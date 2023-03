Comment obtenir un crédit pour financer son achat immobilier ?

S’acheter une maison ou un appartement est un important projet de vie. L’insuffisance des ressources personnelles peut freiner l’achat d’un bien immobilier. Il existe un moyen de pour de cette situation : solliciter un crédit partiel pour achat immobilier.

Souscrire à un contrat de crédit immobilier est le meilleur moyen pour financer partiellement l’achat d’un appartement ou d’une maison. Le porteur du projet réalise un apport personnel grâce auquel il peut saisir sa banque en vue d’obtenir un crédit partiel.

Il ne s’agit pas d’une procédure habituelle et facile à suivre pour tout le monde. Il faut savoir comment s’y prendre pour obtenir un crédit immobilier.

L’obtention de crédits partiels pour l’achat de bien immobilier prend en compte plusieurs facteurs : les conditions d’éligibilité, la capacité de financement, la disponibilité et l’adéquation des offres.

Les étapes à suivre pour l’obtention d’un crédit partiel pour achat de biens immobiliers

Pour obtenir un crédit partiel pour l’achat d’un bien immobilier, il existe une série d’étapes à suivre.

Étudier le besoin en crédit partiel et la capacité d’emprunt

Demander et obtenir un crédit partiel est une procédure qui nécessite du temps. La première étape pour mener à bien ce projet consiste à étudier le besoin en crédit partiel.

Avant de vous engager dans ce projet, vous devez au préalable savoir quelle est votre capacité d’emprunt. Il s’agit de déterminer la somme que vous êtes capable d’emprunter auprès d’une institution financière. C’est primordial pour éviter un refus de crédit auprès de la banque.

Votre capacité d’emprunt doit s’appuyer sur deux éléments : le taux d’endettement (35 % au maximum) et le reste à vivre de la famille.

Vous devez, à partir de vos économies, pouvoir constituer votre apport personnel auquel sera ajoutée l’enveloppe de la banque pour former le budget global de l’achat.

Prospecter les offres des banques

Une fois que vous connaissez votre capacité de financement, il faut trouver le meilleur taux de crédit immobilier. C’est une étape cruciale dans la recherche d’un crédit partiel pour financer un achat immobilier. Le taux d’intérêt détermine le coût du crédit.

Les taux des crédits immobiliers varient d’une banque à une autre et aussi d’une année à une autre.

Il faut faire le tour de plusieurs banques afin d’étudier leurs offres. Il est important d’étudier les offres des banques en ligne en plus des banques traditionnelles. Discuter avec votre conseiller en crédit permet de se renseigner sur les conditions à remplir.

S’attacher les services d’un courtier immobilier

L’accompagnement par un courtier immobilier est nécessaire dans la recherche d’un crédit partiel pour financer un achat de bien immobilier. Il est recommandé de s’attacher ses services le plus tôt possible.

Cet expert en crédit immobilier est capable de dénicher les meilleurs taux de crédit auprès des banques partenaires et de suivre votre dossier.

Ce professionnel du crédit s’attèle à activer son réseau pour faire avancer votre dossier, qu’il peut vous aider à monter. Cela constitue un gain de temps considérable pour vous.

Préparer le dossier de demande de crédit

L’obtention d’un crédit partiel pour achat immobilier passe par la remise des documents nécessaires qui se déroule en deux temps : vous devez d’abord fournir des pièces justifiant votre capacité financière. Vous devez ensuite monter un dossier de crédit immobilier en bonne et due forme.

Ce dernier est étudié par la banque en vue d’octroyer ou non ledit crédit. Ce dossier contient des informations qui permettent à l’institution financière d’apprécier la viabilité du projet.

Le dossier de demande de prêt immobilier est constitué de documents administratifs renseignant sur votre domicile, votre état civil, votre situation bancaire et professionnelle, et votre projet immobilier.

Les pièces à mettre dans un dossier de demande de crédit partiel pour achat de bien immobilier sont les suivantes:

un justificatif de domicile actuel ;

le compromis de vente ;

des justificatifs d’apport personnel ;

deux derniers avis d’imposition ;

bulletins de salaire des trois derniers mois (ou vos bilans comptables) ;

une pièce d’identité ;

les derniers relevés de comptes.

Nos conseils et astuces pour obtenir un crédit immobilier

Obtenir un crédit immobilier peut être un véritable défi pour de nombreux particuliers. Cependant, avec ces conseils et astuces d’expert, vous serez mieux armé pour réussir votre projet d’acquisition de logement.

Évaluez votre capacité d’emprunt en fonction de vos revenus

Il est important de commencer par évaluer votre capacité d’emprunt en fonction de vos revenus, afin de savoir combien vous pouvez emprunter. Pour cela, vous pouvez utiliser des simulateurs de prêt immobilier en ligne. Sachez que la durée du prêt et le montant des mensualités peuvent varier en fonction de vos revenus.

Optez pour un CDI pour maximiser vos chances

Pour augmenter vos chances d’obtenir un crédit immobilier, il est préférable d’être en CDI. Les banques recherchent en effet des garanties de stabilité professionnelle pour accorder un prêt immobilier.

Profitez des aides et prêts à l’accession

Si vous êtes primo-accédant, vous pouvez bénéficier de différents types d’aides et de prêts pour financer votre acquisition, comme le PTZ (Prêt à Taux Zéro). Ces aides et prêts peuvent vous permettre de réduire le coût de votre crédit immobilier.

Prévoyez une durée de remboursement adaptée

Il est important de prévoir une durée de remboursement adaptée à votre situation financière et à vos projets. Plus la durée du prêt est longue, plus le coût total du crédit sera élevé, mais les mensualités seront plus faibles.

Intégrez les travaux dans votre plan de financement

Si vous envisagez de réaliser des travaux dans votre logement, n’oubliez pas de les intégrer dans votre plan de financement. Les banques peuvent financer une partie des travaux dans le cadre d’un crédit immobilier.

En suivant ces conseils et astuces, vous pourrez maximiser vos chances d’obtenir un crédit immobilier adapté à votre situation financière et à vos projets d’acquisition de logement.

Faut-il prendre une assurance hypothécaire ?

Pensez à assurer votre hypothèque pour protéger financièrement vos proches dans le cas où vous ne serez pas capable de rembourser votre crédit immobilier.

Dans l’hypothèse d’un décès, d’une maladie grave ou d’une invalidité, la banque peut vous proposer de souscrire à une assurance hypothécaire.

C’est une assurance qui permet de protéger votre niveau de vie de l’assuré si vous faites face à des maladies graves (cancer, AVC, infarctus …) ou à une invalidité totale ou partielle.

Il suffit que le diagnostic soit posé pour établir la maladie grave et l’assurance va payer partiellement ou totalement le solde hypothécaire.

L’assurance hypothécaire couvre les invalidités temporaires. Elle protège le niveau de vie des assurés si, au cours du contrat, ils venaient à être invalides. Il est possible qu’un arrêt de travail complet leur soit imposé du fait d’un accident.

Durant cette période de convalescence, l’assurance hypothécaire prend le relais pour les versements hypothécaires.

L’assurance hypothécaire reflète une saine planification financière. Elle protège financièrement l’assuré et ses proches face aux aléas du quotidien.

Prendre une assurance hypothécaire auprès d’une compagnie d’assurance est une option de sécurité pour vous protéger et pour protéger votre conjoint et vos enfants si vous n’arrivez plus à payer les mensualités de votre prêt.

Cela peut résulter d’une maladie grave, d’une invalidité temporaire ou permanente, ou du décès de l’emprunteur.

Le choix des bénéficiaires du capital décès

Prendre une assurance hypothécaire auprès d’une banque fait de celle-ci le propriétaire et le principal bénéficiaire du contrat d’assurance. Cela signifie que c’est la banque qui recevra les remboursements.

Les assurances hypothécaires proposées par les compagnies d’assurance permettent aux assurés de rester propriétaires de leur contrat. Ils sont libres de choisir les bénéficiaires en cas de décès. Ces bénéficiaires peuvent choisir comment ils vont utiliser les indemnisations versées par l’assurance.

Ils peuvent l’utiliser pour rembourser le prêt, payer les dettes ou l’utiliser à d’autres fins.

Ce sont les bénéficiaires qui bénéficient du montant de l’assurance pour régler le solde de l’hypothèque.

Une prime fixe et garantie

Souscrire à une assurance hypothécaire auprès d’une compagnie d’assurance est une option avantageuse financièrement, car la prime reste fixe. Le montant de protection souscrit pour l’assurance hypothécaire reste le même durant toute la période couverte par le prêt.

Le montant de la prime sera le même de la première à la dernière année du prêt. Il ne varie pas au rythme de la décroissance du solde hypothéqué.

La transformation possible de l’assurance hypothécaire

L’autre raison qui motive la souscription à une assurance hypothécaire auprès d’une maison d’assurance est la possibilité de muter ou de transformer cette assurance.

Les maisons d’assurance proposent aux assurés de transformer leur assurance hypothécaire en assurance-vie permanente au terme d’un emprunt hypothécaire ou pendant que celui-ci est en cours. C’est une passerelle vers une assurance-vie qui va courir jusqu’au décès de l’assuré.

Un contrat en vigueur de manière permanente

Un changement de banque en cours de route met un terme à l’assurance hypothécaire. L’assuré doit faire une nouvelle demande d’assurance pour laquelle des vérifications seront faites sur son état de santé. L’objectif étant de s’assurer qu’il répond aux critères définis par la maison d’assurance.