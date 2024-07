Comment s’installer en tant qu’agriculteur en Normandie ?

S’installer en tant qu’agriculteur en Normandie est une démarche qui nécessite une préparation minutieuse et une bonne compréhension des différentes étapes à franchir. La région avec ses paysages variés et fertiles attire de nombreux(ses) agriculteurs(trices) pour y implanter diverses activités agricoles, allant de l’élevage à la culture de céréales, de fruits et de légumes. Avant de se lancer dans cette noble profession, il est important d’obtenir un certain nombre d’informations.

Définir son projet agricole

La première étape pour s’installer en tant qu’agriculteur en Normandie est de définir précisément son projet. Cela inclut la détermination des types de cultures ou d’élevages envisagés, la surface nécessaire, les infrastructures à mettre en place et le modèle économique à suivre. Cette étape est essentielle pour orienter les démarches administratives et financières.

Se former et se renseigner

La formation est une étape clé pour acquérir les compétences nécessaires à la gestion d’une exploitation agricole. En Normandie, plusieurs organismes offrent des formations adaptées :

La région et la chambre d’agriculture de Normandie proposent des formations spécifiques aux futurs agriculteurs. Ces formations couvrent divers aspects tels que la gestion financière, les techniques agricoles, et la réglementation.

Les syndicats d'agriculteurs comme la FNSEA ou les Jeunes Agriculteurs de Normandie offrent également des formations et des conseils précieux.

Utiliser le portail d’aide aux agriculteurs

En partenariat avec la région, la Chambre d’Agriculture et les syndicats, un portail d’aide aux agriculteurs a été mis en place pour accompagner les porteurs de projets. Ce portail est une mine d’informations sur les démarches à suivre pour s’installer en agriculture, les formations disponibles et les aides financières. Il est conçu pour guider les agriculteurs à chaque étape de leur installation.

Rechercher des financements

L’installation en agriculture nécessite souvent un investissement initial important. Heureusement, plusieurs aides financières sont disponibles :

Les aides à l’installation des jeunes agriculteurs (DJA) : Cette aide est destinée aux agriculteurs de moins de 40 ans qui s’installent pour la première fois. Elle peut être complétée par des subventions régionales spécifiques à la Normandie.

Les prêts bonifiés : Offerts par des banques partenaires et garantis par l'État, ces prêts permettent de financer les investissements à des taux avantageux.

Les subventions pour les projets innovants : Les agriculteurs ayant des projets innovants peuvent bénéficier de subventions spécifiques, notamment pour l'agriculture biologique ou les pratiques respectueuses de l'environnement.

Bénéficier d’un accompagnement personnalisé

L’accompagnement personnalisé est une des clés de la réussite pour s’installer en tant qu’agriculteur. En Normandie, plusieurs structures offrent cet accompagnement :

La Chambre d’Agriculture de Normandie propose un suivi personnalisé, avec des conseillers spécialisés qui aident à monter le dossier d’installation, à chercher des financements et à définir les stratégies de développement.

Les syndicats agricoles offrent également un accompagnement et des conseils juridiques, techniques et économiques.

Les coopératives agricoles : En adhérant à une coopérative, les agriculteurs bénéficient de conseils techniques, d'un accès facilité aux marchés et de conditions avantageuses pour l'achat de matériel et de fournitures.

Cet accompagnement permet d’aider les agriculteurs dans leurs démarches administratives en vue d’une installation ou d’une reprise d’activité et dans la recherche de financements. Le portail d’aide aux agriculteurs et les annonces de la Chambre d’Agriculture sont de bonnes sources pour trouver des exploitations disponibles.

S’installer en tant qu’agriculteur en Normandie est un projet ambitieux qui requiert une bonne préparation et l’utilisation des ressources disponibles. En définissant clairement son projet, en se formant, en utilisant le portail d’aide aux agriculteurs et en bénéficiant d’un accompagnement personnalisé, les futurs agriculteurs peuvent mettre toutes les chances de leur côté pour réussir.

