La France, récemment secouée par des manifestations paysannes, fait face à une crise agricole croissante malgré les efforts gouvernementaux. Hubert de Boisredon, chef d’entreprise, souligne que soutenir les agriculteurs va bien au-delà d’un simple devoir économique. Gros plan sur son point de vue dans ce billet.

Les défis climatiques et économiques

Les agriculteurs français, déjà touchés par les pertes dues à la crise climatique, s’élèvent contre une politique verte jugée injuste. Entre sécheresses et inondations, le réchauffement climatique impacte sévèrement leurs rendements.

Un rapport du Haut Conseil pour le Climat souligne que, avec une hausse de 2 °C, les cultures pourraient subir des pertes de plus de 10 %. Malgré leurs efforts, les revenus des agriculteurs ont chuté de 40 % en trente ans, avec un impact économique et moral considérable.

Pressions économiques et réglementaires

Les lois Egalim, censées garantir un revenu équitable, ne parviennent pas à protéger les agriculteurs des pressions économiques. Les réglementations, de plus en plus complexes, exacerbent la frustration des agriculteurs. Les histoires d’agriculteurs condamnés pour des actions apparemment innocentes, comme déboucher un fossé, soulignent l’absurdité bureaucratique qui pèse sur leur quotidien.

Libre-échange et souveraineté alimentaire

Un traité européen de libre-échange avec le Mercosur aggrave la situation en permettant l’importation massive de bœuf brésilien et argentin. Les agriculteurs français dénoncent la difficulté de rivaliser avec des pays non soumis à des normes strictes de bien-être animal. Les mesures annoncées par le gouvernement semblent insuffisantes pour apaiser les inquiétudes du secteur agricole.

Un devoir économique et spirituel

Les agriculteurs, en plus de leurs souffrances économiques, font face à la stigmatisation en tant que « pollueurs« . L’importance vitale de leur métier, soulignée lors de la pandémie de covid-19, met en lumière le devoir de soutien. C’est non seulement un devoir économique et politique, mais également spirituel, rappelant les enseignements du Christ sur la responsabilité de nourrir les corps et les âmes.

