5 choses sur les poissons rouges qui vont vous surprendre

Tous les enfants veulent souvent des poissons rouges. C’est bien pour cela qu’ils étaient à gagner dans les fêtes foraines, à la pêche aux canards. On a tendance à croire qu’il s’agit d’un petit poisson facile à élever à la maison, un animal de compagnie qui vit peu de temps, de petite taille, qui a une « mémoire de poisson rouge ». C’est en tout cas ce que beaucoup de familles pensent lorsqu’elles achètent leur poisson rouge en animalerie. Mais, ce n’est qu’un filet d’idées reçues. Ces petits êtres vraiment étonnants pourraient même vous surprendre par leur longévité et par leur intelligence. Voici donc 5 choses que vous ne saviez sûrement pas sur nos amis les poissons rouges !

Les poissons rouges peuvent vivre jusqu’à 30 ans dans de bonnes conditions de vie

Vous ne le savez peut-être pas, mais les poissons rouges vivent très longtemps. Du moins, en captivité et sous de bonnes conditions de vie.

En effet, en l’absence de leurs prédateurs naturels et sans difficulté à trouver de la nourriture, en captivité, ces animaux peuvent s’épanouir et vivre jusqu’à 30 ans. Du moins, si ces derniers sont placés dans des aquariums ou des bassins extérieurs suffisamment grands, enrichissants par leurs décors et par la sociabilisation.

Car oui, les poissons rouges vivent en groupe ! Ils ont besoin de vivre avec plusieurs congénères pour être heureux et en pleine forme. Ils ont aussi besoin d’un environnement adapté en taille, environ 50 litres par poisson rouge. Jamais de petit bocal !

Il faut aussi une bonne filtration de l’aquarium, de la décoration et des plantes pour que vos poissons puissent s’amuser et explorer… Avec de bonnes conditions, vos poissons peuvent vivre 30 ans et même plus. Actuellement, le record du poisson rouge le plus vieux est détenu par un spécimen qui avait 50 ans.

Ces poissons d’eau douce peuvent mesurer 40 cm : et non, pas en petit bocal

Comme dit juste avant, vos poissons rouges ne peuvent pas vivre dans un petit bocal de 20 litres. C’est simplement impossible. Ils resteront petits, mourront d’ennui. Alors qu’en réalité, un poisson rouge peut vivre 30 ans, mais il peut aussi mesurer 40 cm de long. Oui, 40 cm !

Mais, ça, c’est si vous lui offrez de quoi se développer en taille, évoluer, sociabiliser et s’épanouir finalement. C’est bien pour cela que ces poissons d’eau douce, habitués aux eaux stagnantes, peuvent être élevés en grands bassins extérieurs avec des carpes koi.

Très sociable, le poisson rouge aime nager avec ses partenaires, se balader dans son bac et explorer les alentours. Il peut se montrer très rapide d’ailleurs. Vous imaginez bien que dans un petit aquarium, il a de grandes chances de se prendre les vitres en plus de cela.

Un bac d’au minimum 50 litres par poisson, une pompe de compétition et plein de décorations et votre poisson pourrait bien battre des records en termes de grandeur. Il faut qu’il se sente le plus libre possible, pour la faire courte. Plus il aura l’impression d’être libre de ses mouvements et libre d’explorer, plus il sera heureux en captivité. Et, c’est d’ailleurs le cas de tous les animaux que vous pouvez élever chez vous.

Les poissons rouges n’ont aucune mémoire ? Une véritable idée reçue

Votre poisson rouge n’est pas Dory dans Nemo, il n’a pas des troubles de la mémoire immédiate. Il n’a pas non plus pour habitude de nager droit devant lui, mais plutôt de partir dans tous les sens si l’aquarium le lui permet. Aucun poisson n’a une mémoire courte, sauf s’il souffre d’une pathologie, comme pour Dory. En fait, la mémoire de poisson rouge est une idée reçue qui vient du fait que les poissons rouges sont élevés en petits bocaux.

Ils tournent en rond car ils sont dans un espace trop petit et sans décors enrichissants pour eux. Et comme ils tournent en rond inlassablement, nous croyons qu’ils oublient être déjà passé par là. Mais c’est faux. Comme la plupart des animaux aquatiques, sauf peut-être pour la méduse qui n’a pas de cerveau, ils ont la place pour une seule pensée à la foi, c’est réel. Par contre, non, ils n’oublient pas ce qu’ils ont vécu à l’instant.

Les poissons rouges sont très intelligents par ailleurs. Capable de sociabiliser avec ses congénères, avec d’autres poissons aussi, le poisson rouge peut même sociabiliser (à sa manière) avec l’humain. Nous avons déjà vu des poissons rouges apprivoisés. Et c’est normal. Au fil de sa vie, cet animal est capable d’apprendre, comme un chat le ferait.

Il y a des multitudes de variétés différentes de poissons rouges dans le monde

Vous ne le savez peut-être pas, mais il existe plein de poissons rouges différents. Il y a des formes, des couleurs différentes dans la nature. D’ailleurs, le poisson rouge basique que vous connaissez en animalerie n’est pas rouge à la base, dans son milieu naturel. Ils sont plus gris, comme les crevettes qui, une fois cuites, deviennent roses. La couleur rouge du poisson n’est pas naturelle et provient de centaines d’années d’évolution d’élevages massifs en captivité. Du moins pour cette variété.

Le black Moor, le céleste, la comète, la tête de lion, la queue d’éventail… Il existe aussi des dizaines de variétés différentes de poissons rouges dans la nature. Ils peuvent avoir des formes très différentes, être rouges, noirs, blancs, oranges, etc

Les poissons rouges sont des prédateurs redoutables dans la nature

Vous pensez peut-être que le poisson rouge est un petit poisson sans défense, qui se ferait manger par n’importe quel prédateur. Eh bien sachez que dans la nature, le poisson rouge est un petit caïd.

Ces derniers sont en fait de grands prédateurs qui ne paient pas de mine. Si vous mettiez une caméra sur la tête de votre poisson (non, ne faites pas ça), vous verriez qu’il a un comportement parfois agressif, même en captivité. Pour cause, ce comportement est naturel chez lui, il est un peu territorial et ne rigole pas quand il s’agit de nourriture.

Il arrive même que les poissons rouges mangent les œufs des autres poissons, surtout s’ils ne sont pas bien nourris. Ils peuvent aussi se montrer très vifs quand ils le veulent. Ils n’hésitent pas à se battre s’il y a de la nourriture en jeu. Après, ne vous inquiétez pas, les poissons rouges sont majoritairement pacifiques en captivité. Mais, ce genre de comportement peut survenir.