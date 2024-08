Étudiants : profitez de Canva Pro et Adobe gratuitement grâce à France Student !

Aujourd’hui, les outils numériques sont indispensables pour les étudiants, que ce soit pour des projets académiques, des créations artistiques ou des présentations professionnelles. Cependant, les abonnements aux logiciels de design comme Canva Pro ou à la suite Adobe peuvent rapidement devenir coûteux. Heureusement, une solution existe pour accéder à ces outils gratuitement : l’association France Student. Dans cet article, nous vous expliquons comment bénéficier de ces services, pourquoi c’est une opportunité à saisir, et tout ce qu’il faut savoir pour en profiter pleinement.

Pourquoi France Student est votre allié numérique ?

France Student est une association qui a pour mission de lutter contre la précarité étudiante en rendant accessibles des outils numériques coûteux gratuitement ou à moindre coût. Ce n’est pas juste une promesse, mais une véritable révolution dans le quotidien des étudiants que proposent les deux fondateurs Emmanuel MILLIOT et Logan VINH-SAN, âgés de 19 ans. L’association propose aux étudiants des services que beaucoup considéraient comme hors de portée, notamment Canva Pro et la suite Adobe Creative Cloud.

Un accès simplifié aux meilleurs outils

L’inscription à France Student est gratuite et vous ouvre la porte à une panoplie de services numériques. Il vous suffit de prouver votre statut étudiant pour accéder aux offres disponibles. Pas besoin de fouiller partout pour trouver une version d’essai ou de chercher des alternatives moins performantes : tout est à portée de clic.

Des partenaires de poids

Les services offerts par France Student sont rendus possibles grâce au soutien de partenaires prestigieux comme Microsoft et Google. Leur confiance dans ce projet montre à quel point cette initiative est solide et pérenne. En tant qu’étudiant, vous bénéficiez donc d’un accès à des logiciels souvent réservés aux professionnels, le tout sans dépenser un centime.

Comment bénéficier de Canva Pro gratuitement ?

Canva Pro est un outil incontournable pour la création de visuels, que ce soit pour vos présentations, vos réseaux sociaux, ou même vos projets personnels. Avec France Student, vous pouvez accéder à Canva Pro gratuitement, et cela chaque mois.

Les étapes pour activer votre offre

Inscription à France Student : Rendez-vous sur leur site et créez un compte en utilisant votre adresse mail étudiante. Accédez à votre espace personnel : Une fois inscrit, connectez-vous à votre espace client. Activez l’offre Canva Pro : Cliquez sur l’offre dédiée à Canva Pro. L’abonnement est renouvelable chaque mois, mais il est important de refaire la démarche tous les 30 jours pour continuer à en bénéficier.

Les avantages de Canva Pro

En utilisant Canva Pro, vous accédez à des fonctionnalités premium telles que :

L’accès à une bibliothèque d’images, de vidéos et de templates illimitée.

La possibilité de redimensionner vos créations pour différents formats en un seul clic.

Un outil de collaboration en temps réel pour travailler en équipe.

Une gestion simplifiée de votre identité visuelle grâce aux kits de marque.

Profitez de la suite Adobe Creative Cloud sans frais

L’autre offre phare de France Student est l’accès gratuit à la suite Adobe Creative Cloud. Cette suite comprend des logiciels comme Photoshop, Illustrator, et Premiere Pro, essentiels pour des étudiants en design, vidéo, ou toute autre discipline créative.

Les conditions pour accéder à Adobe gratuitement

L’offre Adobe est renouvelable tous les 20 jours. Pour en profiter :

Inscrivez-vous à France Student et vérifiez votre statut étudiant. Accédez à l’offre Adobe dans votre espace client. Suivez la procédure de renouvellement : Tous les 20 jours, vous devrez renouveler votre abonnement en suivant les étapes indiquées sur le site. Cela inclut notamment la modification de votre adresse e-mail pour réactiver l’offre.

Ce que la suite Adobe vous offre

Avec la suite Adobe, vous disposez des outils suivants :

Photoshop : Pour la retouche photo et la création graphique.

: Pour la retouche photo et la création graphique. Illustrator : Pour le dessin vectoriel et les illustrations.

: Pour le dessin vectoriel et les illustrations. Premiere Pro : Pour le montage vidéo professionnel.

Ces logiciels sont habituellement très onéreux, mais France Student vous permet de les utiliser sans aucune restriction.

Les autres services à ne pas manquer

En plus de Canva Pro et Adobe, France Student propose une vingtaine d’autres services qui peuvent grandement faciliter votre vie étudiante. Voici quelques exemples :

Hébergement web et serveurs virtuels

Si vous avez besoin de créer un site web ou d’héberger vos projets de développement, France Student propose des solutions d’hébergement web et de serveurs privés virtuels gratuitement. Idéal pour les étudiants en informatique ou en entrepreneuriat.

Messagerie professionnelle

France Student vous permet également de créer une messagerie professionnelle avec un domaine personnalisé. Une façon simple d’ajouter une touche de professionnalisme à votre CV ou à vos échanges académiques.

En résumé : un allié indispensable pour les étudiants

France Student est bien plus qu’un simple service, c’est un véritable soutien pour les étudiants qui souhaitent accéder aux meilleurs outils numériques sans se ruiner. Grâce à leurs offres sur Canva Pro et Adobe, vous pouvez vous concentrer sur vos projets sans vous soucier des coûts.

N’attendez plus pour profiter de ces services et améliorer votre productivité. Les démarches sont simples, rapides et surtout, totalement gratuites. Que vous soyez en école de commerce, en design ou dans une autre discipline, ces outils vous donneront un sérieux coup de pouce dans votre parcours académique.

Soyez futé, inscrivez-vous dès aujourd’hui et libérez tout votre potentiel créatif avec France Student.

