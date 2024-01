Sortie littéraire : Top 10 des livres découvertes du mois

Vous cherchez un bon livre à dévorer ? Nous avons justement compilé plusieurs ouvrages qui ont attiré notre attention, tous sortis récemment en français. Voici donc notre sélection de livres découvertes du mois, pour le plus grand plaisir des lecteurs.

L’Oracle des contrats d’âmes

Vous aimez les ouvrages ésotériques et mystiques ? Nous avons justement trouvé cette petite pépite de cartomancie, très appréciée par les lecteurs d’après les avis très positifs sur Amazon.

Voici le résumé officiel du livre : « Âme soeur, moitié d’âme ou relation éphémère ? Chaque lien qui se tisse entre deux êtres implique des dettes karmiques à honorer et des crédits à libérer. Cet oracle vous aidera à déchiffrer ces pactes mystiques, à démêler l’écheveau de vos relations et vous éclairera sur :

vos énergies et celles de votre partenaire (amoureux, ex, crush…) ; vos blocages respectifs dans la relation ; les contrats d’âmes hérités de vos vies antérieures ; les actions à mettre en place pour évoluer ensemble sur les plans physique, émotionnel et énergétique.

Libérez-vous des schémas répétitifs pour transcender vos relations karmiques ! Ce coffret contient un livre en couleurs de 160 pages, 48 cartes superbement illustrées et un sac en velours pour les ranger ».

L’Été d’avant de Lisa Gardner

Parmi les romans qui nous ont marqué ce dernier mois, il y a cet ouvrage de Lisa Gardner. Publié ce début janvier 2024 en français, le livre a déjà suscité l’intérêt de nombreux lecteurs et c’est un franc succès. Un thriller psychologique qui devrait plaire à plus d’un.

Résumé officiel du livre : « « Je m’appelle Frankie Elkin et je me suis donné pour mission de retrouver des personnes disparues – en particulier quand elles appartiennent à des minorités. Quand la police a baissé les bras, que les médias ne s’y sont pas intéressés, que tout le monde a oublié, c’est là que j’interviens. »

Frankie, la quarantaine, ancienne alcoolique, est un loup solitaire. Lorsqu’elle apprend qu’une adolescente haïtienne a disparu de Mattapan, quartier chaud de Boston, elle se jure de tout mettre en oeuvre pour la retrouver, quitte à risquer sa peau.

Avec 2 millions de livres vendus en France et plus de 25 millions dans le monde, Lisa Gardner domine la scène du suspense. L’été d’avant marque le début d’une nouvelle série culte« .

L’Araignée de Lars Kepler

Nous adorons Lars Kepler. Le duo d’écrivains suédois Alexandra Coelho Ahndoril et Alexander Ahndoril sont de retour avec un nouvel ouvrage policier, un roman noir qui vaut le détour. Toujours chez Acte Sud, la version française du livre est une vraie pépite littéraire, qui tient en haleine du début à la fin.

Résumé officiel du livre : « Dans ce nouvel opus, l’inspecteur Joona Linna doit faire face à un tueur en série au mode opératoire terrifiant : une figurine en étain est envoyée à l’enquêtrice Saga Bauer avant chaque disparition et enveloppée dans des indices permettant de déterminer le lieu du crime.

Neuf victimes sont annoncées, chacune faisant partie de l’entourage de Saga. Cette dernière et Joona vont devoir décrypter les énigmes dans une course contre-la-montre effrénée et tenter de démêler la toile machiavélique et ingénieusement tissée dans laquelle ils semblent tous deux emprisonnés. D’autant que Joona est la neuvième cible… »

Baby clash, devenir parents sans s’étriper

Vous allez devenir parent ou vous êtes un jeune papa ou une jeune maman ? Ce livre de psychologie, avec une pointe humoristique, est fait pour vous.

Résumé officiel de l’ouvrage : « « On peut s’aimer très fort, se respecter par-delà les montagnes, l’arrivée d’un enfant est un chamboulement tel que la branche est susceptible de craquer. Il ne faut pas en avoir honte ni imaginer qu’on a foiré nos plantations. On est simplement comme tout le monde : l’enfant est là, ce n’est pas toujours simple, et notre couple se démerde comme il peut. »

La transformation du couple amoureux en couple parental ne va pas toujours de soi. On a beau savoir que la période sera chahutée, fatigante et source de difficultés, on préfère éviter le sujet, et croire que les ajustements se feront tous seuls… Malheureusement, ce n’est pas toujours le cas.

La bonne nouvelle, c’est qu’il n’y a rien à craindre ! Le clash survient généralement pour de très bonnes raisons, et peut s’avérer libérateur. Il est l’occasion pour le couple de mieux se connaître et de se renforcer, ou de se quitter pour s’épanouir séparément.

En s’appuyant sur les histoires de ses patients, Anna Roy propose des conseils concrets pour éviter le baby clash, le gérer dès les premiers signes de tension, ou encore le surmonter en cas de crise. Alors, qui a peur du baby clash ? Franchement, pas grand monde, vous allez voir. »

Fille Silencieuse de Blake Pierce

Parmi les meilleurs livres découvertes du mois, il y a ce roman signé Black Pierce. Un très bon livre qui a déjà eu un franc succès sur la toile. Un thriller plein de mystères qui plaira aux plus aventureux d’entre vous.

Résumé officiel du livre : « Suite à une blessure qui a mis fin à sa carrière, Sheila Stone, ancienne kickboxeuse olympique, est contrainte de retourner dans sa petite ville natale. Là, sa sœur aînée, shérif local, lui propose une place dans la police.

Sheila, confrontée à ses démons intérieurs, doit puiser dans ses compétences de combattante lorsqu’un tueur en série cruel fait surface, la confrontant à un adversaire comme elle n’en a jamais croisé… »

Drewid : À l’aube des brumes de Laurence Chevallier

Autre découverte du mois : le quatrième volet de cette série signée Laurence Chevallier. Nous vous conseillons évidemment de lire les premiers tomes avant de dévorer ce dernier en date. Une série littéraire entre fantasy et science-fiction, destinée aux adultes seulement. La série s’appelle Drewid, nous vous la conseillons fortement.

Résumé de la série : « Dans un royaume dissimulé aux yeux des Hommes, une princesse est mariée de force à un seigneur qui n’a que du mépris pour elle. Leur union fera basculer un empire… »

L’héritage du duc : La dernière héritière de Madeline Hunter

Formidable découverte pour ce mois-ci avec une série de romans romantiques. La série L’héritage du duc présente son troisième tome, La dernière héritière. Bien sûr, il vaut mieux lire les deux premiers tomes avant de lire le troisième livre.

Voici le résumé officiel de la série : « Le duc de Hollinburgh a trouvé la mort en chutant du toit de son manoir. L’aurait-on poussé ? Son neveu Chase est dubitatif, d’autant que le duc a légué une fortune à une illustre inconnue.

Cette Minerva Hepplewhite est décidément louche. Elle utilise un nom d’emprunt et se fait passer pour célibataire alors qu’elle est veuve.

En prime, elle est soupçonnée d’avoir assassiné son défunt mari ! Aurait-elle récidivé avec Hollinburgh ? Bien décidé à la démasquer, Chase va vite découvrir que le principal obstacle à son enquête est la passion dévorante que la belle intrigante lui inspire… »

Intacte de Gaïa Alexia

Sorti à Noël, ce livre est un thriller coup de cœur pour nous. Si vous aimez le mystère et les récits intenses, vous aimerez peut-être Intacte. Immersif, ce roman de Gaïa Alexia est une révélation qui a déjà séduit plusieurs lecteurs.

Résumé officiel du livre : « Le fugitif le plus recherché du pays trouve refuge chez elle. Il est 5 h 30 ce matin-là lorsque Emma pénètre dans sa bergerie. Ses bêtes sont affolées, et pour cause, un intrus est entré pendant la nuit. La jeune femme ne le sait pas encore, mais elle se trouve face à l’homme qui vient d’assassiner le Premier ministre.

Après trois semaines de cavale dans cette ferme isolée, elle raconte au commissaire qui l’interroge, comment et pourquoi elle est persuadée d’avoir abrité un innocent. Mais à se replonger dans ses souvenirs, ne risque-t-elle pas de se confronter à ses propres limites ? »

Bitcoin tout simplement

Parmi les livres découvertes qui peuvent vous intéresser si vous aimez le business, la finance, mais que vous voulez aussi mieux comprendre la cryptomonnaie, et plus précisément le Bitcoin, il y a cet ouvrage.

Il s’agit d’un livre qui a pour but de vous expliquer ce qu’est le Bitcoin et comment investir dedans. Une vulgarisation très bien exécutée qui vous plonge dans cet univers, en passant aussi par la compréhension des autres cryptos.

Que le meilleur gagne

Parmi nos coups de cœur du mois, il y a ce livre qui est l’un des livres découvertes les plus intrigants que nous ayons trouvés dernièrement. Un roman qui vaut le détour si vous aimez les polars.

Résumé officiel : « Sonja Nordstrøm a disparu ! Après une brillante carrière, l’athlète de haut niveau vient de signer une autobiographie sulfureuse et, en ce premier matin de promotion, elle ne s’est pas présentée à ses rendez-vous avec les médias.

Bientôt, plusieurs autres célébrités meurent dans des circonstances spectaculaires. Tandis que l’inspecteur en chef Blix et la jeune blogueuse people Emma Ramm, opérant discrètement en tandem, voient se profiler un schéma ourdi par un tueur manipulateur et en manque de reconnaissance publique, la Norvège retient son souffle. »

Alors, vous avez fait des découvertes avec des livres ? N’hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires si vous avez lu ces ouvrages. Et d’ailleurs, si vous avez d’autres suggestions, vous pouvez nous les laisser plus bas aussi !

