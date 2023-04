Quels sont les animaux les plus rapides du monde ? Top 10 !

L’homme le plus rapide du monde est Usain Bolt. Ce dernier peut courir en moyenne à 37,58 km/h. Le Jamaïcain détient le record du monde du 100 m qu’il a parcourus en 9,58 s et du 200 m en 19,19 s. Cependant, l’Homme n’est pas l’animal le plus rapide. Zoom sur les animaux les plus rapides du monde. Ces derniers courent à des vitesses impressionnantes !

Le guépard, un des animaux les plus rapides du monde

Le guépard est très connu pour ses pointes de vitesse. D’ailleurs, beaucoup de monde cite ce félin lorsqu’on évoque les animaux les plus rapides du monde. Et ils ont raison puisque le guépard peut courir jusqu’à 130 km/h. Il peut d’ailleurs atteindre 80 km/h très facilement, il court à cette vitesse en moyenne. Autrement dit, cet animal court aussi vite qu’une voiture sur l’autoroute !

Le lion, un autre félin parmi les plus rapides

Avec le guépard, le lion est un des animaux les plus rapides. D’ailleurs, tous les félins sont rapides en soi. Le lion, lui, peut également courir à 80 km/h. Certains spécimens peuvent même atteindre les 100 km/h, généralement pour les femelles. Nous sommes donc bien au-dessus du tigre qui peut atteindre « seulement » 70 km/h.

L’antilope : il faut bien courir pour échapper au lion !

Qui dit grande vitesse pour le félin dit aussi grande vitesse pour sa proie. Et effectivement, il n’est pas rare de voir des courses poursuites entre lions et antilopes dans la nature. Et il arrive même que le lion n’arrive pas à attraper son festin. Il faut dire que l’antilope est capable de courir à 80 km/h sur environ 20 km de distance. Très endurantes, elles tiennent plus longtemps que les lions sur la distance.

Le lièvre parmi les animaux les plus rapides du monde

En soi, le lapin est déjà très rapide, mais le lièvre bat tous les records. Enfin, il reste moins vif que le guépard. Le lièvre peut atteindre les 75 km/h avec une moyenne fixée à 60 km/h. Par rapport à sa taille, il s’agit d’une vitesse très impressionnante, essentiellement donnée par ses bonds de plusieurs mètres.

L’autruche court également très vite, voici sa vitesse

L’angoisse : se faire courser par un gros piaf comme une autruche ! Et pourtant, sachez que vous n’avez pas beaucoup de chance de lui échapper sans une voiture. Pour cause, l’autruche peut courir à plus de 70 km/h. Elle peut même aller plus vite en vitesse de pointe.

L’espadon, l’un des poissons les plus rapides du monde

Dans les eaux, c’est l’espadon qui bat des records. Pour cause, il est capable de nager à une vitesse impressionnante : 100 km/h. Pour être précis, c’est l’espadon-voilier qui va aussi vite que cela. Certains ont même déjà été observés en train de nager à 110 km/h, pour vous dire.

Et dans les airs ? C’est le faucon pèlerin qui domine !

Parmi les oiseaux les plus rapides, il y a les rapaces. Et parmi eux, il y a le faucon pèlerin. Ce dernier peut atteindre une vitesse en vol de 390 km/h, lorsqu’il chasse. D’après certains experts, il pourrait atteindre les 400 km/h en piqué.

Le requin, un poisson extrêmement rapide aussi !

Parmi les animaux les plus rapides du monde, il y a aussi le requin. Tous les requins sont rapides, mais le requin mako est le plus vif d’entre eux. D’après des observateurs, ce dernier pourrait atteindre une vitesse de 70 km/h lorsqu’il chasse. Le requin blanc, de son côté, pourrait aller jusqu’à 60 km/h en nage.

L’aigle royal, un oiseau très rapide

L’aigle royal est également très rapide, comme le faucon pèlerin. En plus d’être majestueux, cet oiseau peut atteindre une vitesse de 320 km/h. Ce n’est pas rien. Généralement, il atteint cette vitesse lorsqu’il attaque et qu’il chasse.

Le lévrier, le chien le plus rapide du monde

Parmi les animaux les plus rapides du monde, il ne faut pas oublier les chiens ! Le border collie, le husky… Ils sont nombreux à atteindre des sommets en termes de vitesse de course. Ce n’est pas pour rien que ça existe la course pour chien. L’un des chiens les plus rapides, c’est bien le lévrier. Et en particulier le lévrier persan pouvant aller jusqu’aux 70 km/h.