Quel salaire gagner en France pour vivre correctement ?

Actuellement, les prix augmentent à la vitesse grand V. Les factures font mal au porte-monnaie et une grande partie des Français peinent à finir le mois. Mais, voici le salaire minimum que vous devriez gagner en France pour vivre correctement, selon une étude.

35 % des ménages français ont un revenu insuffisant

Relayée par le média econostrum, puis par plein d’autres médias, une étude récente menée par le chercheur et économiste Pierre Concialdi de l’Institut de recherches économiques et sociales (IRES) tente de répondre à une question cruciale : quel est le revenu minimum qu’il vous faudrait pour vivre décemment en France et pour payer vos factures sans finir dans le rouge ?

Même si l’étude ne prend pas spécialement en compte les prix des différents territoires en France (par exemple, c’est plus cher de vivre à Paris que dans le petit village du Lot-et-Garonne), l’étude s’est centrée sur de nombreuses statistiques. Les inégalités de richesse ne sont pas forcément représentées, mais les chiffres ont été condensés sous forme de moyenne.

Et selon ces dernières, l’enquête révèle une triste réalité que tout le monde pourrait confirmer : entre 34 % et 35 % des ménages français possèdent un revenu salarial insuffisant par rapport aux montants minimums qu’il faudrait pour vivre. Arrondir ses fins de mois et faire du black (attention, c’est illégal) semblent être des options qui tombent souvent sous le sens pour les salariés dans ce cas.

Le salaire minimal qu’il faut gagner en France pour vivre

Voici les résultats de l’enquête :

Il faudrait un minimum de 1 630 euros net par mois pour une personne qui vit seule et qui est donc célibataire sans enfant. Notez que le smic est fixé à environ 1380 euros.

Un minimum net mensuel de 1 836 pour une personne retraitée et seule. Notez que c'est beaucoup plus que le revenu moyen des retraités en France qui est d'environ 1 400 euros. C'est encore plus élevé que la pension retraite minimum de la réforme des retraites, fixée à environ 1 200 euros…

Pour un couple sans enfant, il faudrait un salaire minimum mensuel de 2 273 euros.

Et dans le cas d'un couple de retraités, il faudrait un minimum de 1 836 euros.

Pour ce qui est d'un couple avec deux enfants à charge, le montant minimum par mois est donc fixé à 3 744 euros.

3 003 euros net mensuel pour une famille monoparentale, donc avec enfants à charge et un seul parent.

Nous sommes bien loin du seuil de richesse et beaucoup plus proche du minimal pour appartenir à la classe modeste. Comptez donc un peu plus ou un peu moins selon le lieu où vous vivez. La ville est plus chère que la campagne par exemple. Que ce soit au niveau du loyer ou au niveau des courses.

