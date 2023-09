Quelle est la différence entre TER, Intercité et TGV ?

Maintenant que vous savez la différence entre IRM et Scanner, continuons notre tour d’horizon des choses qui se ressemblent mais qui ont des différences majeures. Et si vous ne savez pas faire la différence entre tous les types de trains de la SNCF, comme le TER, l’Intercité ou le TGV, voici comment les différencier et que choisir selon vos besoins.

Qu’est-ce que c’est qu’un TER ?

Le TER est le train classique de la SNCF. Il s’agit littéralement d’un « Transport express régional« . C’est-à-dire qu’il s’agit d’un train qui se déplace uniquement au niveau régional, et ce depuis 1986. Le service est disponible dans 11 régions.

Pour le TER, et ce qui fait sa différence avec les autres trains, c’est qu’il s’arrête à davantage de gares, donc il fait beaucoup d’arrêts entre deux grandes gares. Mais aussi, c’est un train qui va vite, mais qui est moins rapide qu’un TGV. Un TER ne dépasse pas les 160 km/h.

Les prix sont globalement médians, les billets sont souvent moins chers que sur le TGV ou l’Intercité.

Si vous avez un petit budget, que vous ne voulez pas réserver une place en amont (par exemple pour un voyage de dernière minute) ou que vous voulez vous arrêter dans une petite gare, c’est donc la meilleure option.

C’est quoi un Intercité et quelle différence avec le TER ?

Un Intercité, comme son nom l’indique, est un train qui a la particularité de faire peu d’arrêts entre deux gares.

Moins d’arrêts que le TER et plus d’arrêts que le TGV. Il s’agit aussi d’un train globalement plus rapide que le TER, mais moins rapide que le TGV. Ce train ne dépasse pas les 200 km/h.

Le prix d’un Intercité varie beaucoup, mais vous payez toujours une place unique que vous réservez, généralement plus chère que le TER et moins que le TGV. Cela veut dire qu’il faut aussi qu’il faut généralement réserver sa place pour aller dans un Intercité. Un wagon et une place attitrée vous seront assignés.

Si vous voulez avoir une place assise à coup sûr et que vous voulez un trajet plus rapide vers une gare desservie, c’est donc la meilleure option.

Qu’est-ce qu’un TGV InOui et quelle différence entre TER et intercité ?

Et le TGV alors ? Vous l’aurez compris, un TGV est un train à grande vitesse qui va donc plus vite que le TER et que l’Intercité. Cela veut aussi dire que le train TGV ne fait aucun arrêt (ou presque) entre deux gares.

Allant jusqu’à 320 km/h, le TGV est une option premium de la SNCF car c’est le plus rapide pour aller d’une gare à l’autre. C’est aussi l’option la plus chère. Comme pour l’Intercité, il faudra vous réserver une place assise. À la différence du TER, le TGV et l’Intercité n’acceptent pas les personnes debout.

Si vous avez assez d’argent, que vous voulez un voyage plus rapide entre deux grandes gares et que vous voulez une place assise à coup sûr, le TGV est la meilleure option.

Bonus : C’est quoi un train Ouigo ?

Le train Ouigo est l’offre low cost de la SNCF, encore moins cher que le TER. Il y a des trains classiques, mais aussi des TGV bas prix dans cette offre. Le prix est donc moins élevé et le confort est également plus basique.

