX EST DE RETOUR).

Pour certains internautes, il parait presque évident que l’intrigue n’a pas beaucoup avancé dans ce volume 2, tant qu’il parait presque impossible de faire un dénouement satisfaisant dans l’épisode 8, qui ne durera que 2h08.

Après, si l’épisode est bien écrit, il est certain que nous aurons un très bon dénouement. Et d’un autre côté, il est très fréquent qu’être déçu en regardant une dernière saison annoncée comme la dernière sur une série aussi populaire. Les fans savent déjà qu’ils vont dire au revoir à leurs personnages préférés. Une dernière saison est souvent bien moins bonne que les autres saisons à cause du fait que l’histoire va prendre fin sous peu.

VOIR AUSSI : Et si nous existions à deux endroits à la fois comme dans Stranger Things ? Une théorie un peu folle

6. Autres théories de spectateurs trouvées sur les réseaux

Voici quelques théories avancées par des fans sur les réseaux sociaux (n’hésitez pas à en rajouter si vous en avez dans les commentaires).

En fait, Will a disparu et est mort au début de la série, mais toute l’histoire de Stranger Things est en réalité un livre qu’écrit Mike pour faire le deuil de son meilleur ami. Théorie intéressante, mais tirée par les cheveux.

pour faire le deuil de son meilleur ami. Théorie intéressante, mais tirée par les cheveux. Vecna n’est pas le boss final et il s’allie à Onze, Will et aux autres pour battre le boss final. Peu probable, mais c’est une possibilité.

et il s’allie à Onze, Will et aux autres pour battre le boss final. Peu probable, mais c’est une possibilité. Pour battre Vecna dans D&D , Erika avait fait un 20. Onze (011) + Kali (008) + Will ou Vecna lui-même (001).

, Erika avait fait un 20. Onze (011) + Kali (008) + Will ou Vecna lui-même (001). Il y a plusieurs références à des films dans cette saison (Jurassic Park, Titanic) mais il y a aussi une forte référence à Alice au Pays des merveilles . Comme dans les romans de Lewis Carroll, on peut alors se demander si ce que vivent les personnages est réel ou non. Tout au long des livres sur Alice, nous ne savons pas si la petite fille vit réellement ces choses ou imagine ces histoires. Certains fans ont alors émis l’hypothèse que les personnages de Stranger Things n’avaient jamais vécu ces événements et avaient tout imaginés, peut-être internés en asile.

. Comme dans les romans de Lewis Carroll, on peut alors se demander si ce que vivent les personnages est réel ou non. Tout au long des livres sur Alice, nous ne savons pas si la petite fille vit réellement ces choses ou imagine ces histoires. Certains fans ont alors émis l’hypothèse que les personnages de Stranger Things n’avaient jamais vécu ces événements et avaient tout imaginés, peut-être en asile. Fins possibles : Vecna réussit son plan et c’est la porte ouverte à des spin-offs directement liés. Ou alors, Vecna ne réussit pas, mais le groupe subit de lourdes pertes et finalement ils partent tous chacun de leur côté ou œuvrent à reconstruire Hawkins.

Alors, que pensez-vous de ces théories ? De toute façon, nous en aurons le cœur net dès ce 1er janvier 2026, à la sortie de l’épisode 8 de Stranger Things sur Netflix. N’hésitez pas à donner vos théories en commentaires !

Notez cet article