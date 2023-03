Simulateur d’indemnité de départ en retraite gratuit : top outils de calculs

L’indemnité de départ à la retraite est une prime versée par l’employeur au salarié lorsqu’il quitte son poste après avoir fait valoir ses droits à la retraite. Il y a plusieurs conditions à remplir pour obtenir cette indemnité. Son montant dépend essentiellement de l’ancienneté de l’employé dans l’entreprise. Si vous voulez connaitre le montant de votre indemnité de départ à la retraite en tant que salarié, vous cherchez peut-être un simulateur en ligne gratuit. Voici plusieurs simulateurs qui peuvent vous aider.

Indemnités légales de rupture, départ volontaire à la retraite : le simulateur en ligne

Parmi les outils de calcul de l’indemnité de départ volontaire à la retraite, il y a celui-ci qui est gratuit et très simple à utiliser. Il n’y a que quelques champs à remplir pour avoir une première estimation de l’indemnité que votre employeur devra vous verser lorsque vous quitterez votre poste. On peut y renseigner le type de rupture, l’ancienneté et votre salaire moyen dans ladite entreprise. C’est à partir de ces informations que l’indemnité est calculée.

Accéder à l’outil en ligne >>>

Le simulateur d’indemnité de départ à la retraite du service public

Ce site pour simuler l’indemnité de départ à la retraite n’est pas réellement un simulateur personnalisé. Il s’agit davantage d’un service interactif qui vous délivre des informations suivant votre situation. Il se situe sur le site du Service Public et vous pouvez y avoir plus amples informations sur le calcul de l’indemnité, sur le montant, mais aussi sur les modalités liées à l’indemnité (imposition, cotisations).

Accéder à l’outil du Service Public >>>

La simulation d’EC +, un outil gratuit d’estimation

Cet outil gratuit en ligne semble un peu daté, mais il est bel et bien à jour. Il est d’ailleurs légèrement plus précis que le premier simulateur puisque vous devez y renseigner davantage d’informations sur votre fin de carrière.

Accéder à l’outil en ligne >>>

Le simulateur gratuit en ligne de chez Cogilog

Autre simulateur d’indemnité de départ à la retraite : Cogilog. Gratuit, ce simulateur est également très complet pour calculer ses droits. Vous devez y renseigner vos 12 derniers mois de salaire et votre ancienneté. Comparé à EC+, il est un peu moins précis, mais il l’est bien plus que le premier simulateur qui ne s’appuie que sur votre salaire moyen de référence, que donc vous devez déjà connaître. Là, le simulateur le calcule à votre place.

Accéder au simulateur >>>

Autres simulateurs de retraite à connaitre

Il existe d’autres simulateurs relatifs à la retraite. Voici donc plusieurs outils gratuits qui peuvent vous aider à connaître vos droits, notamment votre âge de départ à la retraite, votre pension lorsque vous serez retraité ou encore votre préavis à respecter avant de partir à la retraite.

Le simulateur d’âge de départ et de pension sur La Retraite en clair

Vous voulez calculer d’un coup votre âge de départ à la retraite et la pension que vous recevrez ? Ce simulateur propose justement les deux. Vous avez de nombreuses informations à remplir pour accéder à la simulation. Néanmoins, il s’agit d’un outil avec une assez bonne précision et un des plus rapides pour avoir une estimation.

Accéder à l’outil de simulation >>>

Le simulateur « Réforme des retraites : suis-je concerné ? »

La réforme des retraites est encore une énigme pour de nombreux futurs retraités. Dans ce cadre, le gouvernement a mis en place un outil en ligne gratuit pour savoir si oui ou non vous êtes concerné par la réforme des retraites 2023 d’Emmanuel Macron. Ce simulateur gouvernemental vous permet notamment de découvrir les évolutions qui vous concerneront avec cette réforme.

Accéder au simulateur de réforme des retraites >>>

Le simulateur gouvernemental « Calculer le préavis de départ à la retraite »

Sachez qu’avant de partir à la retraite, vous avez un préavis à respecter pour permettre à votre employeur de vous remplacer lors de votre départ. Pour calculer ce préavis, il existe un outil en ligne assez bien fait. Il s’agit d’un simulateur officiel et gouvernemental, il est donc très fiable quant à vos droits.

Accéder à l’outil en ligne >>>

Les simulateurs Info Retraite (handicap, réversion, âge légal de départ et départ anticipé à la retraite)

Enfin, il existe un site spécialement conçu pour vous permettre de faire des simulations pour votre retraite. Ce site propose des simulateurs pour calculer votre âge de départ à la retraite de manière anticipée, si vous avez une carrière longue par exemple. Vous pouvez aussi calculer votre âge légal de départ à la retraite quelque soit votre situation. Un simulateur de retraite pour les personnes en situation de handicap est aussi disponible. De même pour le droit de réversion, si vous avez perdu votre conjoint.

Accéder aux simulateurs >>>