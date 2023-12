Investissement locatif : 5 critères pour qu’il soit une réussite

Si vous souhaitez vous lancer dans l’investissement locatif, sachez que devenir rentier immobilier ne sera pas simple ! Beaucoup de paramètres sont à prendre en compte et on va vous partager les plus importants dans cet article. En effet, il y a 5 critères indispensables pour que votre location vous apporte des loyers réguliers et vous permettre d’épargner. Découvrez comment maximiser vos rendements locatifs dans les lignes qui suivent.

1) La localisation est stratégique dans un investissement locatif

La chose la plus importante pour que votre investissement immobilier soit rentable reste la localisation du bien. En effet, vous pourrez toujours transformer et améliorer l’intérieur du logement, mais la localisation est fixe et vous ne pourrez jamais la changer. Alors, l’emplacement doit être irréprochable et attirer le plus grand nombre de locataires.

Par exemple, regardez la proximité des transports en commun, des commerces, la présence d’espaces verts, de complexes de loisirs et sportifs, etc. La qualité du cadre de vie au global doit être prise en compte. En somme, si vous voyez vivre dans cet endroit, c’est déjà un bon signe !

De plus, il est intéressant d’avoir une vision sur le plus long terme. Que va devenir le quartier dans les années à venir ? Pour le savoir, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de la mairie pour prendre connaissance des projets de construction et d’infrastructures. Si le quartier évolue dans le bon sens, sa valeur augmentera.

2) Le bien doit répondre aux besoins du marché immobilier

Vous avez trouvé un quartier attractif, mais cela n’est pas suffisant pour réussir votre investissement locatif. Maintenant, il faut également trouver la perle rare, c’est-à-dire un logement qui corresponde au plus près des exigences des locataires. Les besoins du marché vont dépendre de votre zone géographique.

Par exemple, si vous vous trouvez dans une zone étudiante, il sera plus intéressant de miser sur un studio ou un F1 plutôt qu’un grand appartement. Si la zone est résidentielle, vous pouvez opter pour un appartement avec 2 ou 3 chambres pour viser les familles. Enfin, vous pouvez aussi acheter un grand logement dans des villes coûteuses comme Paris et le proposer à la colocation.

3) L’espace intérieur doit être optimisé

Pour maximiser la rentabilité de votre investissement locatif, il est essentiel d’optimiser l’intérieur du bien, au niveau de sa surface habitable et de son agencement. Par exemple, n’hésitez pas à changer la disposition des pièces pour que le logement soit plus logique, à abattre des cloisons superflues pour apporter du volume ou encore à ajouter des meubles de rangement. En effet, les solutions de rangement sont très appréciées des occupants.

Certains travaux peuvent augmenter la superficie ressentie du bien, mais aussi la superficie réelle selon le contexte. Une chose est sûre, l’agencement peut déclencher un coup de cœur immobilier auprès des visiteurs et c’est bien là le but recherché !

Ensuite, de plus en plus de propriétaires se lancent dans l’immobilier locatif meublé, car ce type de location est intéressant pour les deux parties. En effet, les propriétaires profitent d’avantages fiscaux et il y a plus de flexibilité pour les locataires. Mais, la condition sine qua none pour que ce genre de logement soit loué, c’est l’attention que vous aurez mise dans le choix des meubles. Dans le cadre d’une location meublée, les meubles doivent être modernes, fonctionnels, dans des couleurs neutres et dans l’air du temps. Vous ne devez pas laisser vos goûts personnels interférer, car la décoration doit plaire au plus grand nombre.

4) Les conditions locatives doivent être intéressantes

Vous avez trouvé le quartier et le logement parfaits, mais vous ne serez jamais rentier immobilier si vous n’arrivez pas à le louer ! Maintenant, il faut aussi trouver le locataire parfait. Mais, pour cela, il va falloir mettre des conditions de location intéressantes pour les attirer et les satisfaire. Vous devez à la fois convaincre vos futurs locataires, mais aussi rentrer dans vos frais et faire une plus-value. Voici les 3 éléments à retenir :

Établissez un loyer qui correspond au marché local. S’il est trop cher, vous aurez du mal à louer votre bien. Au contraire, si le loyer est trop bas, vous n’arriverez pas à y gagner financièrement.

local. S’il est trop cher, vous aurez du mal à louer votre bien. Au contraire, si le loyer est trop bas, vous n’arriverez pas à y gagner financièrement. Apportez de la souplesse dans vos contrats de location , que ce soit au niveau de la durée ou du dépôt de garantie pour s’adapter plus aisément au profil des locataires.

, que ce soit au niveau de la durée ou du dépôt de garantie pour s’adapter plus aisément au profil des locataires. Soyez équitable dans la réparation des charges communes entre propriétaire et locataire.

Pour que votre investissement locatif marche, vous devez louer votre logement le plus rapidement possible. Plus vite il sera occupé et plus vite il vous apportera des revenus. Vous éviterez la vacance locative et vous vous rapprocherez peut-être de votre rêve de devenir rentier immobilier.

5) L’investissement locatif demande d’être réactif

L’investissement locatif n’est pas un long fleuve tranquille et les propriétaires doivent s’adapter aux aléas. En effet, la situation peut être imprévisible. Par exemple, vous devez réussir à faire face à des travaux conséquents non prévus ou encore à gérer les vacances locatives. Dans tous les cas, l’important est de limiter la perte financière et de trouver des solutions judicieuses.

Si vous en avez la possibilité, l’idéal est d’effectuer les travaux quand votre logement n’est pas occupé. Ainsi, vous ne dérangerez pas vos locataires, vous limiterez les risques de départs et vous ne perturberez pas vos rentrées d’argent. Si ce n’est pas possible, n’hésitez pas à donner une compensation pour le désagrément causé. Par exemple, en réduisant le montant du loyer, en proposant de faire des aménagements demandés par le locataire ou avantageux pour lui.

Le marché immobilier n’est jamais stable et les propriétaires doivent constamment s’adapter à son évolution. Pour cela, vous devez rester informés des actualités et modifier votre offre locative si nécessaire. Par exemple, la transition écologique est dans toutes les discussions du moment. Alors, n’hésitez pas à améliorer votre logement d’un point de vue énergétique. Cela peut vous permettre de diminuer le montant de vos factures d’énergie, mais aussi de vous démarquer des autres logements qui n’auraient pas engagé ce type de travaux.

Avec le respect de ces 5 critères, votre investissement locatif a toutes ses chances de vous offrir des loyers confortables et durables. De quoi vous permettre de vous rapprocher de votre objectif de devenir rentier immobilier ! Avez-vous d’autres conseils pour maximiser ses revenus locatifs ?

