La dernière fois, vous aviez adoré le test de vue où il fallait trouver des chats. Découvrez maintenant un nouveau test de vision un peu plus difficile.

Testez votre vue et vos capacités d’observation !

Les illusions d’optique sont un formidable moyen de tester votre vue, mais aussi de tester vos facultés de concentration et d’observation. Il existe de nombreux exemples sur le net, certains plus difficiles que d’autres.

L’image ci-dessus fait partie du niveau intermédiaire. Vous devez observer cette illustration et trouver 6 animaux cachés. 4 d’entre eux sont globalement faciles et 2 autres sont plus compliqués à trouver. Vous avez 30 secondes pour chercher les animaux dans ce test de vision. C’est parti !

VOIR AUSSI : Test de vue : arriverez-vous à trouver la lettre N en 10 secondes ?

Réponse au test de vision : où étaient les 6 animaux ?

Vous avez trouvé tous les animaux ? Ce n’était pas la tâche la plus simple, nous vous l’accordons. En tout cas, que vous ayez trouvé ou pas, voici la réponse en image :

Vous aimez ce genre de petit test sans prise de tête ? Vous aimez peut-être le test du train destiné aux plus intelligents d’entre vous.