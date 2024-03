Location d’appartement : les 8 erreurs à éviter pour le locataire

Chercher un nouveau logement à louer, c’est toute une aventure. On a hâte de trouver et parfois trop hâte ! En effet, mieux vaut être prudent et patient pour trouver la perle rare. Une décision trop rapide est parfois source de déception. Alors, comment faire ? Dans cet article, je liste les erreurs à éviter pour la location d’appartement. Vous y retrouverez des astuces pour trouver le bien qui vous correspond vraiment !

1. Rechercher votre appartement à louer sans préparation

Foncer tête baissée à la recherche de votre appartement est une fausse bonne idée. Au contraire, il faut prendre le temps de se préparer. Pourquoi ? Pour ne pas perdre ensuite de temps en recherche infructueuse. Plus vous détaillerez les critères qui vous permettront de choisir votre futur logement, plus ce sera facile de chercher.

En effet, les annonces immobilières proposent de nombreux filtres qui orientent vos investigations. Ils sont vraiment utiles pour :

Définir la localisation précise d’un bien ;

Préciser le type d’appartement souhaité : studio, F3, F3, meublé, etc.

: studio, F3, F3, meublé, etc. Indiquer quelle est la surface nécessaire ;

Spécifier votre budget.

La location d’un appartement nécessite de savoir précisément ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Cela vous évitera d’aller visiter un logement au dernier étage si vous ne voulez pas être sous les toits. Bon, j’exagère un peu la situation dans cet exemple. C’est simplement pour vous dire que sans critères précis, vous risquez de mauvaises surprises.

2. Visiter un seul appartement

Vous visitez un seul appartement et il semble répondre à vos critères ? C’est une bonne nouvelle et l’occasion de déposer votre dossier mais vous ne devez pas vous arrêter là. Trouver un appartement n’est pas chose aisée surtout dans les villes où la demande est forte. Visitez autant de logements à louer qu’il est possible et n’hésitez pas à déposer votre dossier dans plusieurs d’entre eux afin de maximiser vos chances que votre dossier soit accepté sur un voire plusieurs biens. Ainsi vous pourrez comparer plusieurs appartements en location et choisir celui que vous préférez !

Pour plus d’efficacité, multipliez les sources de recherche :

Sites d’annonces généralistes ;

Sites d’agences immobilières ;

Sites spécialisés dans les annonces immobilières ;

Bouche-à-oreille.

Cela vous ouvre plus de possibilités.

3. Ne pas savoir ce qui est compris dans les charges locatives

Sur les annonces, vous verrez souvent la mention CC (charges comprises). Cependant, cette mention indique rarement que l’ensemble des charges sont incluses. Dans un immeuble, c’est parfois le chauffage collectif ou l’électricité des communs qui est prévu dans ces charges.

Demandez lors de la visite ce qui est inclus. Les charges ont un impact sur votre budget et il faut savoir à quoi s’en tenir. Pensez à regarder l’étiquette énergie du logement pour savoir s’il consomme beaucoup ou peu. D’ailleurs, les diagnostics déterminent la consommation moyenne annuelle de l’appartement. Cela figure dans le bail. Si vous louez une passoire énergétique, celle-ci peut être très élevée ! N’hésitez pas à demander cette estimation avant de vous décider.

4. Lire le bail trop rapidement

Avant de signer un bail de location, il faut lire précisément les termes du contrat. Ce dernier contient une description du logement, ainsi que ses conditions d’occupation. Certains propriétaires utilisent des clauses abusives comme :

La demande d’un somme d’argent non prévue par la loi ;

L’interdiction de posséder des animaux de compagnie (en dehors des chiens de catégorie 1) ;

L’obligation de payer votre loyer par prélèvement automatique ;

Une interdiction d’héberger des personnes ne vivant pas dans l’appartement ;

Etc.

5. Être distrait pendant l’état des lieux d’entrée

L’état des lieux d’entrée doit faire l’objet de toute votre attention. Je sais que vous êtes loin de penser à votre état des lieux de sortie. Néanmoins, lors de ce dernier, les deux états des lieux seront comparés.

Repérez toutes les taches, les traces, les dégradations durant l’état des lieux d’entrée. Indiquez-les à la personne qui est en charge de la visite et prenez des photos. Cela peut vous épargner des frais supplémentaires lorsque vous mettrez fin à votre bail.

6. Négliger le dépôt de garantie et les conditions de restitution

Le dépôt de garantie est un montant crucial dans la gestion locative, souvent perçu par le propriétaire ou l’agence immobilière comme une assurance contre les éventuels dégâts. En tant que locataire, assurez-vous de comprendre les termes de restitution de cette caution. Les conditions de récupération de ce montant doivent être clairement réglées dès la rédaction du bail.

Certains locataires se retrouvent piégés, ne pouvant récupérer leur dépôt en raison de désaccords sur l’état du logement à la résiliation du bail. Il est vital de prendre des photos lors de l’état des lieux d’entrée et de sortie et de s’assurer que toutes les réparations nécessaires sont bien effectuées durant la durée de la location.

7. Sous-estimer l’importance de la clause de révision du loyer

Les baux d’habitation, surtout ceux de longue durée, incluent souvent une clause de révision annuelle du loyer. Cette clause permet au propriétaire d’ajuster le montant du loyer en fonction de l’indice de référence des loyers (IRL) publié par l’INSEE.

Ignorer ou mal comprendre cette clause peut entraîner des surprises désagréables pour le locataire, avec des augmentations de loyer inattendues. Avant de signer le bail, il est essentiel de discuter et de comprendre comment et quand le loyer peut être révisé pour éviter des ajustements budgétaires significatifs.

8. Omettre de vérifier la conformité des travaux et aménagements

Louer un appartement meublé ou récemment rénové peut sembler attrayant, mais la conformité des travaux et aménagements réalisés par le propriétaire est une vérification indispensable. Des installations non conformes peuvent non seulement poser des risques pour la sécurité des locataires mais également entraîner des litiges coûteux.

Avant de vous engager dans un projet locatif, demandez des attestations de conformité pour les travaux majeurs et assurez-vous que toutes les installations respectent les normes en vigueur. Cela vous protège en tant que locataire et garantit une expérience locative sans encombres.

FAQ : questions courantes sur la location d’appartement

Quelle est la durée minimale d’un bail de location ? La durée minimale est de trois ans pour un bail signé par un propriétaire (bailleur) et d’un an pour une location meublée, bien que le locataire puisse résilier le bail avec un préavis qui varie selon la situation. Que couvre le dépôt de garantie ? Il couvre les éventuels dommages causés au logement pendant la durée de la location. Ce montant ne peut excéder un mois de loyer pour une location non meublée. Puis-je résilier mon bail avant la fin prévue ? Oui, un locataire peut toujours résilier son bail en respectant le délai de préavis, qui varie en fonction de la situation et de la localisation du bien (généralement de un à trois mois). Qu’est-ce qu’une clause de solidarité dans un bail ? Cette clause signifie que dans le cas d’une colocation, chaque locataire est responsable de la totalité du loyer et des charges si l’un des colocataires ne paie pas sa part. Comment fonctionne la caution pour une location ? La caution (ou garant) est une personne qui s’engage à payer le loyer et les charges du locataire en cas de défaillance de ce dernier. C’est une sécurité supplémentaire pour le propriétaire. Quels travaux sont à la charge du locataire ? Les travaux d’entretien courant et les petites réparations sont à la charge du locataire. Les réparations importantes et les travaux de rénovation incombent au propriétaire.

En somme, la quête d’un appartement à louer est jalonnée de décisions importantes et de détails à ne pas négliger. Chaque étape, de la préparation de votre recherche à la signature du bail, en passant par l’inspection du logement et la compréhension des termes contractuels, mérite une attention particulière. Éviter ces erreurs communes vous placera sur la voie d’une expérience locative agréable, sécurisée et conforme à vos attentes. Armés de ces connaissances, les locataires peuvent naviguer avec confiance dans le paysage immobilier, transformant chaque projet locatif en une réussite.

