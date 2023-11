Test de personnalité : quel siège choisissez-vous dans la voiture ?

L’autre jour, vous aviez bien aimé le test du cavalier. Nous sommes maintenant de retour avec un autre petit test de personnalité : celui des places de voiture. Dites-nous sur quel siège dans la voiture vous préférez vous assoir et nous vous en dirons davantage sur votre personnalité profonde.

Test de personnalité : où vous asseyez-vous dans la voiture ?

Les tests de choix sont idéaux pour en apprendre plus sur une personne. En psychologie, ce genre de test est souvent utilisé. Le but est simple. Nous vous présentons plusieurs images ou plusieurs cas de figure et vous devez faire un choix : l’image ou le cas de figure qui vous plaît le plus.

Dans l’image ci-dessous, c’est le même principe. Vous pouvez voir une voiture avec 5 places assises disponibles. La place du conducteur, celle du copilote, et trois places sur la banquette arrière, à gauche, au milieu et à droite.

Le but est de choisir quelle place vous préférez dans la voiture, quelle est celle que vous prenez le plus régulièrement ou que vous aimeriez prendre le plus souvent. Selon votre réponse, cela déterminera un trait de personnalité.

Notez que vous pouvez choisir plusieurs places, mais gardez une hiérarchie. Par exemple, vous préférez la place 4 en premier, ensuite la place 1… Puis lisez les descriptions dans le sens de la hiérarchie !

Vous choisissez la place 1, celle du conducteur

Si vous choisissez la première place, soit celle du conducteur, cela voudrait dire que vous êtes une personne qui a un leadership naturel.

Autrement dit, vous êtes un meneur, mais vous êtes aussi très indépendant, vous avez du mal à déléguer, à faire confiance en autrui. Un peu têtu et déterminé, vous êtes aussi doté d’un courage à toute épreuve.

Vous choisissez la place 2, celle du copilote

Si vous avez choisi la seconde place, cela voudrait dire que vous êtes une personne très sensible, qui a une sensibilité particulière au monde.

Généreux, ouvert d’esprit, vous êtes un ami en or car vous êtes très à l’écoute et vos proches vous demandent souvent des conseils. Vous savez prendre du recul, mais aussi transposer les émotions des autres à vos expériences.

Vous choisissez la place 3, sur la banquette arrière à gauche

Si vous choisissez la place 3, vous aimez regarder par la vitre de la voiture, vous êtes une personne rêveuse, un peu utopiste, vous voyez toujours le bon en chacun et vous avez du mal à dire non.

Vous êtes aussi créatif dans l’âme, votre imagination est débordante et vous avez clairement une âme d’artiste, d’architecte, de créateur, de visionnaire.

Vous choisissez la place 4, sur la banquette arrière au milieu

Vous avez choisi la place du milieu ? Cela signifie que vous êtes une personne qui ne passe jamais inaperçu.

Atypique, on vous remarque dès qu’on est en votre compagnie. Vous ne pouvez pas passer inaperçu. Vous marquez les esprits par votre détermination, votre bienveillance, vos convictions et vos goûts, mais surtout votre sens de l’humour.

Vous choisissez la place 5, sur la banquette arrière à droite

Si vous avez choisi la cinquième place, cela voudrait dire que vous êtes une personne qui est très intelligente. Vous aimez observer le monde et vous êtes très analytique.

Logique et attentif à vos proches, vous savez réfléchir vite et prendre des décisions rapidement dans votre vie.

Vous avez aimé ce petit test ?