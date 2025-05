Le gazon synthétique a envahi les terrasses, balcons, jardins, et même parfois l’intérieur des logements. Ce revêtement de sol imitation pelouse séduit par sa praticité et son aspect toujours vert. Mais est-il vraiment aussi avantageux qu’on le dit ? Voici tout ce que vous devez savoir, entre prix, facilité de pose, durabilité et confort.

Gazon synthétique : définition et usages

Le gazon synthétique est un revêtement constitué de fibres plastiques (polyéthylène, polypropylène ou PVC) conçues pour imiter l’herbe naturelle. Vendu en rouleau, en dalles ou en lames, il peut être utilisé à l’extérieur comme à l’intérieur. Il est aujourd’hui courant sur les balcons d’appartements, les contours de piscine ou même dans certaines salles de bain ou chambres d’enfant pour une touche déco végétale.

Ce type de revêtement sol peut être installé par-dessus une grande variété de sols : carrelage, dalle béton, sable compacté, mais aussi parquet, sol vinyle, lvt, sol stratifié ou même pvc clipsables. En d’autres termes, il s’adapte aussi bien à un aménagement extérieur qu’à une rénovation intérieure.

✅ Les avantages du gazon synthétique

Avant de dérouler votre premier mètre carré de pelouse artificielle, il est bon de connaître les nombreux atouts de ce revêtement pas comme les autres.

1. Un entretien minimal

Contrairement à une vraie pelouse, le gazon synthétique ne demande ni tonte, ni arrosage, ni engrais. Il reste vert toute l’année, sans effort. C’est un avantage majeur pour les personnes âgées, les propriétaires de résidences secondaires, ou ceux qui souhaitent un extérieur impeccable sans y consacrer du temps.

Un coup de balai ou un jet d’eau suffit à retirer les feuilles mortes et la poussière. Moins contraignant qu’un parquet bois, un sol stratifié ou un revêtement vinyle, il est aussi plus durable dans le temps que certains sols vinyles bas de gamme.

2. Une pose accessible et rapide

Le gazon artificiel est facile à poser, même pour les bricoleurs du dimanche. Que vous choisissiez un rouleau, des dalles, ou une lame pvc, la pose peut être libre, collée ou fixée avec des bandes adhésives. Il peut recouvrir un ancien revêtement sol sans qu’il soit nécessaire de tout casser. La pose sur un balcon ou une terrasse en pvc clipsable, sol vinyle ou carrelage se fait sans colle, comme pour certains parquets vinyles ou lames pvc clipsables.

3. Une durabilité appréciable

Un bon gazon synthétique peut tenir entre 10 et 20 ans selon la qualité et l’usage. À l’inverse d’un revêtement bois qui peut se dégrader au fil du temps ou d’un vinyle sol qui se raye facilement, il reste stable dans le temps. De plus, il conserve son aspect esthétique dans des zones ombragées où la pelouse naturelle a du mal à pousser.

4. Un bon rapport qualité/prix

Le prix d’un gazon synthétique varie selon la densité, la hauteur des brins, la couleur ou le réalisme des fibres. En entrée de gamme, on trouve des produits autour de 10 €/m², tandis que les modèles haut de gamme peuvent dépasser les 40 €/m². Cela reste compétitif face à un parquet vinyle haut de gamme, du carrelage ou des dalles pvc premium. Et contrairement à une pelouse naturelle, il ne génère aucun coût d’arrosage ni d’entretien.

Prix moyens du gazon synthétique au m²

Type de gazon synthétique Hauteur des brins Prix au m² (hors pose) Entrée de gamme 20 à 25 mm 10 à 20 € Milieu de gamme 30 à 35 mm 20 à 40 € Haut de gamme 40 à 45 mm 25 à 60 € Luxe 50 à 60 mm 30 à 95 €

5. Une esthétique soignée et personnalisable

Fini le gazon plastique vert fluo ! Les modèles actuels imitent à la perfection les nuances du bois, de l’herbe séchée ou de la pelouse bien dense. On peut choisir le style selon le rendu souhaité, comme on choisirait un revêtement vinyle imitation carreaux, béton ou bois clair.

Il se marie également très bien avec des lames dalles, du sol pvc ou même du parquet stratifie dans des zones mixtes comme une véranda ou une terrasse semi-couverte.

❌ Les inconvénients à ne pas négliger

Mais malgré ses avantages, le gazon synthétique n’est pas exempt de défauts qu’il vaut mieux anticiper avant de se lancer.

1. Une forte montée en température

C’est l’un des reproches majeurs faits au gazon synthétique : il chauffe vite. En plein été, au soleil, sa surface peut devenir désagréablement chaude. Contrairement à un carrelage, un vinyle sol ou un revêtement pvc qui restent relativement frais, le gazon artificiel peut atteindre plus de 50 °C. Résultat : il est peu adapté aux abords de piscine ou aux zones sans ombrage.

2. Un drainage parfois imparfait

Même si les nouveaux modèles sont conçus pour laisser passer l’eau, un sol mal préparé ou mal nivelé peut entraîner des flaques stagnantes. Il est donc impératif de prévoir un bon support (graviers, sable stabilisé, géotextile) pour assurer l’évacuation. Sur un sol vinyle ou un sol béton lisse, attention aussi à l’humidité sous-jacente, comme pour toute pose clipsable.

3. Un impact environnemental discutable

Fabriqué en plastique, le gazon synthétique reste un produit issu de l’industrie pétrochimique, au même titre qu’un vinyle pvc ou un sol pvc d’entrée de gamme. À l’inverse de certains revêtements de sol recyclables comme les lames pvc labellisées ou les dalles écologiques, il est difficilement valorisable en fin de vie. Il existe toutefois des gammes plus respectueuses de l’environnement, mais elles restent coûteuses.

4. Un rendu parfois peu naturel

Même si les progrès sont indéniables, certains modèles, notamment les rouleaux ou lames bon marché, conservent un aspect plastique. Il est donc conseillé de commander des échantillons, comme vous le ferez pour choisir n’importe quel revêtement. La densité, la texture et la teinte des brins jouent un rôle essentiel dans le rendu final.

🧾 Tableau récapitulatif des avantages et inconvénients

✅ Avantages ❌ Inconvénients Entretien quasi nul, pas d’arrosage ni tonte Chauffe rapidement au soleil Pose facile sur de nombreux sols Mauvais drainage possible si support mal préparé Bonne durée de vie Difficilement recyclable Large choix esthétique Certains modèles ont un aspect peu naturel Prix attractif à long terme Non adapté aux zones fortement exposées

En conclusion, le gazon synthétique est un revêtement pratique, esthétique et économique qui peut transformer rapidement un espace extérieur. Mais comme pour un revêtement vinyle, un sol pvc ou un parquet, mieux vaut bien comparer les modèles et préparer soigneusement le sol pour éviter les mauvaises surprises.

