Quels sont les animaux qui vivent le plus longtemps ? Top 5 !

L’espérance de vie des êtres humains se situe entre 79 ans pour les hommes et 85 ans pour les femmes. Mais, l’humain est capable de vivre 122 ans puisque c’est l’âge de la femme la plus âgée ayant vécu, à notre connaissance (la Française Jeanne Calment). Mais, nous sommes des petits joueurs face à certaines espèces du règne animal. La preuve.

L’éponge géante, un des animaux qui vivent le plus longtemps

Parmi les animaux qui vivent le plus longtemps, il y a les éponges. Pour cause, il s’agissait d’un des premiers êtres vivants de la Terre. Et les éponges les plus vieilles sont les éponges géantes. L’Anoxycalyx joubini se trouve dans les profondeurs. Cette éponge est capable de régénérer ses cellules presque à l’infini et de les reproduire. Elle peut vivre plus de 10 000 ans, d’après les chercheurs.

La méduse turritopsis dohrnii est quasiment immortelle

La méduse n’est pas vraiment un animal comme les autres. Elle ne possède pas de cerveau et elle va où le courant marin l’emporte. Dangereuse à cause de sa piqure, elle possède également une espérance de vie incroyable. Et en particulier pour cette petite méduse qui mesure quelques millimètres seulement. Capable de se régénérer presque à l’infini, elle est quasi immortelle.

La tortue géante, l’un des reptiles les plus résistants du monde

Parmi les animaux terrestres, les reptiles font partie des animaux qui vivent le plus longtemps. Et la doyenne, c’est la tortue géante. Pour cause, cette dernière peut dépasser les 200 ans d’espérance de vie. Impressionnant non ?

Le requin du Groenland, le poisson qui vit le plus longtemps

Parmi les poissons qui vivent le plus longtemps, connus par les Hommes, il y a le requin du Groenland. Ce requin évolue à 400 m de profondeur dans les océans. Il peut vivre jusqu’à 200 ans, en moyenne. Mais, certains chercheurs estiment que ce poisson peut survivre bien au-delà, jusqu’à 500 ans. Oui, un demi millénaire. Mais, cela ne reste qu’une hypothèse pour le moment.

Le ara ararauna parmi les animaux qui vivent le plus longtemps

Alors, en ce qui concerne le Ara, son espérance de vie n’est pas énorme. Mais, il méritait de figurer dans le classement car il s’agit d’un oiseau très domestiqué par l’homme. Il est d’ailleurs un animal de compagnie pour beaucoup de personnes. Et étant donné sa longévité, il n’est pas rare que les aras voient leurs maîtres mourir avant eux ! C’est pour cela qu’il existe des listes d’attente, comme pour d’autres espèces du genre, pour désigner des successeurs. Un ara peut vivre jusqu’à 100 ans tout de même.

Mentions honorables : les animaux connus qui vivent le plus longtemps

Il existe plein d’autres animaux qui vivent très longtemps, même plus que ceux présentés ci-dessus. Par exemple :

Le homard géant qui peut vivre environ 140 ans. C’est en tout cas l’âge du plus vieux spécimen connu à ce jour.

qui peut vivre environ 140 ans. C’est en tout cas l’âge du plus vieux spécimen connu à ce jour. La praire d’Islande , un mollusque qui peut vivre plusieurs centenaires. La plus vieille jamais trouvée avait 507 ans.

, un mollusque qui peut vivre plusieurs centenaires. La plus vieille jamais trouvée avait 507 ans. La baleine boréale , elle peut vivre 200 ans !

, elle peut vivre 200 ans ! L’oursin rouge géant , lui aussi, peut vivre 200 ans sans problème.

, lui aussi, peut vivre 200 ans sans problème. L’hoplostèthe orange , un poisson des profondeurs qui peut vivre 150 ans.

, un poisson des profondeurs qui peut vivre 150 ans. Le tardigrade qui est presque immortel car c’est le petit animal le plus résistant aux températures extrêmes et même au vide. Il est capable de mettre sa vie « en pause » pour survivre indéfiniment. Sans cela, il peut vivre seulement 3 ans, ce qui est un peu moins spectaculaire.

Notez que nous n’avons pas encore découvert toutes les espèces animales de ce monde, notamment dans les océans. Il se peut donc que de nombreux animaux puissent vivre encore plus longtemps que ceux-là. Qui sait ?