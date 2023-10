Achat immobilier : les 5 critères indispensables à vérifier avant de s’engager

Trouver le bien idéal n’est pas une mince affaire. Celui-ci doit répondre à une multitude de critères et vous ne devez pas vous laisser influencer par un éventuel coup de cœur. En effet, si vous voulez effectuer un achat immobilier rentable, raisonnable et avec le moins de risques financiers possibles, vous devez garder la tête froide et sortir la check-list. Pour éviter les mauvaises surprises et les erreurs, on vous partage les 5 critères à contrôler impérativement avant de soumettre votre offre d’achat.

1. Le prix du bien : est-ce qu’il est cohérent avec celui du marché ?

Après de multiples visites, vous avez enfin trouvé la perle rare. Vous souhaitez soumettre une proposition d’achat. La première des choses à vérifier et, aussi la plus importante, est bien évidemment le prix du bien immobilier, le nerf de la guerre. En effet, un achat immobilier ne se fait pas à la légère et le but est d’acheter au meilleur prix. Si vous achetez un bien surestimé par rapport au marché, vous pourriez rencontrer des problèmes lors de la revente et ne pas rentrer dans vos frais. Par ailleurs, si le logement nécessite la réalisation de travaux, vous devez aussi les prendre en considération dans le prix d’achat.

Pour savoir le prix juste d’un bien, observez les prix pratiqués dans la commune sur les différentes plateformes web existantes. Cela vous donnera déjà le prix au mètre carré et donc une idée approximative.

Si vous possédez déjà un logement dans cette même localisation ou si vous avez des connaissances qui habitent dans la ville convoitée, n'hésitez pas à comparer.

Il est aussi possible de faire une estimation immobilière sur des sites spécialisés

Concernant les éventuels travaux de rénovation, le mieux est de vous faire accompagner par un entrepreneur pour qu'il puisse estimer le coût global. Une fois le devis en main, vous pourrez essayer de négocier le prix à la baisse.

2. Les caractéristiques importantes d’un achat immobilier

Il concerne l’état général du bien. Ce n’est pas simple, car aucun logement n’est totalement parfait, il y a des concessions à faire et beaucoup d’éléments à prendre en considération. Le but est d’avoir une vue d’ensemble sur le contexte et sur les frais potentiels afin de réaliser un achat immobilier judicieux. Voici les points à vérifier :

L’électricité : est-elle aux normes ? Quel est le diagnostic ? Refaire complètement l’électricité représente un coût conséquent. De plus, attention aux factures que vous devrez régler chaque mois en cas de mauvais score DPE.

L'isolation sonore : si vous achetez dans l'ancien, ce point est très important pour ne pas être gêné par le bruit des voisins ou de la rue. Est-ce que le logement est équipé de doubles vitrages ? Est-ce que les murs sont bien isolés ?

L'isolation thermique : est-ce qu'il y a de la déperdition d'énergie ? Encore une fois, le but est d'éviter les mauvaises surprises financières, mais aussi de vous assurer un certain confort. Cela peut être très désagréable d'avoir très froid l'hiver et très chaud l'été.

Chauffage : collectif ou individuel ? Quels sont les types de radiateurs (au sol, gaz, électrique) ? Est-ce qu'il y en a dans chaque pièce et suffisamment ?

Plomberie : est-ce que tous les raccordements sont bons ? Le passage d'un plombier peut revenir cher, donc assurez-vous que tout est au clair dans la cuisine, la salle de bains et les toilettes.

Humidité : une autre chose importante est de vérifier qu’il n’y a pas de problèmes d’humidité. Si c’est le cas, vous pouvez le constater sur les murs qui laisseront apparaître de la moisissure.

Toiture : si vous achetez une maison ou un appartement en dernier étage, le toit est primordial. En effet, il représente à lui seul 30% des déperditions énergétiques. S'il s'agit d'un achat immobilier dans l'ancien et que vous avez le moindre doute, faites une contre-visite avec un artisan pour qu'il vérifie l'état de la charpente ainsi que les tuiles.

Copropriété : prêtez attention aux parties communes (façade, couloir, escalier, etc.), car les propriétaires sont responsables de les entretenir. Alors, n'hésitez pas à prêter attention aux dégradations et à vous renseigner sur les travaux en cours. Vous pouvez demander à consulter les comptes rendus d'Assemblée Générale.

Extérieur : s'il s'agit d'une maison avec un beau terrain, mais qu'il est en friche, vous devez aussi évaluer le montant de sa remise en l'état. En effet, les services de paysagistes sont très onéreux. De plus, certains travaux sont parfois compliqués à réaliser parce qu'ils nécessitent l'utilisation d'engins volumineux. Donc, s'il y a des arbres, posez-vous la question. Contrôlez également l'état et l'étanchéité des balcons, des terrasses ou encore des vérandas.

3. La localisation, l’accessibilité et les commodités

S’il y a bien une chose à retenir lors d’un achat immobilier, c’est que vous n’avez pas le contrôle sur la situation géographique contrairement aux équipements que vous pouvez toujours rénover si vous avez le budget. En cas de revente, le futur acheteur pourra toujours améliorer le bien à son goût, mais il n’aura aucun pouvoir sur le quartier, les infrastructures et les commerces de proximité. Pour un investissement réussi, un achat immobilier se pense sur le long terme.

Avez-vous des transports (bus, métro, tramway, axes autoroutiers, aéroport, train) ? Attention quand même aux nuisances que cela peut engendrer.

Quelle est la réputation des écoles et leur proximité ? Est-ce que mon enfant pourra suivre sa scolarité de la primaire jusqu'au lycée ?

Est-ce que vous avez des commerçants : boulangerie, poissonnerie, supermarché, magasin biologique ?

Est-ce qu'il y a une vie de quartier avec un marché alimentaire et autres infrastructures (cinéma, théâtre, piscine, etc) ?

Est-ce qu'il y a des médecins généralistes, des spécialistes, des hôpitaux ou des centres de soin ?

4. Pensez au futur de votre quartier

Les acheteurs ne pensent pas toujours à enquêter sur l’avenir de la ville, pourtant, c’est aussi très important. En effet, vous connaissez le quartier à l’heure actuelle, mais que va-t-il devenir dans 5 ou 10 ans ? Pour cela, n’hésitez pas à questionner l’agent immobilier. Sinon, vous pouvez vous rapprocher de la mairie et leur demander les projets d’urbanisme prévus via le PLU (Plan Local d’Urbanisme).

Par exemple, vous êtes satisfait d’avoir un parc à côté de votre achat immobilier, mais s’il est voué à disparaître, remplacé par des constructions neuves, vous serez bien déçu. D’autant plus que cela peut dévaluer le prix de votre bien. D’un autre côté, cela peut aussi jouer en votre faveur lors de la négociation du prix. À vous de voir !

5. La taxe foncière importante lors d’un achat immobilier

Le dernier élément à prendre en compte concerne les impôts locaux. Ce n’est pas un détail, car vous ne pourrez jamais y échapper, ils vont tomber tous les ans et peuvent subir l’inflation. Selon les villes, la note peut être salée. Donc avant d’avoir une mauvaise surprise à l’automne, assurez-vous de connaître le montant pour pouvoir anticiper. Calculez aussi combien cela pourrait représenter sur plusieurs années, ce qui peut vous faire réaliser certaines choses…

Un achat immobilier est une démarche importante. Qu’il s’agisse de la première fois ou non, il est nécessaire d’évaluer avec minutie le bien pour éviter les problèmes par la suite. En examinant le prix, l’état général, la localisation, les perspectives du quartier et les aspects fiscaux, vous vous assurez de prendre une décision éclairée et de maximiser la rentabilité de votre investissement immobilier. Pensez-vous à d’autres éléments importants qui rentrent dans la balance ?