Test : la forme de votre index révèle votre personnalité

L’autre jour, vous aviez bien aimé ce petit test de personnalité avec des animaux. Nous sommes donc de retour avec autre test de personnalité, celui de l’index. En effet, si vous ne le savez pas, la forme de vos doigts peut en dire davantage sur vous-même. Découvrez donc ce que votre index dit de vous.

La forme de votre index en dit davantage sur votre personnalité, faites le test !

Vous ne le savez peut-être pas, mais la forme de vos doigts peut en dire davantage sur vous. Pourquoi ? C’est un peu la même logique que pour les visages des gens ou leurs prénoms.

N’avez-vous jamais remarqué que les personnes qui se ressemblent physiquement ou qui ont le même prénom ont plus de chance de partager les mêmes traits de personnalité ? Pour les doigts, c’est le même principe.

Ce n’est pas une science exacte, mais des probabilités. Les personnes qui partagent une même forme de doigt ont plus de chance de partager aussi des traits de personnalité similaires.

Pourquoi l’index ? En réalité, vous pouvez faire le test avec tous les doigts, cela fonctionne aussi. Toutefois, on dit que l’index est le doigt dont la forme est la plus visuelle, la plus exacerbée.

Il serait donc plus facile de voir la réelle forme de ses doigts sur l’index plutôt que sur le majeur ou encore l’auriculaire.

Ainsi, si vous avez envie de faire le test, regardez votre index (peu importe la main) et comparez-le avec les trois images ci-dessous. Votre doigt est-il davantage comme le A, le B ou le C ?

Mon doigt est plutôt doigt comme l’index A

Si votre index est davantage comme le A, c’est-dire-dire qu’il est plutôt droit, cela voudrait dire que vous êtes une personne franche, sincère, mais aussi généreuse.

L’index A est lié à l’idée de vérité et d’authenticité. Vous détestez au plus haut point le mensonge et vous préférez dire une vérité qui blesse plutôt que de cacher la réalité, surtout si cette vérité peut aider l’autre.

Car oui, vous êtes une personne profondément généreuse, qui donne plus qu’elle ne reçoit, avec humilité. Vous avez d’ailleurs tendance à vous oublier pour rendre heureux les autres.

Une personnalité qui cache justement une grande force, vous faites partie des personnes les plus courageuses. Sensible, vous savez passer outre et aller de l’avant, quitte à chuter. Et pour cela, il faut un grand courage.

Astrologie : Statistiquement, il y a davantage de capricornes, de vierges, de taureaux et de béliers qui ont des doigts droits.

Mon doigt est plutôt pointu comme l’index B

Si votre doigt est davantage pointu, c’est-à-dire qu’il est beaucoup plus fin vers le haut comme l’index B, cela voudrait dire que vous êtes une personne davantage passionnée, créative, visionnaire.

Très intelligente et sensible, vous êtes une personne qui vit les choses à fond. Quand un sujet vous intéresse, vous vous renseignez à fond, quand vous aimez, vous le faites sans condition et lorsque vous n’aimez pas, vous ne mâchez pas vos mots.

Expressif de visage, mais aussi avec les mains, vous avez ce qu’on appelle des doigts de pianiste, toujours prêts à agir et à parcourir le clavier. Vous, vous voulez parcourir le monde, découvrir, assouvir votre curiosité et vivre les choses de manière intense.

Astrologie : Statistiquement, il y a davantage de sagittaires, de scorpions, de Gémeaux, de cancers et de poissons qui ont les doigts pointus.

Mon doigt est plutôt jointé comme l’index C

Si votre index a une forme atypique, jointée, en forme d’articulation comme le C, cela voudrait dire que vous êtes une personne calme, réaliste, indépendante et très analytique.

Il semble que vous ayez un esprit logique très affuté et une intelligence hors norme. Vous réfléchissez vite et vous avez une capacité d’observation et d’adaptation aux situations très rapide.

Des traits de personnalité qui sont communs aux plus intelligents et aux personnes qualifiées de leaders.

Astrologie : Statistiquement, il y a davantage de verseaux, de lions et balances de qui ont les doigts jointés.

