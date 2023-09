Dans un monde de plus en plus connecté, les opportunités de carrière dans le domaine du numérique se multiplient. Avec l’inflation et la vie qui est de plus en plus dure, une seule source de revenue n’est souvent pas suffisante. Trouver un deuxième travail vous semble toutefois impossible : question de temps. Et cela se comprend. Saviez-vous cependant que vous pouvez toujours compter sur les métiers du web pour boucler vos fins du mois tout en continuant de travailler en entreprise ?

Les métiers du contenu web

Les métiers du contenu web englobent un ensemble de professions et de rôles axés sur la création, la gestion et la diffusion de contenu en ligne. Ces professionnels sont chargés de produire du contenu de qualité, pertinent et attrayant. Vous pouvez donc travailler pour les sites web, les blogs, les médias sociaux et d’autres plateformes en ligne. L’objectif principal est de susciter l’intérêt du public cible, d’engager les utilisateurs et de promouvoir des produits, des services ou des informations.

Rédacteur de contenu

Si vous avez un don pour les mots, devenir rédacteur de contenu peut être une option lucrative. De nombreuses entreprises recherchent des rédacteurs pour créer du contenu de qualité pour leurs sites web, blogs et médias sociaux. Le salaire d’un rédacteur de contenu peut varier considérablement en fonction de plusieurs facteurs. Cela s’applique d’ailleurs pour la plupart des métiers du web. Il faut prendre en compte l’expérience, la spécialisation, la localisation géographique, le type d’employeur et la qualité du travail fourni.

En tant que débutant, vous devez vous attendre à un salaire horaire ou mensuel modeste. Il peut varier de 10 € à 20 € de l’heure ou de 1 500 à 2 500 euros par mois. Avec plusieurs années d’expérience et une réputation établie, un rédacteur de contenu expérimenté peut gagner davantage. Les salaires peuvent osciller entre 20 € et 50 € de l’heure ou entre 2 500 et 5 000 euros par mois. Ceux qui se spécialisent dans des domaines particuliers (marketing, technologie, santé, juridique) ont souvent la possibilité de gagner davantage. Ils peuvent parfois générer jusqu’à 100 € de l’heure ou plus, en fonction de leur expertise et de leur clientèle.

Il est important de noter que la rémunération des rédacteurs de contenu peut également varier en fonction du type de projet. Certains projets, comme la rédaction technique ou spécialisée, peuvent être mieux rémunérés que la rédaction de contenu généraliste.

En ce qui concerne les diplômes, il n’y a pas de formation académique spécifique requise pour devenir rédacteur de contenu. De nombreux rédacteurs de contenu ont cependant des diplômes en journalisme, en communication, en littérature anglaise, en marketing ou dans des domaines similaires.

Créateur de contenu vidéo

La vidéo est devenue un médium incontournable sur le web. Vous avez des compétences en montage vidéo, en narration ou simplement une passion pour les vidéos ? Envisagez de devenir créateur de contenu vidéo. Vous pouvez gagner de l’argent grâce à la publicité, aux partenariats et aux dons de vos fans.

Le salaire de ce métier du web varie en fonction de la plateforme, du nombre d’abonnés ou de vues. Les partenariats, la niche de contenu et l’emplacement géographique aussi rentrent tous en compte. Les novices peuvent ne pas générer beaucoup de revenus au départ, car la croissance de leur audience peut prendre du temps. Ils peuvent gagner quelques centaines de dollars par mois grâce à la publicité et aux dons de leurs fans.

Les créateurs établis, quant à eux, amassent souvent un joli somme. Connaissez-vous Squeezie ? C’est celui qui occupe la position de premier youtubeur en France en termes d’abonnés. Ce créateur de contenu français a rencontré un succès phénoménal avec 17,2 millions de followers sur sa chaîne. Selon les données de Socialblade, il génère un revenu mensuel estimé entre 17 000 et 272 000 euros.

Les métiers techniques du web

Développeur web

Les développeurs web créent et entretiennent les sites. C’est d’ailleurs l’un des métiers du web qui a une très forte demande et une bonne rémunération. Si cette profession vous intéresse, vous pouvez vous spécialiser dans ce domaine. Vous avez ainsi le choix entre le développement front-end (interface utilisateur) ou back-end (gestion des données et des serveurs). À vous de voir en fonction de vos compétences et de vos intérêts.

Si vous travaillez déjà à plein temps, soyez sans crainte. Il existe de nombreuses ressources en ligne gratuites, comme des cours, des tutoriels et des forums, qui vous permettront d’apprendre les bases. Des plateformes à l’instar de Coursera, edX, Codecademy et FreeCodeCamp offrent des cours de qualité. Vous pouvez ainsi suivre des formations et travailler en tant que développeur sans empiéter sur vos horaires de travail. De nombreuses personnes réussissent cette transition, alors pourquoi pas vous ?

Vous serez d’autant plus motivé à organiser votre emploi du temps au vu de la rémunération. Cette dernière varie entre 30 000 à 120 000 euros annuellement. Cela dépend bien sûr de votre niveau et de votre expérience. Il est à souligner que si vous optez pour le statut de « freelance », vos revenus peuvent être plus élevés. La raison ? Vous devez prendre en compte les coûts liés à la gestion de votre propre entreprise.

Spécialiste en référencement (SEO)

Le référencement est crucial pour la visibilité en ligne. En tant que spécialiste en référencement, vous aiderez les entreprises à améliorer leur classement dans les moteurs de recherche. Cela peut se traduire par une augmentation du trafic organique et, par conséquent, des opportunités de revenus.

Il n’existe pas de diplôme spécifique nécessaire pour devenir un expert en SEO. Le Search Engine Optimization est un domaine qui se base davantage sur les compétences pratiques et l’expérience que sur des diplômes académiques. Certaines formations et certifications peuvent cependant renforcer vos compétences et votre crédibilité dans le domaine (Google Analytics, Google Ads, HubSpot SEO, etc.).

Si vous aspirez à devenir un pro en référencement, votre salaire annuel variera entre 30 000 et 100 000 euros. Il va falloir gravir les échelons pour arriver à ces six chiffres. Les spécialistes en SEO établis en tant que consultants indépendants peuvent facturer des honoraires horaires ou mensuels. Ils peuvent varier de 50 à 200 euros ou plus par heure, en fonction de leur réputation et de leur clientèle.

Les métiers créatifs du web

Graphiste web

Si vous avez un talent artistique et une maîtrise des outils de conception graphique, envisagez une carrière de graphiste web. Vos missions principales ? La création de visuels attrayants pour les sites web, les médias sociaux et d’autres supports en ligne.

Il n’est généralement pas nécessaire de détenir un diplôme spécifique, bien que de nombreux professionnels aient suivi des formations en design graphique ou en arts visuels. Vous pouvez acquérir des compétences par le biais de formations ou d’une formation autodidacte. Les graphistes web débutants peuvent généralement anticiper un salaire annuel variant de 25 000 à 40 000 euros. Les compétences en design web restent également demandées, ce qui offre des opportunités pour ceux qui maîtrisent cette discipline créative.

Designer d’expérience utilisateur (UX)

Les designers UX se concentrent sur l’optimisation de l’expérience utilisateur sur les sites web et les applications. Leur travail consiste à créer des interfaces conviviales et intuitives pour les utilisateurs.

Il n’est pas nécessaire d’avoir un diplôme spécifique. Vous pouvez toutefois suivre des formations en design, en psychologie ou en informatique. De nombreuses universités et écoles offrent aussi des programmes de design d’interaction ou de design d’expérience utilisateur. Il va sans dire que ces derniers s’avèrent toujours bénéfiques pour votre carrière.

En général, les designers UX débutants peuvent s’attendre à un salaire annuel compris entre 30 000 et 50 000 euros. Les professionnels expérimentés et spécialisés peuvent gagner entre 50 000 € et 100 000 € ou plus par an. Cela dépendra de votre niveau d’expertise et de la demande sur le marché. Le domaine de l’UX design est en croissance, ce qui offre de nombreuses opportunités de carrière. Une aubaine pour ceux qui recherchent un deuxième emploi.

Des métiers du web à temps plein ou à temps partiel

Le monde du web offre une pléthore de possibilités de carrière pour ceux qui cherchent à arrondir leurs fins de mois. Que vous soyez un passionné de contenu, un expert technique ou un créatif dans l’âme, il existe un métier web qui peut correspondre à vos compétences et à vos intérêts. Explorez ces différentes options et posez-vous les bonnes questions.

Envisagez de suivre une formation si nécessaire pour vous lancer avec succès dans l’un de ces métiers du web passionnants. Le web est votre terrain de jeu, et les opportunités sont illimitées pour ceux qui sont prêts à investir du temps et de l’effort dans leur carrière en ligne.