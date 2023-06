La crise humanitaire au Yémen n’est pas finie : que pouvez-vous faire ?

Au Yémen, la crise a occasionné des milliers de déplacés, causant ainsi des problèmes d’ordre alimentaire, sanitaire, éducatif… La situation est encore critique et nécessite la contribution de chacun.

Les conflits politiques engendrent en général des crises humanitaires qui sont parfois difficiles à gérer. Le cas du Yémen est un exemple palpable encore présent dans les esprits. Quel est l’état des lieux de la crise humanitaire au Yémen ? Comment peut-on aider les Yéménites à l’échelle individuelle ?

La crise humanitaire au Yémen : état des lieux

Les nombreux bombardements massifs et les attaques menées par les rebelles houthistes ont été d’une rare violence et ont entraîné le Yémen dans une crise humanitaire sans précédent. Cette violence a conduit le pays à l’impasse et a provoqué des milliers de victimes, au moins 4,5 millions de déplacés et 23 millions de personnes souffrant du manque de nourriture.

La société civile s’émeut de la tournure que prennent les événements. Les pays occidentaux, notamment les exportateurs d’armes, semblent tiraillés entre la responsabilité morale et juridique de ces violences. Avec l’échec des différents cycles de négociations de paix, les combats n’ont pas véritablement cessé. Cela rend la sortie de crise encore plus improbable.

Le Yémen a vu son économie s’effondrer. Les infrastructures de santé encore opérationnelles dans le pays représentent à peine la moitié de celles qui existaient. De plus, au moins 80 % de la population vit sous le seuil de pauvreté, selon des estimations du mois d’avril 2022. Cela rend l’aide au Yémen nécessaire et toujours d’actualité. Les violences dans le pays ont contraint environ 286 000 personnes à quitter le pays en 2021, et cela n’a cessé de continuer depuis.

L’impact du conflit sur la vie des Yéménites

La guerre au Yémen a été qualifiée de pire catastrophe humanitaire au monde par l’ONU en novembre 2018. Cela montre bien la gravité de la crise et la nature des impacts de la crise sur la vie des Yéménites. La situation n’a pas cessé de se dégrader. En plus de la terreur des armes, les Yéménites doivent faire face à la famine, à la malnutrition, à une épidémie de choléra et à diverses maladies.

C’est dans ce contexte devenu extrêmement dangereux pour les civils que des milliers de citoyens font le choix de quitter leur pays avec les risques que cela comporte. De manière substantielle, cette crise a complètement bouleversé la vie des populations du Yémen sur le plan alimentaire, sécuritaire, sanitaire, économique…

Comment pouvez-vous faire partie de la solution ?

Vous pouvez apporter votre assistance à ces nombreuses familles yéménites en faisant des dons en espèce ou en nature. Ce sont ces aides qui permettent au HCR d’assurer un abri chaud aux familles déracinées. Les dons en espèces permettent aux personnes en difficulté d’acheter leurs propres produits de première nécessité.

Les nombreuses années de crises et d’exil ont en effet épuisé les économies des Yéménites. À tout cela, il faut ajouter la fâcheuse crise de la pandémie de coronavirus qui a empiré la situation et rendu de nombreuses familles totalement dépendantes de l’aide extérieure. Toutefois, ces aides leur permettent de vivre du minimum avec leurs proches tout en se concentrant sur l’avenir.

Vos divers dons permettent aussi de garantir aux réfugiés l’accès à une assistance médicale, de protéger les plus vulnérables et d’apporter des services d’orientation. En plus du HCR, il existe de nombreuses autres organisations internationales par lesquelles vous pouvez apporter votre appui aux réfugiés yéménites et à l’ensemble de la population du Yémen en difficulté.