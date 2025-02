10 livres qui vous aideront à sortir de l’anxiété

Parfois, les livres peuvent réellement avoir un fort impact sur notre santé mentale. Étant anxieuse de nature, j’ai découvert de nombreux ouvrages qui m’ont aidé à aller mieux, à relativiser et sortir peu à peur de l’anxiété chronique et du syndrome post-traumatique. Je vous partage donc aujourd’hui mes trouvailles.

1. La théorie du bourgeon

Parmi les livres qui peuvent vous aider pour vaincre le stress et l’anxiété, il y a cet ouvrage qui parle notamment de comment relativiser face à certaines situations. Résumé officiel : « Le découragement est le problème majeur de notre temps. Là où nous pourrions avancer, nous baissons les bras. Là où nous pourrions être victorieux, nous partons perdants.

On nous a fait croire que nous devions être dans le contrôle permanent, dans l’efficacité absolue. Mais la vie ne se contrôle pas, elle ne se gère pas. Comment inverser le mouvement ? Comment retrouver l’élan pour sortir de la paralysie qui nous guette, pour rejoindre enfin le monde et essayer de le réparer ?

Se fondant sur les enseignements de philosophes qui, comme Nietzsche, Bergson ou Hannah Arendt, ont affronté ce péril majeur avec lucidité, Fabrice Midal nous amène à reprendre confiance en nous et en l’humanité.

Avec La théorie du bourgeon, il nous apprend à cultiver la vie dans son surgissement, ce bourgeon qui réside en nous et qui ne demande qu’à croître pour donner des fleurs, pour donner des fruits. C’est ce remède anti-découragement que je vous invite à découvrir. »

2. Le Code : Les outils essentiels pour vivre libre et serein

Ce livre écrit par le youtubeur Cyrus North parle également de comment relativiser dans la vie pour être plus heureux. Il se fonde surtout sur les principes de stoïcisme, très intéressants pour vaincre les angoisses chroniques. Résumé officiel : « Comment accepter les événements de la vie avec sérénité ? Comment éviter de s’inquiéter des choses qui sont hors de notre contrôle ? Comment atteindre une vie heureuse, juste et bonne ?

Pour répondre à ces questions, Cyrus North s’appuie sur une philosophie millénaire, le stoïcisme, et sur les découvertes les plus récentes sur le fonctionnement de nos émotions.

Avec un ton plein d’humour, il nous propose son code pour faire le tri dans notre vie, réorganiser nos priorités et être tout simplement plus heureux. Oui, rien que ça !

Riche d’expériences scientifiques, de situations réelles ou encore d’anecdotes personnelles, ce livre sera pour vous un guide vers la sérénité dans ce monde qui va à 100 à l’heure. »

3. Guérir le stress, l’anxiété, la dépression sans médicaments, ni psychanalyse

Très bon livre pour comprendre les mécanismes de l’anxiété et de la dépression et comme y faire face. Ce livre peut surtout vous aider à y voir plus clair sur ces sujets et sur votre état.

Résumé officiel : « David Servan-Schreiber nous convie à la découverte d’une nouvelle médecine sans médicaments ni psychanalyse. Une approche thérapeutique révolutionnaire et accessible à tous pour trouver l’harmonie et l’équilibre intérieur en nous mettant à l’écoute de nos émotions.

Il nous présente sept méthodes originales pour devenir pleinement nous-mêmes et vivre mieux, tout simplement. Médecin et chercheur en neurosciences cognitives, il a concilié pratique clinique et recherche, notamment sur la neurobiologie des émotions. Il a contribué à fonder puis à diriger le centre de médecine complémentaire de l’université de Pittsburgh. »

4. Le corps n’oublie rien

C’est un vrai best-seller dans le genre. Ce livre explique à la fois les mécanismes et les portes de sortie du stress post-traumatique mais de l’anxiété en général. C’est une vraie référence en la matière et vous devez absolument le lire.

Résumé officiel : « Ce livre de référence présente pour la première fois, de façon scientifique, les conséquences des traumatismes. Vous comprendrez enfin ce qui se passe dans le cerveau de quiconque subit des violences et pourquoi il est si difficile de les surmonter.

Vous saurez ce qu’est ce fameux Stress Post Traumatique et quelles techniques simples, efficaces et scientifiquement prouvées, peuvent aider les victimes à guérir. »

5. Les cinq blessures qui empêchent d’être soi-même

Comme le livre précédent, c’est une référence dans le milieu. Ce livre permet surtout de vous aider à reprendre confiance en vous et à comprendre ce qui provoque votre anxiété. Résumé officiel : « Le rejet, l’abandon, l’humiliation, la trahison et l’injustice : cinq blessures fondamentales à l’origine de nos maux, qu’ils soient physiques, émotionnels ou mentaux.

Lise Bourbeau, grâce à une description très détaillée de ces blessures, nous mène vers la voie de la guérison. Car de la compréhension de ces mécanismes dépend le véritable épanouissement, celui qui nous conduit à être enfin nous-même. Un guide simple et pratique pour transformer tous nos petits problèmes quotidiens en tremplin pour grandir. »

6. Cessez d’être gentil, soyez vrai

Très drôle et très vrai, ce livre nous apprend que nous avons le droit d’être nous-même. Il s’axe surtout sur la communication non-violente, un pilier pour se sentir mieux dans sa vie avec les autres. Résumé officiel : « Nous avons pris l’habitude de dissimuler ce qui se passe en nous afin d’acheter la reconnaissance, l’intégration ou un confort apparent plutôt que de nous exprimer tels que nous sommes.

Nous avons appris à nous couper de nous-même pour être avec les autres. La violence au quotidien s’enclenche par cette coupure : la non-écoute de soi mène tôt ou tard au non-respect de l’autre.

Cessez d’être gentil, soyez vrai ! est un seau d’eau lancé pour nous réveiller de notre inconscience. Il y a urgence à être d’avantage conscients de notre manière de penser et d’agir. Le message de Cessez d’être gentil, soyez vrai ! est plus actuel que jamais.

Pour rendre son propos encore plus accessible, l’auteur a choisi de revoir son texte et de l’agrémenter d’illustrations humoristiques. Condensée, simplifiée et plus légère, cette nouvelle édition constitue le premier pas capital pour quiconque cherche à se libérer de ses habitudes néfastes et à s’ouvrir aux concepts de la communication non-violente. »

7. Faire face aux paniques : Comment vaincre les crises et l’agoraphobie

Très bon livre scientifique et théorique sur les crises de panique, l’angoisse et l’agoraphobie. Résumé officiel : « Véritable guide pratique avec de nombreux exemples, des exercices et des résumés, cet ouvrage propose des solutions pour vaincre les crises de paniques et l’agoraphobie grâce aux thérapies comportementales et cognitives.

Nous sommes tous les jours confrontés à des situations qui peuvent provoquer en nous de l’anxiété ou de l’angoisse. La plupart du temps, nous parvenons à gérer ces émotions et à éviter les crises. Mais, dans certains cas, nous nous sentons débordés par cette angoisse : c’est l’enchaînement incontrôlable qui mène des crises d’angoisse (les paniques) à leur hantise (le trouble panique) et à la peur d’affronter certains lieux et certaines situations (l’agoraphobie). Incapables de mener une vie normale, nous sombrons alors dans la dépression.

Cet ouvrage propose des solutions fondées sur des thérapies comportementales et cognitives qui ont fait la preuve de leur efficacité. Conçu comme un manuel de traitement avec de nombreux exemples, des exercices et des résumés, sa lecture ne nécessite aucune connaissance médicale ou scientifique. »

8. La Peur d’avoir peur

Ce livre parle également de l’agoraphobie et de la panique, néanmoins il peut s’adresser aux anxiétés plus légères. Résumé officiel : « Les personnes atteintes de trouble panique et d’agoraphobie craignent d’être submergées par l’émotion et les sensations de peur, redoutant même d’en mourir ou d’en garder de graves séquelles.

Elles perdent alors une part de leur autonomie en évitant des situations et des endroits qu’elles ont associés au danger perçu. Inquiètes, elles se demandent où trouver le soutien nécessaire pour s’en sortir.

Cet ouvrage décrit ce que ces personnes peuvent ressentir et explique clairement pourquoi ce qu’elles vivent n’est pas dangereux. Il fournit des informations détaillées et des méthodes thérapeutiques éprouvées ou issues des plus récentes études dans le domaine. Accessible à tous, guide pratique d’auto-traitement qui permet de vaincre sa peur et son anxiété efficacement, ce livre est également un outil de référence pour les professionnels de la santé mentale. »

9. Prendre soin de l’enfant intérieur

Certaines théories disent que la partie de nous qui est traumatisée est restée bloquée à l’époque du traumatisme, par exemple à l’enfance. C’est sur cette théorie que s’appuie ce livre. Résumé officiel : « Vous avez l’impression de ne pas avoir suffisamment confiance en vous ? De manquer parfois de recul face aux épreuves du quotidien ? Et si certaines de vos blessures d’enfant vous empêchaient de vous construire sereinement ?

Thich Nhat Hanh nous aide grâce à des exercices de respiration, de concentration et de méditation à apaiser la colère, la peur, la tristesse qui hantent encore nos vies d’adulte, et à les transformer en une force de réconciliation et de compassion. »

10. Les carnets de notes pour l’anxiété

Pour finir, il est important de suivre vos avancées dans votre guérison. Pour cela, plusieurs carnets, alliant l’aspect « carnet de notes » et conseils, peuvent vous aider. Voici quelques exemples :

