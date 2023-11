Test de personnalité : dans quel sens va le cavalier ?

L’autre jour, vous aviez bien aimé ce petit test de personnalité avec les animaux. Nous sommes donc de retour avec un autre test psychologique, le test du cavalier. Ce dernier avance-t-il de face ou bien de dos ?

Test de personnalité : le cavalier avance-t-il de face ou de dos ?

Dans le merveilleux domaine de la psychologie, les tests avec des illusions d’optique seraient particulièrement efficaces pour mettre le doigt sur la personnalité profonde des patients. Pourquoi ? Parce qu’une illusion d’optique a plusieurs sens, on peut voir quelque chose de différent par rapport à son voisin.

Et la chose que vous voyez en premier est ce que votre cerveau a donc décrypter tout de suite, avant de voir les autres éléments cachés. Votre cerveau s’est servi de vos expériences passées, tout ce qui fait que vous êtes vous, pour donner un sens à une image complexe.

Et c’est pour cela que les illusions d’optique sont utilisées, pour faire appel à l’instinct de votre cerveau, et faire ressortir votre personnalité parfois inconsciente et cachée sous vos expériences et vos traumatismes.

L’humain est complexe en matière de psychologie, il faut donc aussi comprendre que ce n’est pas une science exacte. Généralement, les interprétations des illusions représentent la majorité, mais certaines personnes peuvent tout à fait ne pas se retrouver dans ces interprétations.

En tout cas, êtes-vous d’accord pour un petit test de personnalité avec une illusion ? Si c’est le cas, regardez l’image ci-dessous. Dites-nous, sans réfléchir : le cavalier va dans quel sens ? Va-t-il vers vous ou vers l’horizon ?

Vous voyez le cavalier de face, avançant vers vous

Sachez dans un premier temps que la majorité des gens répondent cette réponse : le cavalier qui avance vers vous. Si c’est le cas, vous êtes une personne rêveuse. Cela signifie que vous êtes un peu utopiste, créative dans l’âme, mais surtout vous êtes généreuse et vous voulez toujours voir les bons côtés des choses.

Optimiste, vous voulez voir le meilleur en chacun et vous feriez d’ailleurs tout pour rendre heureux vos proches. Une difficulté ? Même si elle est insurmontable, vous avez le courage de l’affronter, de vous adapter.

Vous voyez le cavalier de dos, avançant vers l’horizon

Vous faites partie de la minorité. Une plus petite proportion des gens répondent que le cavalier va vers l’horizon. Si c’est votre cas, cela veut dire que vous êtes une personne très intelligente, mais aussi très terre-à-terre. Cela signifie aussi que vous êtes davantage pessimiste, fataliste, mais réaliste et doté d’une grande sensibilité.

Très analytique et observatrice, vous êtes une personne logique, qui réfléchit vite et qui sait prendre du recul sur toutes les situations. Vous anticipez aussi beaucoup, ce qui fait de vous une personne à la fois franche et stratégique.

Alors, vous avez aimé ce petit test de personnalité ? Si c’est le cas, vous aimerez peut-être ce jeu d’observation où il faut trouver 16 animaux cachés dans une image.