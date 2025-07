Moovers : 1ère application pour les entrepreneurs en France

Entreprendre ne doit pas rimer avec isolement. Loin des algorithmes déshumanisés, Moovers mise sur un écosystème vivant, où chaque action a du sens. L’application, pensée pour les indépendants, favorise une logique de co-construction à travers des outils simples, intuitifs, mais puissants.

Des événements « phygitaux » comme les afterworks ou ateliers stimulent les échanges réels. Chaque membre peut enrichir son profil via une vidéo, un QR code, ses réseaux pro. Une boîte à outils complète est partagée avec la communauté : templates, podcasts, contenus utiles.

L’idée est claire : redonner de l’agilité relationnelle à ceux qui avancent seuls au quotidien.

Une genèse ancrée dans la réalité des solopreneurs

À l’origine de Moovers, Lucas Fonseque. Lui-même freelance, il a connu le chaos des groupes WhatsApp sans structure, les événements trop commerciaux ou les plateformes trop froides. Il crée alors ce qu’il aurait aimé trouver : un outil humain, fluide, participatif.

Ce n’est pas une application d’entrepreneurs conçue en chambre, mais Moovers est le fruit d’un parcours vécu. Moovers ne s’impose pas comme une plateforme verticale. Elle est née d’un besoin de terrain, avec une vraie logique de design collaboratif.

L’impact concret au quotidien de la communauté

Moovers agit sur le réel. Ses effets ne sont pas théoriques mais tangibles : des rencontres qui débouchent sur des contrats, des idées qui se testent immédiatement, des synergies locales qui prennent vie dès les premiers échanges.

Un simple afterwork peut déboucher sur plusieurs partenariats. Une mission postée via l’application reçoit des réponses en quelques heures. Un template partagé est téléchargé et commenté par des dizaines de membres. Chaque interaction est une brique de confiance qui construit le projet entrepreneurial des membres.

Les valeurs incarnées par Moovers : solidarité, inclusion, autonomie

Moovers repose sur des valeurs fortes.

La solidarité : chacun aide l’autre, sans calcul. L’inclusion : tous les profils sont bienvenus, quelle que soit leur expérience.

L’autonomie : chacun peut utiliser l’outil à sa façon, sans hiérarchie, ni contraintes.

Et surtout, la co-construction : chaque membre peut contribuer à l’évolution de la plateforme.

Ce ne sont pas de simples principes marketing. Ils sont vécus chaque jour par les utilisateurs et les ambassadeurs locaux qui animent la communauté.

Une communauté d’entrepreneurs au cœur de la croissance

Moovers, ce sont déjà plus de 500 entrepreneurs actifs, plusieurs villes ouvertes, et des dizaines d’événements organisés chaque mois. Le développement se fait par l’humain : des ambassadeurs locaux, qui connaissent leur territoire, organisent, animent et relaient les actions.

Ce modèle de croissance décentralisée est plus lent, mais plus durable. Il permet à chaque membre de trouver rapidement sa place, de créer un réseau sincère, et de bâtir une vraie dynamique locale.

Pourquoi Numedia relaye cette démarche ?

Chez Numedia.fr, nous valorisons les innovations humaines, locales, durables. Moovers incarne une nouvelle génération d’outils numériques, ancrés dans les valeurs et les besoins réels des entrepreneurs.

C’est une application qui remet du sens dans le digital. Elle ne cherche pas la viralité à tout prix, mais l’impact réel. Elle ne vend pas une promesse, elle construit une réponse. Pour nous, c’est cela, l’innovation utile.

Les perspectives d’avenir

Moovers vise un maillage national. En 2026, l’objectif est de couvrir une trentaine de villes avec des communautés locales actives. De nouveaux modules sont en préparation : groupes sectoriels, programmes de formation croisée, développement de partenariats locaux.

Tout est pensé pour renforcer l’autonomie des entrepreneurs et soutenir un écosystème solide, agile et humain.

Conclusion

Moovers, ce n’est pas seulement une app. C’est une vision nouvelle de l’entrepreneuriat. Un retour au collectif, à la rencontre, à l’entraide. Dans un monde où tout s’accélère, elle propose de ralentir pour mieux avancer, ensemble.

