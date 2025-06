Vivre en location ou acheter sa maison : le comparatif

Vivre en location ou acheter son logement, c’est le dilemme : devenir propriétaire ou rester en location, telle est la question. Certains savent déjà ce qu’ils veulent, d’autres se posent encore la question. Et justement, voici un petit comparatif pour vous aider à choisir entre louer ou l’achat : faut-il acheter son logement ou rester en location ? On compare.

1. Avantages et inconvénients de louer sa maison ou son appartement

Rester en location pour sa maison ou son appartement, c’est le loisir de déménager plus facilement . Il y a donc plus de liberté de choisir où vous voulez vivre car déménager d’une location est plus simple (préavis, puis on quitter le logement) que de vendre son bien après l’avoir acheté (estimations, travaux, mise en vente, compromis, etc).

. Il y a donc plus de liberté de choisir où vous voulez vivre car déménager d’une location est plus simple (préavis, puis on quitter le logement) que de vendre son bien après l’avoir acheté (estimations, travaux, mise en vente, compromis, etc). La location, c’est généralement moins cher au niveau mensuel . En moyenne, les Français paient 700 euros de loyer, contre 1100 euros mensuels pour la mensualité d’un crédit immobilier.

. En moyenne, les Français paient 700 euros de loyer, contre 1100 euros mensuels pour la mensualité d’un crédit immobilier. L’investissement initial est moins élevé en location que lors de l’achat. Souvent, quand vous louez, vous devez payer une caution et le premier mois de loyer, mais c’est souvent moins onéreux que de verser un apport personnel. Il peut être peu élevé, mais il n’est pas rare que les apports plus élevés soient valorisés, souvent 5 fois plus que la somme d’une caution et d’un premier mois de loyer.

MAIS…

Rester en location, c’est avoir moins de liberté car vous ne pouvez pas faire les travaux que vous voulez et vous restez dépendant du bailleur du logement.

car vous ne pouvez pas faire les travaux que vous voulez et vous restez dépendant du bailleur du logement. Ce n’est pas toujours l’assurance d’avoir un logement , car, même s’il est compliqué d’accéder à un crédit immobilier en fonction de votre situation, beaucoup de bailleurs demandent désormais un CDI, trois fois le montant du loyer en revenus, etc.

, car, même s’il est compliqué d’accéder à un crédit immobilier en fonction de votre situation, beaucoup de bailleurs demandent désormais un CDI, trois fois le montant du loyer en revenus, etc. Sur le long terme, vous payez cher alors que vous ne deviendrez pas propriétaire à la fin. À la fin, votre maison achetée est à vous alors que votre location, c’est de l’argent non rentabilisé. Exemple, imaginons que vous restez 10 ans dans un logement en location à 900 euros, vous aurez payé 108 000 euros sans que le logement soit à vous à la fin.

2. Avantages et inconvénients d’acheter un bien immobilier

Vous devenez propriétaire, tout simplement, pas plus d’arguments nécessaires. Et cela veut donc dire que : vous pouvez faire les travaux que vous voulez, vous n’êtes plus dépendant d’un bailleur et, sur le long terme, vous devez donc le propriétaire de la maison, vous n’aurez donc plus de mensualités à verser au bout d’un certain temps.

MAIS…

Il est moins facile de quitter un logement acheté qu’une location. Si vous aimez souvent changer de logement, c’est donc plus difficile en étant propriétaire que locataire. D’un côté, vous avez simplement un préavis et de l’autre, vous avez les estimations, les travaux, le compromis, etc.

qu’une location. Si vous aimez souvent changer de logement, c’est donc plus difficile en étant propriétaire que locataire. D’un côté, vous avez simplement un préavis et de l’autre, vous avez les estimations, les travaux, le compromis, etc. Accéder à a location est devenu difficile, mais c’est encore plus compliqué d’accéder à la propriété car, souvent, les banques demandent une situation financière très stable pour acheter. Elles n’aiment pas souvent les freelances, les CDD, etc.

car, souvent, les banques demandent une situation financière très stable pour acheter. Elles n’aiment pas souvent les freelances, les CDD, etc. Le coût général est très élevé, déjà parce qu’il y a souvent un apport personnel à verser, il y a aussi des mensualités à verser à la banque (souvent plus élevées que en location), mais aussi les frais de notaire, l’assurance immobilière, puis la taxe foncière, etc.

3. Acheter ou louer : quelle option choisir en immobilier ?

Concrètement, quelle option choisir entre la location et l’achat en immobilier ? Déjà, dans quels cas est-il mieux de rester en location ? Il serait mieux de rester en location si jamais vous aimez bouger assez souvent et avoir la liberté de changer de logement comme vous voulez, mais aussi si vous voulez payer moins d’argent chaque mois (et généralement).

C’est aussi la meilleure solution si vous n’avez pas beaucoup d’économies pour un apport personnel et si vous avez une situation moins stable que le CDI (CDD, interim, freelance, etc). Mais, il faut accepter d’être dépendant d’un bailleur, ne pas pouvoir faire les travaux que vous voulez et payer davantage sur le long terme puisque vous donnez votre argent sans l’investir.

Puis, dans quels cas est-ce mieux d’acheter son logement ? Il serait judicieux d’acheter son logement si vous voulez avoir la liberté d’être chez vous, donc de faire les travaux que vous voulez et ne plus rendre de compte à un bailleur. C’est aussi la meilleure solution si vous souhaitez investir pour, à long terme, devenir propriétaire et ne plus payer de mensualités.

Mais, il faut accepter que vous serez moins libre de changer de logement comme vous voulez, et vous allez payer bien plus cher dans un premier temps, il est donc recommandé (aussi pour accéder à un prêt) d’avoir une situation financière très stable.

