Y aura-t-il une saison 6 pour Stranger Things ?

Vous êtes fan de Stranger Things et vous vous demandez s’il y aura une saison 6 ? Alors que la saison 5 arrive bientôt sur Netflix, beaucoup de fans se demandent si les aventures de Elf et des autres sera terminée après ce volet. Voyons cela ensemble.

La saison 5 arrive à grands pas : dates et ce que nous savons

Le saviez-vous ? La première saison de Stranger Things est sortie en 2016 sur Netflix. Cela fait donc presque 10 ans que Onze, Mike, Hopper ou encore Joyce rythment nos vies. Les premières saisons ont tellement bien pris auprès du public que les frères Duffer ont décidé de prolonger le plaisir avec la saison 4 puis la saison 5.

La saison 4 a eu droit a un très beau budget, ce qui a permis de donner vie au plus bel épisode de la série, l’épisode 4 où Max court dans le monde à l’envers pour échapper à Vecna. Mais, à la fin de la saison 4, l’histoire n’était pas finie. Vecna a réussi à fuir, Hawkins est maintenant entremêlée au monde à l’envers tandis que Mike ressent encore la présence malsaine d’Henri / numéro 1.

Joyce a bien eu raison d’utiliser ses lumières en guirlande et d’enquêter sur ses aimants, mais maintenant, toute la ville devrait être impactée par le monde l’envers. Même la mère de Nancy et de Mike devrait avoir un rôle plus important dans cette obscurité grandissante, comme le montre le trailer de la saison 5.

Une saison 5 qui sortira donc 3 ans après la saison 4 (2022) avec des épisodes qui font la taille de films. La saison 5 sortira en plusieurs temps : le 27 novembre pour les quatre premiers épisodes, le 26 décembre pour les trois suivants et le 1er janvier 2026 pour le dernier épisode. Un dernier épisode qui s’annonce… explosif (au nouvel an en plus).

Stranger Things : peut-on s’attendre à une saison 6 ?

Mais, retrouverez-vous Milly Bobby Brown pour une saison 6 ? Sachez déjà que c’est très peu probable. Déjà, à l’annonce de la saison 5, il avait été dit que cette saison 5 serait la dernière et donc le final de la série Stranger Things.

Qui plus est récemment, les créateurs, les frères Duffer, a décidé de quitter Netflix après cette saison 5 pour rejoindre Paramont. Et, à priori, la série va se terminer sur cette saison 5, certainement avec une fin de Vecna, l’instigateur de tous les malheurs de nos héros.

Donc, pour l’instant, tout porte à croire qu’il n’y aura pas de saison 6 pour Stranger Things. Par contre, il est très possible que nous voyons naître des séries dérivées, des films dérivés et des spin-off. En effet, d’après plusieurs médias, il semble qu’un spin-off soit déjà en construction. Cependant, nous n’avons pas vraiment d’information sur le sujet et rien n’est vraiment officiel.

De quoi va parler de Spin-off de Stranger Things ?

« Même si elle n’est pas encore officiellement commandée, cette série dérivée nourrit beaucoup d’espoir, même du côté du casting de Stranger Things. C’est le cas de Finn Wolfhard, l’interprète de Mike, qui a partagé quelques informations lors d’une interview pour Variety. Ce dernier a établi des parallèles entre ce projet de spin-off et Twin Peaks, la grande série culte du regretté David Lynch », lit-on ici.

Le spin-off devrait être une série, « une sorte d’anthologie, avec des tons différents, mais un univers similaire, voire identique », selon l’acteur. « L’action se déroule dans des lieux différents et que tout est lié par la mythologie du Monde à l’Envers« , a-t-il ajouté, comme nous le lisons ici.

« Je pense que la meilleure façon de procéder, celle que j’envisagerais, serait de s’intéresser aux laboratoires du monde entier. Il y en a un à Hawkins et il y en a un en Russie. Où pourraient-ils être ailleurs ? », a aussi déclaré l’acteur, spéculant sur ce spin-off.

« Personne, ni Netflix, ni les producteurs, ni les réalisateurs, ni les acteurs, personne d’autre n’a compris ce qu’était le spin-off. Finn, lui, a trouvé. Ce qui est assez remarquable. On est un peu connectés spirituellement avec ce gamin », aurait déclaré de son côté Ross Duffer.

« Suite à l’annonce des dates de sortie de la saison 4, les Frères Duffer ont déclaré que l’univers de Stranger Things se développerait avec des spin-offs », lit-on également sur le Fandom. « Ils ont également déclaré que Netflix et toutes les personnes impliquées seraient surpris lorsque le concept leur serait dévoilé », peut-on aussi apprendre.

