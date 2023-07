Quelle est la différence entre un poulpe, une pieuvre, un calamar ou une seiche ?

Le poulpe, la pieuvre, le calamar ou la seiche sont des animaux qui, pour beaucoup de personnes, se ressemblent, tant que l’on arrive rarement à faire la différence. Pourtant, ce ne sont pas les mêmes créatures aquatiques. Voici comment les différencier.

Quelle différence entre la pieuvre et le poulpe ?

Au risque de vous décevoir, sachez qu’il n’y a absolument aucune différence entre le poulpe et la pieuvre. Il y a une différence entre le poulpe / la pieuvre, le calamar et la seiche, mais pas entre le poulpe et la pieuvre. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces deux animaux que nous pensions être de la même famille, sans être la même espèce sont en réalité un seul est même animal.

La pieuvre et le poulpe sont en fait le même animal, pas deux animaux différents.

Mais, pourquoi il existe deux noms différents pour désigner cet animal aquatique ? Le mot le plus ancien, donc le terme exact, pour désigner cet animal est « poulpe ». Il vient du mot grec « Polypous » qui veut dire « plusieurs pieds » en référence à ses « tentacules ». Appelé « octopus » en anglais, le poulpe n’a pas vraiment des tentacules, mais réellement des bras, au niveau biologique.

De son côté, le mot « pieuvre » est beaucoup plus récent. Il vient de l’auteur de romans Victor Hugo. C’est lui qui a popularisé le mot « pieuvre » un après voyage sur l’île de Guernesey.

Les différences notables entre le poulpe, le calamar et la seiche

Par contre, il y a une différence entre le poulpe, le calamar et la seiche, trois animaux bien différents et souvent confondus, surtout lorsqu’on les mange. Si la pieuvre et le poulpe sont en fait le même animal avec deux noms différents, le calamar est un autre animal distinct et la seiche aussi. D’ailleurs, contrairement à ce que beaucoup pensent, le calamar et la seiche ne sont pas le même animal, mais ils appartiennent à la même famille.

Le mot « calamar » vient du mot « Calamaro ». Ce terme désigne un petit coffre dans lequel étaient rangés des plumes pour écrire, vers le XVII siècle. Cela vient du fait que le calamar rejette de l’encre lorsqu’il est effrayé. De son côté, le mot « seiche » désigne un peu la même idée. Il vient du mot « Sepia » qui est une référence à son encre de couleur noire.

Des points communs entre les trois animaux marins

Trois animaux singuliers, mais quelles sont les différences physiques et biologiques ? Pour commencer, les trois animaux ont quelques points communs.

Par exemple, le poulpe, le calamar et la seiche sont tous les trois des animaux aquatiques que nous retrouvons en eau salée (en mer). Ils sont de bons chasseurs tous les trois et se nourrissent des mêmes proies comme des mollusques, des crustacés et des poissons.

Le poulpe, le calamar et la seiche peuvent vivre en moyenne de 2 à 5 ans. 2 ans pour de petits spécimens et 5 ans pour le poulpe géant ou le calamar géant.

Les trois animaux se déplacent aussi de manière similaire, grâce à leurs bras multiples qui les propulsent là où ils le désirent. Avec leurs bras, ils chassent l’eau et nage de cette façon, par propulsion. Une petite différence au niveau du poulpe néanmoins : même s’il utilise la propulsion, il est aussi en capacité de se déplacer au sol ou sur des parois en s’accrochant avec ses bras. Littéralement, il peut marcher.

La différence entre un poulpe, un calamar et une seiche

Maintenant que vous avez saisi les points communs entre le poulpe, le calamar et la seiche, voyons les différences. Pour différencier un poulpe d’un calamar ou d’une seiche, cela se passe surtout au niveau physiologique.

Pour commencer, le poulpe / pieuvre est ce qu’on appelle un octopus. Et, comme son nom l’indique, il a huit bras. On appelle ses « tentacules » des bras car ce ne sont pas des tentacules, mais bien des bras. Le poulpe n’a pas de tentacules. Par contre, la seiche et le calamar ont des tentacules. Ces deux animaux ont tous les deux dix bras et deux tentacules.

Seiche Calamar

Un tentacule est une extension de muqueuse qui sert à capturer des proies, sa fonction et son aspect sont différents des bras. Les bras, eux, sont des membres recouverts de ventouses sur tout le long. Un tentacule a une ventouse, mais à l’extrémité seulement. Les poulpes sont donc des octopodes et les calamars et les seiches sont des décapodes.

La morphologie est aussi très différente. Le poulpe n’a pas du tout d’os dans le corps, pas de squelette. Par contre, le calamar, lui, est composé d’une coquille interne. La seiche a, quant à elle, un os unique et blanc appelé sépion. Aussi, le poulpe trois cœurs, ce n’est pas le cas du calamar ou de la seiche.