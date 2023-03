Un crocodile géant abattu au Zimbabwe : l’incroyable histoire !

Voici une incroyable histoire, très triste, mais réelle. Au Zimbabwe, un crocodile géant s’est introduit dans un hôpital et a créé un vent de panique chez le personnel médical. Finalement, ce dernier a dû être abattu pour protéger la population. Une décision radicale qui n’a évidemment pas plu à tous.

Un crocodile géant s’introduit dans un hôpital

Peu de gens connaissant la différence entre un crocodile, un Caïman ou un Alligator. Par contre, la différence entre un crocodile et un crocodile géant est assez facile à concevoir. En effet, un crocodile géant mesure en moyenne 6,20 mètres pour un poids de plus d’une tonne. Un croco normal sera davantage autour d’1 m à 4 m de longueur pour les plus grands spécimens.

Et ces patients et ce personnel médical de l’hôpital de Hwange, une petite ville du nord du Zimbabwe, en ont vu un de près. Pour cause, en 2018, un crocodile géant a réussi à s’introduire dans l’hôpital de la ville.

Arrivé ici à cause des pluies, les autorités ont dû abattre l’animal

En raison du réchauffement climatique et de la perturbation de la météo, il est courant de voir ce type d’animal se balader proche des habitations. Mais, un crocodile géant entré dans un hôpital est une première.

« Les attaques de crocodiles sont très fréquentes pendant la saison des pluies et elles sont fatales dans la plupart des cas », explique un porte-parole des services de protection de la faune, Tinashe Farawo.

Face à la situation, les autorités ont dû prendre une décision radicale qui a beaucoup fait polémique dans le monde. Des gardes-chasse ont dû abattre l’animal. Ce sont les services de protection de la faune du pays qui ont informé la presse à l’époque. Cela avait fait grandement réagir sur Twitter.

Le crocodile constituait une « menace » selon des témoins

D’après des témoignages, le crocodile chargeait systématiquement tous les patients et il constituait donc une menace pour les personnes sur place.

« Nous avons été informés mardi que l’animal avait été aperçu dans une zone résidentielle de Hwange et nous avons dû l’abattre parce qu’il constituait une menace », expliquait Tinashe Farawo.

Une situation de terreur qui a duré deux heures pour le personnel et les patients. D’après le porte-parole interrogé lors des faits, l’entrée d’un crocodile géant à l’hôpital Saint-Patrick faisait suite à de très fortes pluies sur le Zimbabwe. Des cas similaires ont d’ailleurs été rapportés sur la même période, aucun n’impliquait de crocodile géant néanmoins.