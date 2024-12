Imaginez ceci : vous êtes confortablement installé, une tasse de thé à la main, et dans un autre coin de l’univers, ou même d’un autre univers, une version de vous fait exactement l’inverse. Et si cette idée un peu folle n’était pas si éloignée de la réalité ? Bienvenue dans le monde fascinant de la physique quantique et des multivers, un terrain fertile pour explorer ce que signifie réellement « exister ».

La théorisation du chat de Schrödinger

Tout commence avec un des concepts les plus énigmatiques de la physique : la superposition quantique. Selon cette théorie, à l’échelle des particules, un objet peut se trouver dans plusieurs états à la fois, jusqu’à ce qu’une observation le « force » à se fixer dans une seule réalité.

Le fameux chat de Schrödinger illustre cela : un chat, enfermé dans une boîte, est à la fois vivant et mort tant que personne n’ouvre la boîte. Oui, c’est absurde, mais c’est aussi physique.

Si les particules peuvent être « à deux endroits à la fois », pourquoi pas nous ? Après tout, nous sommes faits d’atomes, eux-mêmes régis par ces lois bizarres.

Les multivers : mille réalités, mille versions de vous ?

L’idée des multivers, souvent explorée dans la science-fiction (par exemple dans les livres de l’Univers Karana), propose que notre univers n’est qu’un parmi une infinité d’autres.

Chaque décision que vous prenez, ou ne prenez pas, pourrait créer une nouvelle version de la réalité. Dans l’un de ces univers, vous êtes peut-être astronaute, dans un autre, boulanger.

Des médecins comme Hugh Everett ont proposé la théorie des mondes multiples pour expliquer ces possibilités. Selon cette hypothèse, chaque événement quantique crée un nouveau « monde ». Ainsi, votre double astronaute existe peut-être vraiment, mais dans une autre dimension.

D’un autre côté, il y a d’autres théories sur les multivers, nous n’allons pas tous les citer. Mais, certains théoriciens pensent qu’il serait possible d’évoluer dans deux « plans » différents, avec leur temporalité et leurs trois dimensions chacun.

Par exemple, cela pourrait expliquer quelques phénomènes, comme quand on croit voir des fantômes. Ce pourrait être en fait seulement des humains sur un autre « plan ».

Cela rejoint beaucoup la fiction qu’est Stranger Things, avec cette fine porte entre Hawkins et le Monde à l’Envers. Mais, pour le moment, c’est une hypothèse.

Les expériences concrètes pour cette théorie

Des expériences comme celle des fentes de Young montrent à quel point la réalité peut être étrange. Une particule de lumière, appelée photon, peut passer par deux fentes en même temps, comme si elle existait simultanément à deux endroits.

Si cela est vrai pour des particules, qu’en est-il de nous ? Certes, personne n’a encore trouvé de double de lui-même dans un univers parallèle… mais l’idée titille l’imagination.

Attention cependant, tout cela reste hautement spéculatif. Les multivers sont séduisants mais non prouvés. Certains médecins, comme Carlo Rovelli, préfèrent une approche plus sobre : la réalité n’est peut-être pas aussi « éclatée » qu’on le pense. Mais cela n’empêche pas la science de rêver.

Pourquoi cette théorie nous fascine ?

Se demander si nous existons ailleurs, sous une autre forme, touche à des questions profondes : qui sommes-nous ? Sommes-nous uniques ? Cela ébranle nos certitudes, tout en offrant un vertige existentiel. Et avouez-le, c’est un terrain parfait pour la fiction.

Même si l’idée reste spéculative, elle invite à réfléchir : et si, dans une autre réalité, nous avions fait d’autres choix, suivi d’autres chemins ? Peut-être que la meilleure version de nous-mêmes existe déjà, là-bas, à deux endroits à la fois. Ou peut-être que le plus important est de vivre pleinement ici et maintenant.

